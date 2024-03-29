Éthique de l’IA

IBM contribue à faire progresser l’IA responsable grâce à une approche multidisciplinaire et multidimensionnelle

Apprenez-en davantage sur la gouvernance de l’IA intégrée chez IBM En savoir plus sur l'éthique des agents d’IA
Évaluez votre maturité en matière d’IA responsable

Obtenez des informations personnalisées pour aider votre entreprise à faire évoluer l’IA de manière responsable.

Le moment est venu d’adopter une IA responsable

En matière d’IA, les entreprises sont confrontées à un paysage réglementaire mondial de plus en plus complexe et en constante évolution. L’approche IBM de l’éthique de l’IA établit un équilibre entre innovation et responsabilité, ce qui vous aide à adopter une IA à l’échelle fiable.

Dernières mises à jour

Transformer la gestion du changement grâce à une IA responsable

Prioriser la confiance, la transparence, les compétences et l’agilité permet aux organisations d’ouvrir la voie à la transformation IA.

Déployer de manière responsable les agents d’IA à l’échelle de l’entreprise

Comprendre les opportunités, les risques et les atténuations uniques des agents d’IA constitue une première étape critique pour les faire évoluer de manière responsable.
Accélérer l’innovation grâce à une gouvernance centralisée de l’IA

L’IBM Office of Privacy and Responsible Technology déploie une IA responsable et exploite sa valeur métier grâce à une gouvernance intégrée.
Quels sont les coûts liés à l’absence de gouvernance de l’IA ?

Tout aussi important que ce que la gouvernance de l’IA aide les entreprises à réaliser est ce qu’elle les aide à éviter. Découvrez les coûts potentiels considérables liés à l’absence d’un programme de gouvernance de l’IA.
5 manières dont l’IA responsable a évolué ces 5 dernières années

Au cours des cinq dernières années d'évolution de l'IA, l'IBM AI Ethics Board a aidé IBM à innover de manière responsable en guidant l'élaboration et la mise en œuvre de directives éthiques pour l'IA.
Célébration du 5e anniversaire du Conseil d’éthique de l’IA d’IBM

Les membres du comité d’éthique de l’IA d’IBM partagent leur expérience pour garantir une utilisation responsable de l’IA, dans l’intérêt de tous.
Gagner en efficacité opérationnelle grâce à la transparence des données

Les normes de provenance des données de la Data & Trust Alliance aident IBM à accélérer les processus internes de diligence des données.
Trois considérations clés pour une gouvernance efficace de l’IA

La gouvernance de l’IA est plus importante que jamais. Mais par où commencer ? Découvrez-le dans un nouveau guide de l’IBM Institute for Business Value.
Nos principes et nos piliers Les principes de confiance et de transparence sont les valeurs directrices qui distinguent l’approche d’IBM en matière d’éthique de l’IA. Lire les principes de confiance et de transparence L'objectif de l'IA est d'enrichir l'intelligence humaine

Chez IBM, nous pensons que l’IA doit permettre de nous rendre tous meilleurs dans notre travail, et que les avantages apportés par l’IA doivent profiter à tout le monde et pas seulement à une élite.

 Les données et les analyses appartiennent à leur créateur

Les données et les idées des clients d’IBM leur appartiennent. Nous pensons que les politiques gouvernementales sur les données doivent être justes, équitables et favoriser l’ouverture.

 La technologie doit être transparente et explicable

Les entreprises doivent être claires à propos de la façon dont elles entraînent leurs systèmes d’IA, des données qui sont utilisées à cette fin et de ce sur quoi s’appuient les recommandations de leurs algorithmes.
Les principes sont soutenus par les piliers de confiance, nos propriétés fondamentales pour l’éthique de l’IA.
Explicabilité

La création d'une expérience fluide ne doit pas privilégier le design aux dépens de la transparence.
Équité

Calibrée correctement, l’IA peut aider les humains à faire des choix plus équitables.
Robustesse

