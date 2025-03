IBM Office of Privacy and Responsible Technology

La seule réponse qui vaille est « oui ». Et l’initiative de l’OPRT illustre parfaitement la manière dont les entreprises peuvent stimuler l’innovation tout en atténuant les risques associés.

S’appuyant sur le socle de confidentialité établi, l’équipe a développé le programme de gouvernance intégrée (IGP), une approche unifiée de la responsabilité et de la conformité. « Un programme de gouvernance complet permet de trouver un équilibre entre la valeur métier promise par l’IA et la nécessité d’une supervision et d’une gestion des risques, et ainsi de mettre en œuvre une IA responsable à l’échelle », explique Lee Cox, vice-président de la gouvernance intégrée et de la préparation au marché chez IBM.

En établissant une vue globale et complète de toutes les données et de tous les modèles créés et utilisés par IBM, le programme IGP ajuste les workflows de gouvernance en fonction des données, de la confidentialité et de l’IA, sans perturber l’innovation et les processus métier. Ceci est rendu possible par l’intégration de technologies telles qu’IBM watsonx.governance, IBM Cloud Pak for Data, IBM Knowledge Catalog et IBM OpenPages.

Dirigé par les responsables de l’IA des unités commerciales, le programme permet une gestion plus proactive des risques et facilite la conformité aux exigences réglementaires, en tenant compte des priorités et des intérêts uniques des différentes parties prenantes. Steven Eliuk, vice-président et directeur technique des données, de l’IA et de la gouvernance chez IBM, note : « Nous avons unifié nos processus d’acquisition des données, en rationalisant l’approvisionnement, la recherche et le développement de manière à surmonter les défis posés par la gestion des données. »

Le programme IGP a permis à IBM de déployer des normes de données internes uniformes, favorisant ainsi la transparence des données et le développement d’une IA digne de confiance, tout en permettant d’innover à l’échelle.