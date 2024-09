Quid Informatica SpA

En hébergeant Qinetic, IBM Cloud utilise des outils de gestion de plateforme dans le cadre IBM Cloud for Financial Services, apportant une sécurité opérationnelle et une surveillance de la qualité de service entièrement alignées sur les réglementations et les bonnes pratiques du secteur. Il s’agit d’un élément décisif pour convaincre les clients et les accompagner dans leur parcours d’adoption de solutions cloud en remplacement des plateformes bancaires traditionnelles.

IBM Cloud for Financial Services est conçu pour aider les institutions financières à tirer parti des outils d’innovation offerts par le cloud de manière très agile, tout en respectant les normes de sécurité élevées et les réglementations imposées par les établissements de crédit.

Ces fonctionnalités en font une plateforme idéale pour héberger des services offerts aux clients bancaires par des éditeurs de logiciels indépendants et des tiers, tels que Quid Informatica. Un large écosystème de partenaires IBM Cloud for Financial Services offre aux clients un support qualifié et agile qui leur permet d’innover sans sacrifier les hauts niveaux de sécurité et la gestion transparente des risques exigés par le secteur.

Les avantages de l’évolution de Qinetic vers le SaaS sont les suivants :