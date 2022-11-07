Solutions de transformation cloud

Accélérez le parcours de transformation du cloud hybride et réduisez les risques associés
Trois avions de chasse F-16 sur le tarmac prêts à voler

Pour générer des résultats métier transformationnels, les entreprises doivent être en mesure d’utiliser les applications et les données dans des zones de contrôle de cloud hybride adaptées.

Avec IBM Cloud, les entreprises bénéficient de l’expertise nécessaire pour co-créer une stratégie de transformation de cloud hybride, réduire les risques grâce à des résultats progressifs à chaque phase de la transformation et opérationnaliser à l’échelle grâce à des accélérateurs de plateforme cloud intégrés.
Objectifs clés Développez votre activité et encouragez l'innovation grâce au cloud hybride
Co-créer une stratégie de transformation

Co-créez une stratégie de modernisation des workloads et de placement dans le cloud hybride afin d’améliorer les résultats métier.
Réduire les risques et soutenir la transformation

Réduisez les risques et soutenez la transformation en planifiant des résultats progressifs à chaque phase de transformation.
Innovez à grande échelle

Développez et accélérez l’innovation grâce aux accélérateurs et à l’expertise intégrés à la plateforme cloud.
IBM Consulting, IBM Garage et IBM Cloud nous ont donné accès à des compétences et à des valeurs recommandées véritablement exceptionnelles, soutenues par l'expérience d'IBM dans le domaine de l'aviation, et nous ont permis d'intégrer tous ces aspects dans notre transformation numérique.
Takhliq Hanif Responsable de l’architecture, de la technologie et de l’innovation de l’entreprise Etihad Airways
En savoir plus sur la manière d’offrir une expérience premium
Parcours de transformation

Les services de conciergerie cloud mettent à disposition un point de contact dédié pour un support personnalisé tout au long de votre parcours de migration vers le cloud pour vous offrir une expérience riche en interactions et garantir une transition en douceur.
Découvrir

Comprenez vos objectifs et vos défis et découvrez des opportunités de grande valeur.

En savoir plus
Prouver

Innovez rapidement et co-créez avec les experts IBM pour résoudre des opportunités à forte valeur ajoutée.

En savoir plus
Moderniser

Migrez, modernisez et créez des applications à grande échelle pour optimiser les capacités numériques de base et en créer de nouvelles.

En savoir plus
Gérer

Réduisez le coût total de possession et la maintenance des applications et des données grâce à l’automatisation, au FinOps et au SRE.

En savoir plus
Avantages 62 %

Introduction plus rapide de nouvelles applications.

 Etihad Airways a réduit le délai de modernisation de son expérience d’enregistrement personnalisée de 9 mois à 15 semaines 800+

Heures économisées pour évaluer, repenser et développer l’architecture de microservices.

 Le DSI d’IBM a économisé plus de 800 heures en utilisant Mono2Micro et IBM Cloud Transformation Advisor tout en modernisant une grande application financière 30 %

Économies totales prévues sur les coûts de conformité pour les secteurs réglementés avec des contrôles intégrés sur IBM Cloud.

 Comprendre l’estimation des économies de coûts liées à la conformité

Hybrid Cloud Workload Placement

IBM Cloud Accelerators
Cas d’utilisation IBM Cloud Transformation Advisor

Évaluez les applications actuelles, estimez les efforts déployés et examinez les différentes options de modernisation.

En savoir plus
Cas d’utilisation Solutions de modernisation des applications mainframe

Solutions de modernisation des applications mainframe.

En savoir plus
Cas d’utilisation watsonx Code Assistant pour Z

Accélérer le développement et la modernisation des applications et assister les opérations informatiques.

En savoir plus
Cas d’utilisation Mono2Micro

Génération de code automatisée pour restructurer les applications monolithiques Java en microservices.

En savoir plus
Cas d’utilisation Architecture déployable

Automatisation pour déployer des modèles architecturaux communs basés sur IBM Well-Architected Framework.

