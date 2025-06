Solutions de vente basées sur l’IA

Innovez grâce à l’IA intégrée à l’ADN de votre entreprise pour moderniser, automatiser et optimiser tous les canaux de vente. Les services de conseil IBM Sales Transformation s’appuient sur les experts sectoriels, les actifs d’IA générative et les informations fondées sur les données pour renforcer la relation client et créer une plus grande valeur à chaque point de contact.