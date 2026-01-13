Accueil
My IBM
Découvrez les possibilités offertes par un compte IBM
Se connecter à MyIBM
Gestion et support
Gérer le profil
Conserver des informations de profil telles que le numéro de téléphone, l’adresse, l’ adresse e-mail de contact, le mot de passe et le moyen de paiement.
Gérer les produits
Gérer vos essais, vos abonnements, vos achats de logiciels et de matériel à partir du tableau de bord My IBM.
Obtenir de l’aide
Trouver la documentation technique ou les téléchargements souhaités, ou encore ouvrir un ticket en cas de problème.