Dès lors que les systèmes servent à prendre des décisions cruciales, l’IA doit être sécurisée et robuste.
Transparence

La transparence renforce la confiance et la meilleure façon de promouvoir la transparence est l’ouverture.
Confidentialité

Les systèmes d’IA doivent donner la priorité à la confidentialité et aux données des consommateurs tout en les protégeant.
Modèles de base : Opportunités, risques et mesures d’atténuation Lire l'article
Mise en œuvre des principes

Le comité d’éthique de l’IA d’IBM est au cœur de l’engagement d’IBM en faveur de la confiance. Sa mission consiste à :

  • Assurer la gouvernance et la prise de décision lorsque IBM développe, déploie et utilise l’IA et d’autres technologies.
  • Préserver la cohérence avec les valeurs de l’entreprise.
  • Promouvoir une IA digne de confiance pour nos clients, nos partenaires et le monde entier.

Le Comité parraine des groupes de travail qui offrent un leadership éclairé, défendent les politiques et proposent des formations sur l’éthique de l’IA afin d’encourager l’innovation responsable ainsi que les progrès et l’amélioration de l’IA et des technologies émergentes. Il évalue également les cas d’utilisation susceptibles de soulever des problèmes éthiques.

Le Comité est un mécanisme essentiel permettant à IBM de tenir notre entreprise et l’ensemble des IBMers responsables par rapport à nos valeurs et à nos engagements en matière de développement et de déploiement éthiques de la technologie.
watsonx.governance

Accélérez la création de workflows de données et d’IA responsables, transparents et explicables.

En savoir plus Obtenir l’eBook sur la gouvernance de l’IA

Partenariats et collaborations

Explorer l’avenir de l’IA responsable dans le secteur financier

Au Notre Dame-IBM Tech Ethics Lab, les leaders du secteur se sont réunis pour discuter des opportunités et des défis de l’IA responsable dans la finance.
Favoriser une plus grande transparence dans l’écosystème des données

Co-créées par IBM, les nouvelles normes de provenance des données de la Data & Trust Alliance offrent une taxonomie des métadonnées unique en son genre pour soutenir la transparence sur la provenance des données.
Générer de la valeur de manière proactive avec l’éthique de l’IA

Des experts d’IBM et de l’Université de Notre Dame présentent des recommandations pour générer le meilleur ROI des investissements en faveur de l’éthique de l’IA.
Le rapport Partnership on AI partage des stratégies d’atténuation des risques pour la chaîne de valeur des modèles de fondation ouverts

Avec la contribution d’IBM, le nouveau rapport Partnership on AI explore les mesures de protection pour les modèles de fondation ouverts.
La Data & Trust Alliance propose une nouvelle feuille de route pour la gouvernance de l’IA

Co-écrite par IBM, la nouvelle feuille de route politique de la Data & Trust Alliance fournit des recommandations pour trouver un équilibre entre innovation et sécurité en matière d’IA.

Promouvoir la sécurité de l’IA par l’innovation ouverte

Lors du sommet The Futurist, Christina Montgomery, directrice de la confidentialité et de la confiance chez IBM, et Rebecca Finley, PDG de Partnership for AI, discutent de la relation critique entre l’innovation ouverte et la sécurité de l’IA.
Le Pulitzer Center lance un programme visant à former 1 000 journalistes aux reportages sur l’IA

Avec le soutien du Notre Dame-IBM Technology Ethics Lab, le Pulitzer Center lance la série AI Spotlight, une initiative de formation mondiale.
IBM et Meta lancent AI Alliance

IBM et Meta lancent AI Alliance en collaboration avec plus de 50 membres fondateurs et collaborateurs dans le monde entier.
AI Governance Alliance publie une série de documents d’information

En collaboration avec IBM, le Forum économique mondial propose trois documents d’information pour guider la transformation responsable grâce à l’IA.

Étapes suivantes

Découvrez comment IBM peut vous aider à accélérer votre transition vers une IA responsable.

 Découvrir nos services de gouvernance de l’IA Découvrir watsonx.governance