En savoir plus
Cas d’utilisation Security and Compliance Center

Unification de la sécurité, de la conformité et de la visibilité des risques dans les environnements multicloud hybrides.

En savoir plus
Cas d’utilisation IBM Well-Architected Framework

Créez des applications de cloud hybride résilientes, performantes et sécurisées.

En savoir plus
Cas d’utilisation FinOps et durabilité

Pratiques et conseils pour créer des solutions rentables et économes en ressources.

En savoir plus
Transformation des workloads d’entreprise
Moderniser les workloads VMware vers IBM Cloud

Transférez les workloads VMware d’entreprise sur IBM Cloud avec un minimum de temps d’arrêt et de risques.

 En savoir plus
Migrer et moderniser les workloads Power sur IBM Cloud

Migrez et modernisez les workloads AIX, IBM i et Linux sur des serveurs Power tout en assurant la sécurité et des performances élevées.

 En savoir plus
Transformer l’ERP SAP

Accélérez et réduisez les risques liés à la modernisation de l’ERP SAP uniquement avec l’IaaS certifié SAP offrant des options RISE et non-RISE sur les instances Power et x86.

 En savoir plus
Migrer les workloads vers IBM Cloud for Financial Services

Transférez vos workloads vers un cloud unique en son genre, conçu pour protéger vos données les plus sensibles et vos workloads d’IA.

 En savoir plus
Cloud hybride pour l’IA générative

Accélérez l’impact de l’IA d’entreprise grâce à des zones de contrôle du cloud hybride adaptées aux besoins des workloads d’IA.

 En savoir plus
Moderniser les applications pour le cloud

Conteneurisez vos applications sur IBM Cloud en tirant parti de la plateforme entièrement gérée OpenShift Container Platform.

 En savoir plus
Créer n’importe où avec le cloud distribué

Déployez et exécutez des applications de manière cohérente dans des environnements sur site, d’edge computing et de cloud public, grâce à la solution de cloud distribué et géré IBM Cloud Satellite.

 En savoir plus
Moderniser les applications mainframe

Modernisez les applications mainframe avec des pratiques DevOps de pointe et des outils de développement basés sur l’IA générative.

 En savoir plus
Programme d’accélération de la migration

Le programme d’accélération de la migration vers le cloud offre des incitations financières pour compenser les coûts liés à la migration ainsi que des conseils normatifs de la part de spécialistes de la technologie ayant accès à des modèles de migration éprouvés, à du code, à des outils et à des architectures déployables spécialement conçus pour IBM Cloud.

 En savoir plus

Etude de cas

Etihad Airways

Accélérez le projet de numérisation pour créer une expérience de voyage aérien personnalisée rassemblant tous les services clients et des données complètes sur les préférences des passagers dans une vue unique du client.
DSI IBM

L’organisation du DSI d’IBM a entrepris une vaste transformation pour moderniser les applications métier stratégiques et l’infrastructure traditionnelles vers une plateforme cloud hybride.
American Airlines

Pour répondre plus rapidement aux besoins de ses clients, American Airlines a migré certaines de ses applications critiques vers IBM Cloud tout en s’appuyant sur une nouvelle méthodologie pour concevoir rapidement des applications innovantes et améliorer l’expérience client.
CaixaBank

Après avoir enregistré plus de 200 milliards de transactions fin 2022, CaixaBank a conscience qu’évoluer en toute sécurité, améliorer son efficacité opérationnelle et accélérer la mise sur le marché sont autant d’éléments essentiels pour optimiser les expériences bancaires numériques, tout en protégeant les données des clients.
Tournoi des Masters 2024

L’infrastructure numérique des Masters exécute les workloads dans une architecture « hybride by design » sur IBM Cloud et d’autres clouds grâce à Red Hat OpenShift.
Passez à l’étape suivante

Parler à un expert IBM 