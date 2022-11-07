Solutions de transformation cloud

Pour générer des résultats métier transformationnels, les entreprises doivent être en mesure d’utiliser les applications et les données dans des zones de contrôle de cloud hybride adaptées.
Avec IBM Cloud, les entreprises bénéficient de l’expertise nécessaire pour co-créer une stratégie de transformation de cloud hybride, réduire les risques grâce à des résultats progressifs à chaque phase de la transformation et opérationnaliser à l’échelle grâce à des accélérateurs de plateforme cloud intégrés.
Co-créez une stratégie de modernisation des workloads et de placement dans le cloud hybride afin d’améliorer les résultats métier.
Réduisez les risques et soutenez la transformation en planifiant des résultats progressifs à chaque phase de transformation.
Développez et accélérez l’innovation grâce aux accélérateurs et à l’expertise intégrés à la plateforme cloud.
Les services de conciergerie cloud mettent à disposition un point de contact dédié pour un support personnalisé tout au long de votre parcours de migration vers le cloud pour vous offrir une expérience riche en interactions et garantir une transition en douceur.
Comprenez vos objectifs et vos défis et découvrez des opportunités de grande valeur.
Innovez rapidement et co-créez avec les experts IBM pour résoudre des opportunités à forte valeur ajoutée.
Migrez, modernisez et créez des applications à grande échelle pour optimiser les capacités numériques de base et en créer de nouvelles.
Réduisez le coût total de possession et la maintenance des applications et des données grâce à l’automatisation, au FinOps et au SRE.
Introduction plus rapide de nouvelles applications.
Heures économisées pour évaluer, repenser et développer l’architecture de microservices.
Économies totales prévues sur les coûts de conformité pour les secteurs réglementés avec des contrôles intégrés sur IBM Cloud.
Évaluez les applications actuelles, estimez les efforts déployés et examinez les différentes options de modernisation.
Solutions de modernisation des applications mainframe.
Accélérer le développement et la modernisation des applications et assister les opérations informatiques.
Génération de code automatisée pour restructurer les applications monolithiques Java en microservices.
Automatisation pour déployer des modèles architecturaux communs basés sur IBM Well-Architected Framework.
Unification de la sécurité, de la conformité et de la visibilité des risques dans les environnements multicloud hybrides.
Créez des applications de cloud hybride résilientes, performantes et sécurisées.
Pratiques et conseils pour créer des solutions rentables et économes en ressources.
Transférez les workloads VMware d’entreprise sur IBM Cloud avec un minimum de temps d’arrêt et de risques.
Migrez et modernisez les workloads AIX, IBM i et Linux sur des serveurs Power tout en assurant la sécurité et des performances élevées.
Accélérez et réduisez les risques liés à la modernisation de l’ERP SAP uniquement avec l’IaaS certifié SAP offrant des options RISE et non-RISE sur les instances Power et x86.
Transférez vos workloads vers un cloud unique en son genre, conçu pour protéger vos données les plus sensibles et vos workloads d’IA.
Accélérez l’impact de l’IA d’entreprise grâce à des zones de contrôle du cloud hybride adaptées aux besoins des workloads d’IA.
Conteneurisez vos applications sur IBM Cloud en tirant parti de la plateforme entièrement gérée OpenShift Container Platform.
Déployez et exécutez des applications de manière cohérente dans des environnements sur site, d’edge computing et de cloud public, grâce à la solution de cloud distribué et géré IBM Cloud Satellite.
Modernisez les applications mainframe avec des pratiques DevOps de pointe et des outils de développement basés sur l’IA générative.
Le programme d’accélération de la migration vers le cloud offre des incitations financières pour compenser les coûts liés à la migration ainsi que des conseils normatifs de la part de spécialistes de la technologie ayant accès à des modèles de migration éprouvés, à du code, à des outils et à des architectures déployables spécialement conçus pour IBM Cloud.
Accélérez le projet de numérisation pour créer une expérience de voyage aérien personnalisée rassemblant tous les services clients et des données complètes sur les préférences des passagers dans une vue unique du client.
L’organisation du DSI d’IBM a entrepris une vaste transformation pour moderniser les applications métier stratégiques et l’infrastructure traditionnelles vers une plateforme cloud hybride.
Pour répondre plus rapidement aux besoins de ses clients, American Airlines a migré certaines de ses applications critiques vers IBM Cloud tout en s’appuyant sur une nouvelle méthodologie pour concevoir rapidement des applications innovantes et améliorer l’expérience client.
Après avoir enregistré plus de 200 milliards de transactions fin 2022, CaixaBank a conscience qu’évoluer en toute sécurité, améliorer son efficacité opérationnelle et accélérer la mise sur le marché sont autant d’éléments essentiels pour optimiser les expériences bancaires numériques, tout en protégeant les données des clients.