En matière de gouvernance de l’IA, vous ne pouvez pas gouverner ce que vous ne pouvez pas voir. Cependant, la visibilité seule n’est pas utile à moins que vous ne compreniez également les risques liés à vos modèles et systèmes IA.

C’est particulièrement vrai pour les technologies émergentes telles que l’IA agentique. Les agents IA peuvent améliorer leur efficacité et leur productivité, mais il est plus difficile de comprendre l’ensemble des risques qu’ils présentent. « Les risques pour l’IA générative et le machine learning peuvent être importants dès le départ, surtout dans certains cas d’utilisation », écrivent Manish Bhide, Heather Gentile et Jordan Byrd d’IBM. « Ajoutez des agents IA, et les risques sont encore amplifiés. »

Notre livre blanc, « Agents IA : opportunités, risques et mesures d’atténuation » , présente une étude approfondie des risques liés à l’IA agentique, explorant à la fois l’amplification des risques déjà connus liés à l’IA et l’émergence de nouveaux défis uniques.



S’appuyant sur nos travaux antérieurs d’identification des risques et des atténuations pour les modèles de fondation, cet article dote les praticiens des connaissances fondamentales nécessaires pour comprendre, identifier et atténuer les risques. Il s’agit d’un premier pas important vers une mise à l’échelle responsable de l’IA agentique.