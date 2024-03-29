Le comité d’éthique de l’IA d’IBM est au cœur de l’engagement d’IBM en faveur de la confiance. Sa mission consiste à :

Assurer la gouvernance et la prise de décision lorsque IBM développe, déploie et utilise l’IA et d’autres technologies.

Préserver la cohérence avec les valeurs de l’entreprise.

Promouvoir une IA digne de confiance pour nos clients, nos partenaires et le monde entier.

Le Comité parraine des groupes de travail qui offrent un leadership éclairé, défendent les politiques et proposent des formations sur l’éthique de l’IA afin d’encourager l’innovation responsable ainsi que les progrès et l’amélioration de l’IA et des technologies émergentes. Il évalue également les cas d’utilisation susceptibles de soulever des problèmes éthiques.

Le Comité est un mécanisme essentiel permettant à IBM de tenir notre entreprise et l’ensemble des IBMers responsables par rapport à nos valeurs et à nos engagements en matière de développement et de déploiement éthiques de la technologie.