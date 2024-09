La modernisation durable est au premier plan des priorités informatiques. La réduction de l'impact sur l'environnement et la lutte contre la dette technique font pression sur les organisations pour qu'elles adoptent des pratiques et des normes logicielles modernes.



IBM Cloud Transformation Advisor permet à votre organisation de planifier efficacement vos efforts de modernisation du runtime en analysant les charges de travail sur site pour la modernisation. Déterminez la complexité de vos applications, estimez le coût de développement pour passer à un runtime Java moderne et obtenez des recommandations et des accélérateurs pour le meilleur environnement cible sur site ou dans le cloud.