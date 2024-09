American Airlines a lancé son application Dynamic Rebooking en moins de la moitié du temps prévu et dispose désormais d'une application facile à améliorer sur la base des commentaires des clients. L'hébergement sur la plateforme IBM Cloud Foundry s'est également révélé très utile lorsque l'ouragan Irma a frappé. Suite à un déploiement rapide, l'application est aujourd'hui disponible dans tous les aéroports où la compagnie aérienne effectue des vols.

Patrick Morin, directeur général de la technologie client chez American Airlines l'affirme : « En faisant appel à IBM Cloud, nous souhaitions tirer parti de l'hyperscale pour nous décharger des problèmes liés à l'infrastructure lors du déploiement d'une application à l'échelle mondiale. Les ouragans ont été une véritable mise à l'épreuve, et notre confiance s'est avérée fondée : l'application a parfaitement fonctionné, et nous l'avons depuis déployée dans plus de 300 aéroports sans aucun problème. »

American Airlines a reçu d'excellents commentaires de la part de ses clients sur la nouvelle application, qui leur fournit des informations et un contrôle essentiels en cas de perturbation des vols. Les clients choisissent presque toujours la première suggestion de la compagnie aérienne : une belle confirmation des algorithmes sous-jacents.

Julie Rath, directrice générale de gestion des réclamations chez American Airlines, commente : « L'outil Dynamic Rebooking identifie la meilleure solution pour le client, l'accompagne tout au long du processus de rebooking, gère la réémission du billet, fournit la carte d'embarquement et envoie un message de réacheminement des bagages. En donnant le contrôle au client, nous avons un impact positif sur son expérience. »

Transformation en profondeur

Au cours du développement de Dynamic Rebooking, IBM et American Airlines ont également travaillé à une migration plus importante d'aa.com et des applications mobiles et kiosques vers IBM Cloud Infrastructure as a Service à l'aide de VMware HCX on IBM Cloud IBM Cloud afin d'automatiser la migration de centaines de machines virtuelles VMware vers IBM Cloud. Ce faisant, la compagnie aérienne a pu gagner six mois de travail et ainsi éviter des frais d'investissement pour le renouvellement de son matériel. La migration vers IBM Cloud a également considérablement amélioré les performances et la fiabilité des serveurs, tout en réduisant le temps de réponse des utilisateurs finaux.

IBM s'est chargé des services opérationnels gérés pour les environnements migrés et transformés via un modèle de prise en charge unique pour les environnements multicloud.

Grâce à des applications orientées client s'exécutant sur des plateformes ouvertes dans IBM Cloud et une approche cloud native au développement, American Airlines a atteint son principal objectif d'innover plus rapidement en réponse à l'évolution des besoins des clients. Aujourd'hui, la compagnie aérienne peut également intégrer d'autres services prédéfinis sur IBM Cloud, tels que l'équilibrage de charge Web, les prévisions météorologiques et le machine learning. Le temps imputé à la rédaction de code autrefois consacré à la maintenance sert désormais à répondre aux nouvelles demandes. Résultat, American Airlines peut innover pour ses clients et devancer ses concurrents. Au-delà de la technologie, la compagnie aérienne a rapproché les équipes commerciales et technologiques pour leur permettre de collaborer lors de cycles courts de co-création afin de répondre aux besoins des clients.

Maya Leibman, vice-présidente exécutive et responsable des technologies de l'information chez American Airlines, conclut : « Les équipes IBM ont également été présentes à chacune des étapes liées aux processus, à la culture et à la formation, nous aidant à répondre aux attentes des clients. »