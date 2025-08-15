Avec la croissance des effectifs mondiaux d’IBM, le département des ressources humaines (RH) était confronté à une complexité croissante. Les processus cloisonnés, les politiques incohérentes entre les régions et une forte dépendance à des tâches manuelles et répétitives pesaient à la fois sur les employés et les professionnels des RH. Autres écueils principaux : des expériences multicanaux entraînant une faible satisfaction des utilisateurs, des transferts de dossiers retardant les réponses et des professionnels des RH submergés par des tâches non stratégiques.

Malgré les innovations numériques déjà implémentées au sein du département, IBM a reconnu que les solutions IA et cloud traditionnelles ne pouvaient à elles seules répondre à la demande croissante pour un support RH plus rapide et plus personnalisé. L’entreprise avait déjà appliqué le principe « éliminer, simplifier, automatiser » ainsi qu’une méthodologie « transformer, ne pas transférer», garantissant qu’aucun processus inefficace ne soit automatisé et que toute refonte soit ancrée dans une réinvention de l’expérience des employés. Il était désormais critique de s’éloigner de ces expériences fragmentées au profit d’un système unifié et intelligent, capable de rationaliser les workflows, de fournir un support instantané et précis, et de libérer les experts RH pour qu’ils se concentrent sur des missions stratégiques à plus forte valeur ajoutée.

Il était temps de transformer les opérations RH et de poser les bases d’une nouvelle ère des services RH, portée par l’IA générative avancée, l’automatisation et un engagement constant en faveur de l’innovation continue et de pratiques éthiques en matière d’IA.