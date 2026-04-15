Développer une IA agentique fiable pour la santé maternelle à l’échelle

MyLÚA Health propose un accompagnement fiable
et adaptatif sur le plan culturel en matière de bien-être maternel
grâce aux solutions d’IA d’IBM
Les résultats en matière de santé maternelle aux États-Unis restent profondément inéquitables, les communautés défavorisées (en particulier les femmes noires et autochtones) étant touchées de manière disproportionnée par les complications et les décès liés à la grossesse. Plus de 80 % des décès liés à la grossesse sont évitables.1 La définition de l’évitabilité donnée par le CDC, c’est-à-dire les décès qui pourraient être évités grâce à des changements raisonnables apportés aux facteurs liés aux patientes, aux prestataires, aux établissements, au système et à la communauté1, a contribué à affiner la vision fondatrice de MyLÚA Health.
L’amélioration des résultats nécessite un soutien fiable qui touche les familles au-delà de la clinique. Cette conviction a donné naissance à LÚA, une plateforme de bien-être maternel alimentée par l’IA, conçue pour fournir des conseils fondés sur des preuves et adaptés à la culture tout au long de la grossesse et de la première année post-partum, y compris pendant les moments critiques entre les rendez-vous. « Chaque mère mérite un soutien qui la comprenne elle, et pas seulement son dossier médical. LÚA a été conçue pour accompagner les familles là où elles en sont, avec des conseils qui reflètent leur culture, leur langue et leur expérience vécue », a déclaré J’Vanay Santos-Fabian, MBA, PDG et cofondatrice de MyLÚA Health.
Pour concrétiser cette vision à l’échelle, MyLÚA Health avait besoin d’une plateforme d’entreprise capable de fournir des réponses cohérentes, de personnaliser le soutien avec empathie et en tenant compte du contexte, de protéger les informations de santé sensibles et de guider les utilisatrices vers les étapes suivantes, telles que les suivis, les rappels et les ressources locales.
MyLÚA s’est associée à IBM pour concevoir, tester et déployer sa plateforme multi-agents dédiée au bien-être maternel, s’appuyant sur IBM watsonx.ai, IBM watsonx Orchestrate, IBM Cloud et IBM Cloud Code Engine. L’objectif : offrir un soutien empathique et adapté au contexte, capable d’accompagner les utilisatrices là où elles en sont, de comprendre leurs besoins et d’agir en toute sécurité et à l’échelle.
IBM watsonx.ai fournit un environnement de modèles gouverné, doté de capacités multilingues et de pratiques d’IA responsables adaptées à un usage dans le domaine de la santé. IBM watsonx Orchestrate coordonne des agents spécialisés dans les domaines émotionnel, physique et social, transformant l’intention de l’utilisatrice en actions concrètes telles que des suivis, des rappels, l’activation de ressources et des résumés. Déployée sur IBM Cloud à l’aide d’IBM Cloud Code Engine (avec FastAPI, Postgres et Redis), l’architecture prend en charge la mise à l’échelle sécurisée pour les workloads réglementés. Après des tests d’acceptation utilisateur approfondis, les agents ont été déployés et la plateforme est disponible sur l’App Store d’Apple et le Google Play Store.
Lors de la validations précoce, le modèle d’IA multimodale de MyLÚA, en instance de brevet, a démontré une précision supérieure à 90 % dans l’identification du risque de dépression post-partum au cours du premier trimestre, soit plusieurs mois avant les méthodes de dépistage traditionnelles. Les indicateurs de confiance étaient tout aussi encourageants : 79 % des mères ont déclaré se sentir à l’aise pour partager des informations de santé sensibles via la plateforme. Les indicateurs d’engagement l’étaient tout autant, 48 % des participantes ayant effectué des activités de bien-être proactives et 44 % ayant accédé à des informations éducatives spécifiques à chaque trimestre.
Pour les équipes de soins et les organisations de santé maternelle, les premiers tests pilotes ont montré la possibilité de générer des signaux plus tôt, avec 64 % des mères qui ont effectué des évaluations des risques pour la santé. Dans le même temps, la charge administrative a été réduite grâce à des résumés structurés des interactions avec les membres, qui aident les doulas et les coordinateurs de soins à consacrer plus de temps à un accompagnement personnalisé. La conception de la plateforme, qui préserve la confidentialité, renforce encore la gouvernance et l’évolutivité de niveau médical, car les données personnelles et les données de santé protégées ne sont pas transmises à de grands modèles de langage.
Aujourd’hui, la plateforme multi-agents de MyLÚA est opérationnelle, élargissant l’accès au soutien au bien-être maternel grâce à des conseils multilingues et adaptés à la culture pour la grossesse et la première année post-partum. LÚA ne se contente pas de répondre aux questions en mettant en œuvre des actions de soutien telles que des suivis, des rappels et l’activation de ressources automatisés, aidant ainsi les familles à obtenir une aide en temps opportun entre rendez-vous. Le Dr Michael Conward, directeur technique et cofondateur de MyLÚA Health, a déclaré : « Nous avons créé LÚA pour veiller à ce qu’aucune femme n’ait à faire face seule à sa grossesse ou aux soins post-partum. La technologie nous permet d’offrir un soutien proactif et bienveillant à l’échelle, qui reflète les besoins des parents qui accouchent, des mères et des bénéficiaires d’un accompagnement pendant la grossesse et après l’accouchement. »
Pour les équipes de soins et les organisations de santé maternelle, la plateforme transforme les conversations en informations exploitables et en résumés qui permettent de réduire le travail manuel et de prendre en charge un plus grand nombre de cas. Sa conception modulaire s’adapte à la demande et s’intègre aux programmes des prestataires, des payeurs, des employeurs et des communautés.
En associant une conception centrée sur l’humain à une IA responsable au service du bien commun, MyLÚA Health et IBM contribuent à combler les lacunes en matière de soins maternels, à renforcer la confiance et à élargir l’accès à un soutien de haute qualité, créant ainsi un avenir plus équitable et plus bienveillant pour les femmes et leurs familles.
MyLÚA Health est une plateforme d’IA agentique d’entreprise basée sur IBM watsonx qui offre un soutien personnalisé et multilingue en matière de bien-être maternel. Son cadre d’IA multimodale, en instance de brevet, identifie les premiers signes de risque à partir de diverses sources de données, transformant les signaux émotionnels, physiques et sociaux en informations exploitables pour les mères, les équipes de soins et les organismes de santé.
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1 U.S. Centers for Disease Control and Prevention. Maternal Mortality Prevention. Dernière modification le 24 septembre 2024. https://www.cdc.gov/maternal-mortality/preventing-pregnancy-related-deaths/index.html#cdc_program_profile_program_impact-what-factors-contribute-to-pregnancy-related-deaths
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Les exemples présentés ne sont qu’illustratifs. Les résultats réels varient en fonction des configurations et des conditions du client et, par conséquent, les résultats généralement attendus ne peuvent pas être fournis.