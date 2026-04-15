Développer une IA agentique fiable pour la santé maternelle à l’échelle

Lors de la validations précoce, le modèle d’IA multimodale de MyLÚA, en instance de brevet, a démontré une précision supérieure à 90 % dans l’identification du risque de dépression post-partum au cours du premier trimestre, soit plusieurs mois avant les méthodes de dépistage traditionnelles. Les indicateurs de confiance étaient tout aussi encourageants : 79 % des mères ont déclaré se sentir à l’aise pour partager des informations de santé sensibles via la plateforme. Les indicateurs d’engagement l’étaient tout autant, 48 % des participantes ayant effectué des activités de bien-être proactives et 44 % ayant accédé à des informations éducatives spécifiques à chaque trimestre.

Pour les équipes de soins et les organisations de santé maternelle, les premiers tests pilotes ont montré la possibilité de générer des signaux plus tôt, avec 64 % des mères qui ont effectué des évaluations des risques pour la santé. Dans le même temps, la charge administrative a été réduite grâce à des résumés structurés des interactions avec les membres, qui aident les doulas et les coordinateurs de soins à consacrer plus de temps à un accompagnement personnalisé. La conception de la plateforme, qui préserve la confidentialité, renforce encore la gouvernance et l’évolutivité de niveau médical, car les données personnelles et les données de santé protégées ne sont pas transmises à de grands modèles de langage.

Aujourd’hui, la plateforme multi-agents de MyLÚA est opérationnelle, élargissant l’accès au soutien au bien-être maternel grâce à des conseils multilingues et adaptés à la culture pour la grossesse et la première année post-partum. LÚA ne se contente pas de répondre aux questions en mettant en œuvre des actions de soutien telles que des suivis, des rappels et l’activation de ressources automatisés, aidant ainsi les familles à obtenir une aide en temps opportun entre rendez-vous. Le Dr Michael Conward, directeur technique et cofondateur de MyLÚA Health, a déclaré : « Nous avons créé LÚA pour veiller à ce qu’aucune femme n’ait à faire face seule à sa grossesse ou aux soins post-partum. La technologie nous permet d’offrir un soutien proactif et bienveillant à l’échelle, qui reflète les besoins des parents qui accouchent, des mères et des bénéficiaires d’un accompagnement pendant la grossesse et après l’accouchement. »

Pour les équipes de soins et les organisations de santé maternelle, la plateforme transforme les conversations en informations exploitables et en résumés qui permettent de réduire le travail manuel et de prendre en charge un plus grand nombre de cas. Sa conception modulaire s’adapte à la demande et s’intègre aux programmes des prestataires, des payeurs, des employeurs et des communautés.

En associant une conception centrée sur l’humain à une IA responsable au service du bien commun, MyLÚA Health et IBM contribuent à combler les lacunes en matière de soins maternels, à renforcer la confiance et à élargir l’accès à un soutien de haute qualité, créant ainsi un avenir plus équitable et plus bienveillant pour les femmes et leurs familles.