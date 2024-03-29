IBM contribue à faire progresser l’IA responsable grâce à une approche multidisciplinaire et multidimensionnelle
En matière d’IA, les entreprises sont confrontées à un paysage réglementaire mondial de plus en plus complexe et en constante évolution. L’approche IBM de l’éthique de l’IA établit un équilibre entre innovation et responsabilité, ce qui vous aide à adopter une IA à l’échelle fiable.
Prioriser la confiance, la transparence, les compétences et l’agilité permet aux organisations d’ouvrir la voie à la transformation IA.
Comprendre les opportunités, les risques et les atténuations uniques des agents d’IA constitue une première étape critique pour les faire évoluer de manière responsable.
L’IBM Office of Privacy and Responsible Technology déploie une IA responsable et exploite sa valeur métier grâce à une gouvernance intégrée.
Tout aussi important que ce que la gouvernance de l’IA aide les entreprises à réaliser est ce qu’elle les aide à éviter. Découvrez les coûts potentiels considérables liés à l’absence d’un programme de gouvernance de l’IA.
Au cours des cinq dernières années d'évolution de l'IA, l'IBM AI Ethics Board a aidé IBM à innover de manière responsable en guidant l'élaboration et la mise en œuvre de directives éthiques pour l'IA.
Les membres du comité d’éthique de l’IA d’IBM partagent leur expérience pour garantir une utilisation responsable de l’IA, dans l’intérêt de tous.
Les normes de provenance des données de la Data & Trust Alliance aident IBM à accélérer les processus internes de diligence des données.
Chez IBM, nous pensons que l’IA doit permettre de nous rendre tous meilleurs dans notre travail, et que les avantages apportés par l’IA doivent profiter à tout le monde et pas seulement à une élite.
Les données et les idées des clients d’IBM leur appartiennent. Nous pensons que les politiques gouvernementales sur les données doivent être justes, équitables et favoriser l’ouverture.
Les entreprises doivent être claires à propos de la façon dont elles entraînent leurs systèmes d’IA, des données qui sont utilisées à cette fin et de ce sur quoi s’appuient les recommandations de leurs algorithmes.
La création d'une expérience fluide ne doit pas privilégier le design aux dépens de la transparence.
Calibrée correctement, l’IA peut aider les humains à faire des choix plus équitables.
Dès lors que les systèmes servent à prendre des décisions cruciales, l’IA doit être sécurisée et robuste.
La transparence renforce la confiance et la meilleure façon de promouvoir la transparence est l’ouverture.
Les systèmes d’IA doivent donner la priorité à la confidentialité et aux données des consommateurs tout en les protégeant.
Le comité d’éthique de l’IA d’IBM est au cœur de l’engagement d’IBM en faveur de la confiance. Sa mission consiste à :
Le Comité parraine des groupes de travail qui offrent un leadership éclairé, défendent les politiques et proposent des formations sur l’éthique de l’IA afin d’encourager l’innovation responsable ainsi que les progrès et l’amélioration de l’IA et des technologies émergentes. Il évalue également les cas d’utilisation susceptibles de soulever des problèmes éthiques.
Le Comité est un mécanisme essentiel permettant à IBM de tenir notre entreprise et l’ensemble des IBMers responsables par rapport à nos valeurs et à nos engagements en matière de développement et de déploiement éthiques de la technologie.
Accélérez la création de workflows de données et d’IA responsables, transparents et explicables.
Au Notre Dame-IBM Tech Ethics Lab, les leaders du secteur se sont réunis pour discuter des opportunités et des défis de l’IA responsable dans la finance.
Co-créées par IBM, les nouvelles normes de provenance des données de la Data & Trust Alliance offrent une taxonomie des métadonnées unique en son genre pour soutenir la transparence sur la provenance des données.
Des experts d’IBM et de l’Université de Notre Dame présentent des recommandations pour générer le meilleur ROI des investissements en faveur de l’éthique de l’IA.
Avec la contribution d’IBM, le nouveau rapport Partnership on AI explore les mesures de protection pour les modèles de fondation ouverts.
Co-écrite par IBM, la nouvelle feuille de route politique de la Data & Trust Alliance fournit des recommandations pour trouver un équilibre entre innovation et sécurité en matière d’IA.
Lors du sommet The Futurist, Christina Montgomery, directrice de la confidentialité et de la confiance chez IBM, et Rebecca Finley, PDG de Partnership for AI, discutent de la relation critique entre l’innovation ouverte et la sécurité de l’IA.
Avec le soutien du Notre Dame-IBM Technology Ethics Lab, le Pulitzer Center lance la série AI Spotlight, une initiative de formation mondiale.
IBM et Meta lancent AI Alliance en collaboration avec plus de 50 membres fondateurs et collaborateurs dans le monde entier.
Découvrez comment IBM peut vous aider à accélérer votre transition vers une IA responsable.