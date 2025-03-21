L’explosion du terme « IA agentique » dans les médias peut vous faire vous demander : est-ce simplement une nouvelle expression marketing ? Après tout, le terme « agent » (ou « agent conversationnel ») est utilisé depuis longtemps en intelligence artificielle (IA) pour désigner un assistant automatisé, comme les chatbots pour le service client ou les fonctions RH.
Plus généralement, dans l'automatisation robotisée des processus, un robot logiciel pourrait agir en tant qu'agent pour une application ou un utilisateur afin d'exécuter des tâches spécifiques. Les cas d'utilisation comprennent la gestion de la chaîne d'approvisionnement, le traitement des salaires et l'administration des bases de données, pour n'en citer que quelques-uns. Les microservice peuvent également être considérés comme un système multiagent.
Nous avons des agents depuis aussi longtemps que nous avons de l’IA. Ce qui est nouveau, c'est que l'IA agentique est désormais définie par sa dépendance à l'égard de l'IA générative. L'engouement qu'il suscite est dû à la possibilité d'étendre les capacités émergentes et probabilistes des grands modèles de langage (LLM) à de nouveaux espaces d'action. Alors que l'IA générative crée des réponses ou du contenu, l'IA agentique agit de manière autonome sur ces réponses. Ces capacités soulèvent de nouveaux risques éthiques et de nouveaux problèmes de gouvernance, que nous allons découvrir.
Les avantages de l’IA agentique sont convaincants. « L’IA agentive nous rapproche des cas d’utilisation que nous considérions, jusqu’à récemment, comme de la science-fiction, où les machines peuvent accomplir des tâches complexes impliquant des workflows complexes, prise de décision fondé sur les données et une action avec une intervention humaine minimale », écrit Cole Stryker d’IBM.
Les agents IA peuvent analyser les outils à leur disposition, utiliser des assistants IA pour obtenir plus d’informations sur les sujets et guider les utilisateurs à travers ces étapes. L'IA multimodale accélère également l'adoption de l'agenticité en augmentant la capacité des systèmes agenticaux à analyser le monde sur différents supports, à se projeter plusieurs fois dans l'avenir et à agir au nom de l'utilisateur.
Dans les architectures multi-agents traditionnelles, les humains conçoivent la logique de contrôle pour résoudre des problèmes clairement définis. En revanche, les agents IA (ou agents LLM) utilisent une logique de contrôle créée par l'IA générative, le LLM agissant en tant qu'orchestrateur ou coordinateur. Le nouveau modèle IBM ® Granite ® 3.0 8B Instruct illustre cette approche en prenant en charge les cas d'utilisation d'agents nécessitant l'appel d'outils, et IBM IBM watsonx Orchestrate ® étend ces capacités pour prendre en charge les fonctionnalités d'agents pour les ressources humaines et les fonctions de chat .
Les systèmes d'IA agentique pleinement réalisés ont la capacité autonome de concevoir des workflows et d'utiliser des outils pour résoudre des problèmes complexes — qu'ils soient anticipés, vaguement définis ou imprévus. Grâce à des interfaces de programmation d'applications (API), ces outils peuvent interagir avec des environnements externes tout en utilisant les données sur lesquelles leurs modèles ont été formés.
« Les systèmes agentiques ont une notion de planification, de boucles, de réflexion et d'autres structures de contrôle qui utilisent largement les capacités de raisonnement inhérentes au modèle pour accomplir une tâche de bout en bout », écrivent des chercheurs d'IBM. « Grâce à la possibilité d'utiliser des outils, des plug-ins et des fonctions d'appel, les agents sont habilités à effectuer des tâches plus générales. »
Prenons quelques cas d’utilisation dans le secteur des services financiers : les systèmes d’IA agentique pourraient optimiser de manière autonome les communications avec les clients et adapter les stratégies d’engagement. Ils pourraient évaluer la solvabilité, personnaliser les offres de prêt et gérer de manière autonome les comptes à haut risque. Ils pourraient également suivre en temps réel les menaces du marché et recommander des mesures d’atténuation des risques. Ces systèmes pourraient être en mesure d'améliorer considérablement la productivité, mais seulement si les questions de sécurité et d'observabilité sont abordées.
L'IA agentique amplifie tous les risques qui s'appliquent à l'IA traditionnelle, à l'IA prédictive et à l'IA générative, car plus d'agence signifie plus d'autonomie et donc moins d'interaction humaine.
Ces risques doivent être pris en compte à la fois par des moyens technologiques et par la responsabilisation humaine en matière de tests et de résultats. Un cadre des exigences pour la gouvernance et la gestion du cycle de vie est nécessaire.
« Donner aux LLM plus de liberté pour interagir avec le monde extérieur a le potentiel d’amplifier leurs risques », déclare Maya Murad, responsable technique de produit chez IBM Research®. « Autant de choses peuvent mal tourner lorsque vous donnez à un agent le pouvoir de créer et d'exécuter du code dans le cadre de la réponse à une requête. Vous pourriez finir par supprimer l’ensemble de votre système de fichiers ou générer des informations propriétaires. »
Il a été démontré que les agents sont « moins robustes, enclins à des comportements plus nocifs et capables de générer un contenu plus furtif que les LLM, ce qui pose d'importants problèmes de sécurité », expliquent les chercheurs d'IBM.
