IBM HR améliore l’expérience de ses employés grâce à IBM watsonx Orchestrate
Avec la croissance des effectifs mondiaux d’IBM, le département des ressources humaines (RH) était confronté à une complexité croissante. Les processus cloisonnés, les politiques incohérentes entre les régions et une forte dépendance à des tâches manuelles et répétitives pesaient à la fois sur les employés et les professionnels des RH. Autres écueils principaux : des expériences multicanaux entraînant une faible satisfaction des utilisateurs, des transferts de dossiers retardant les réponses et des professionnels des RH submergés par des tâches non stratégiques.
Malgré les innovations numériques déjà implémentées au sein du département, IBM a reconnu que les solutions IA et cloud traditionnelles ne pouvaient à elles seules répondre à la demande croissante pour un support RH plus rapide et plus personnalisé. L’entreprise avait déjà appliqué le principe « éliminer, simplifier, automatiser » ainsi qu’une méthodologie « transformer, ne pas transférer», garantissant qu’aucun processus inefficace ne soit automatisé et que toute refonte soit ancrée dans une réinvention de l’expérience des employés. Il était désormais critique de s’éloigner de ces expériences fragmentées au profit d’un système unifié et intelligent, capable de rationaliser les workflows, de fournir un support instantané et précis, et de libérer les experts RH pour qu’ils se concentrent sur des missions stratégiques à plus forte valeur ajoutée.
Il était temps de transformer les opérations RH et de poser les bases d’une nouvelle ère des services RH, portée par l’IA générative avancée, l’automatisation et un engagement constant en faveur de l’innovation continue et de pratiques éthiques en matière d’IA.
Au cours des six dernières années, IBM n’a cessé de perfectionner son agent conversationnel interne, AskHR, permettant d’automatiser plus de 80 tâches RH et de gérer plus de 1,5 million de conversations avec les employés chaque année. Plus récemment, en 2025, l’équipe a intégré IBM watsonx Orchestrate pour améliorer les capacités d’IA générative et d’automatisation agentique d’AskHR. Ces mises à jour continuent de favoriser une expérience conversationnelle unifiée du support RH, permettant aux employés d’y accéder rapidement et intuitivement, dans la langue de leur choix.
AskHR fonctionne aujourd’hui sur un modèle de support à deux niveaux : l’IA traite les demandes courantes, tandis que les conseillers humains gèrent les besoins plus complexes, assurant ainsi à la fois efficacité et service personnalisé. En arrière-plan, les processus RH complexes sont rationalisés grâce à une intégration profonde avec des systèmes d’entreprise tels que Workday, SAP et Concur.
Grâce à ces capacités améliorées, les employés peuvent poser des questions comme « Où puis-je voir mon bulletin de paie ? » ou « Quelle est la politique en cas de maladie ? » et recevoir des réponses personnalisées conformes aux politiques de paie et RH. Ils peuvent demander des attestations d’emploi, soumettre des demandes de congés, ou recevoir des rappels pour la planification de voyages et des alertes météo, le tout géré par AskHR. Les responsables en bénéficient également, l’automatisation les aidant à initier des transferts d’employés ou à mettre à jour les structures organisationnelles via SAP SuccessFactors. AskHR a été adopté par 98 % des responsables.
En permettant aux professionnels des RH de se consacrer à des tâches stratégiques à plus forte valeur ajoutée, IBM continue de redéfinir l’expérience de support des employés, et de fixer de nouvelles normes pour l’innovation RH à grande échelle portée par l’IA générative.
Avec AskHR, IBM a observé un impact mesurable à l’échelle de l’entreprise. L’agent conversationnel a contribué à réduire les coûts opérationnels de l’équipe RH de 40 % en 2024, tout en atteignant un taux de résolution interne de 94 % pour les demandes courantes. Cela a permis de réduire de 75 % le nombre de tickets de support émis entre 2016 et 2024, et d’enregistrer plus de 10 millions d’interactions avec les employés chaque année depuis 2023. Cette transformation améliore non seulement l’expérience des employés, mais elle permet également de gagner en efficacité opérationnelle et donne les moyens aux professionnels RH de se concentrer sur les priorités stratégiques.
Entre 2022 et 2024, IBM RH a documenté des gains de productivité significatifs dans des tâches spécifiques au domaine, certaines améliorations atteignant 75 % grâce à l’automatisation alimentée par l’IA. AskHR résout aujourd’hui 94 % des demandes RH simples, ce qui a entraîné une réduction de 40 % du budget opérationnel annuel de la fonction RH en 2024.
AskHR prend également en charge toute une série d’automatisations, notamment les courriers des employés, les demandes de congés, l’accès à la paie et les workflows spécifiques aux responsables, tels que les modifications de rémunération et les mises à jour organisationnelles. Au total, l’agent virtuel exécute environ 80 tâches automatisées.
Propulsé par watsonx Orchestrate, le simple assistant virtuel AskHR des débuts a laissé la place à un agent numérique pleinement fonctionnel, avec des réponses générées par des grands modèles de langage (LLM) hautement conformes. Ces LLM classent les prompts des employés, les acheminent vers le domaine RH concerné (avantages, paie, carrière et compétences), puis déclenchent une tâche ou fournissent une réponse générée par IA.
Avec AskHR, le modèle opérationnel RH d’IBM a évolué vers une automatisation hybride, permettant au travail numérique d’offrir un support totalement automatisé tout en préservant l’expérience humaine lorsque cela est nécessaire.
