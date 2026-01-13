Découvrez les possibilités offertes par un compte IBM

Se connecter à MyIBM
Un couloir moderne illuminé en bleu, arborant un design mural fluorescent qui représente clairement le logo IBM. Le design comprend des éléments visuels abstraits tels qu’un œil et une abeille, qui complètent les éléments emblématiques de la marque. Une silhouette floutée passe, donnant du mouvement à une scène par ailleurs statique.