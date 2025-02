Au fil des ans, grâce à un excellent leadership et un fort soutien de l'ensemble de l'entreprise, le comité d'éthique IA d'IBM est devenu un mécanisme de gouvernance intégré de l'IA proactif et agile qui permet aux équipes de développer, d'utiliser et de déployer l'IA de manière responsable, sûre et durable. Des principes de haut niveau aux actions concrètes, notamment l'évaluation des risques, la formation et les outils, le comité d'éthique IA représente un élément central de gouvernance nécessaire pour exploiter les formidables opportunités offertes par l'IA, tout en étant en mesure d'identifier et d'atténuer les risques pertinents. Les actifs créés par le comité, ainsi que les enseignements tirés au fil des ans, représentent un guide indispensable et pratique pour IBM, nos clients et toutes les entreprises qui souhaitent entamer ou accélérer leur parcours d'IA responsable. — Francesca Rossi, coprésidente du comité d’éthique de l’IA d’IBM et leader mondiale de l’éthique de l’IA d’IBM