Murad recommande de limiter ces risques en exécutant du code dans un bac à sable sécurisé, en installant des garde-fous de sécurité et en menant des recherches offensives via des simulations adverses, des analyses de logiciels malveillants et du red-teaming. Les politiques de l'entreprise concernant la manière et le lieu de partager les données doivent également être appliquées.
De nouvelles stratégies émergent pour tester et surveiller les systèmes d’IA agentique, y compris des modèles d’attaques adversaires et des méthodes de suivi telles que les agents guardians. Cependant, ces stratégies doivent être évaluées pour s’aligner sur la gouvernance de votre organisation en matière d’éthique, de sécurité et de risque.
La gouvernance automatisée de l'IA, qui s'étend au développement, au déploiement et à l'exploitation, contribue à garantir que les modèles d'IA restent alignés sur leurs objectifs. Des boîtes à outils flexibles de bout en bout, telles qu'IBM watsonx.governance™ peuvent accélérer les workflows responsables et contribuer à la conformité réglementaire.
L'IA agentique progresse si rapidement que les organisations pourraient avoir du mal à trouver des précédents ou des meilleures pratiques pour minimiser les dommages. Étant donné qu’elles ont le potentiel d’amplifier l’impact des données ou des algorithmes biaisés, les entreprises doivent prendre la tête du leadership éthique et développer soigneusement des cadres de gouvernance de l'IA et une gouvernance automatisée de l'IA.
Comme nous l'avons écrit, les bases de toute gouvernance de l'IA sont centrées sur l'humain. La gouvernance organisationnelle comprend la définition de processus pour l'intégration et le stock des modèles d'IA. Il s'agit également de gérer et de maintenir les programmes de communication et d'alphabétisation des employés et de désigner des responsables chargés de superviser la gouvernance et de se tenir au courant de l'évolution de la réglementation.
L'opérationnalisation efficace et responsable de la gouvernance de l'IA nécessite certaines étapes, et une attention particulière doit être accordée aux considérations propres à l'IA agentique. Ces étapes et considérations sont les suivantes :
La responsabilité des impacts des systèmes d’IA agentiques s’étend aux créateurs de LLM, aux adaptateurs de modèles, aux déployeurs et aux utilisateurs d’applications d’IA. Les bonnes pratiques pour la sécurité émergent (PDF), qui comprennent :
L'architecture agentique multiplie les opportunités de l'IA générative et ses risques. Face à cette complexité, les programmes pilotes d'IA agentique devraient concerner les cas d'utilisation les moins risqués de votre organisation.
Une exploration exhaustive des risques exige une approche structurée. L'année dernière, des chercheurs du MIT ont créé l'IA Risk Repository, une base de données de plus de 700 risques cités dans la littérature sur l'IA. Il identifie et catégorise les risques à partir de 43 cadres d'analyse de l'IA élaborés par des organismes de recherche, des entreprises et des gouvernements. Il comprend des taxonomies utiles pour classer comment, quand et pourquoi les risques se produisent, et ce dans sept domaines, avec des sous-domaines dans chacun d'entre eux :
Les balbutiements de la gouvernance de l'IA agentique se reflètent dans une note des auteurs (PDF) :
« Plusieurs domaines de risque semblent sous-explorés… [Les agents d'IA sont] découverts dans [seuls] deux documents inclus. L’IA agentique peut être particulièrement importante, car elle présente de nouvelles catégories de risques associés à la possession et à l’utilisation de capacités dangereuses, telles que l’auto-amélioration récursive… »
Il est conseillé aux participants aux exercices d'exploration des risques de se familiariser avec ces taxonomies et cadres de risques. Il convient également de les rassurer quant à la validité de leurs expériences et perceptions concrètes des risques, compte tenu du manque de recherches sur les risques dans certains domaines.
Les entreprises qui souhaitent réaliser l'énorme potentiel de l'IA agentique auront besoin d'un investissement et d'une planification réfléchis. Considérez qu’il a fallu plusieurs années pour que les projets d’IA générative atteignent un succès généralisé. Selon Gartner, « au moins 30 % des projets d’IA générative seront abandonnés après la validation du concept d’ici fin 2025, en raison de la mauvaise qualité des données, de contrôles des risques inadéquats, de l’escalade des coûts ou d’une valeur commerciale incertaine. » 2
Comment votre organisation peut-elle se démarquer dans cette nouvelle phase de l'IA ? Un rapport de Gartner indique que « les services de conseil et de mise en œuvre de l'IA générative accélèrent les résultats qui sont mesurables, dé-risqués, démocratisés et spécifiques à l'organisation qui les achète »3
Le rapport formule les recommandations suivantes :
Nous pensons qu'IBM Consulting® répond à tous ces critères. Elle aide ses clients à mettre en œuvre l'IA grâce à des approches réfléchies et informées en matière de stratégie, de données, d'architecture, de sécurité et de gouvernance. Si votre organisation souhaite explorer ou mettre en œuvre une solution d’IA agentique, nos experts peuvent vous aider à réduire les risques et à renforcer sa valeur commerciale.
Que vous choisissiez de personnaliser des applications et des compétences prédéfinies ou de créer et de déployer des services agentiques personnalisés à l’aide d’un studio d’IA, la plateforme IBM watsonx est là pour vous.