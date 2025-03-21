Les avantages de l’IA agentique sont convaincants. « L’IA agentive nous rapproche des cas d’utilisation que nous considérions, jusqu’à récemment, comme de la science-fiction, où les machines peuvent accomplir des tâches complexes impliquant des workflows complexes, prise de décision fondé sur les données et une action avec une intervention humaine minimale », écrit Cole Stryker d’IBM.

Les agents IA peuvent analyser les outils à leur disposition, utiliser des assistants IA pour obtenir plus d’informations sur les sujets et guider les utilisateurs à travers ces étapes. L'IA multimodale accélère également l'adoption de l'agenticité en augmentant la capacité des systèmes agenticaux à analyser le monde sur différents supports, à se projeter plusieurs fois dans l'avenir et à agir au nom de l'utilisateur.

Dans les architectures multi-agents traditionnelles, les humains conçoivent la logique de contrôle pour résoudre des problèmes clairement définis. En revanche, les agents IA (ou agents LLM) utilisent une logique de contrôle créée par l'IA générative, le LLM agissant en tant qu'orchestrateur ou coordinateur. Le nouveau modèle IBM ® Granite ® 3.0 8B Instruct illustre cette approche en prenant en charge les cas d'utilisation d'agents nécessitant l'appel d'outils, et IBM IBM watsonx Orchestrate ® étend ces capacités pour prendre en charge les fonctionnalités d'agents pour les ressources humaines et les fonctions de chat .

Les systèmes d'IA agentique pleinement réalisés ont la capacité autonome de concevoir des workflows et d'utiliser des outils pour résoudre des problèmes complexes — qu'ils soient anticipés, vaguement définis ou imprévus. Grâce à des interfaces de programmation d'applications (API), ces outils peuvent interagir avec des environnements externes tout en utilisant les données sur lesquelles leurs modèles ont été formés.

« Les systèmes agentiques ont une notion de planification, de boucles, de réflexion et d'autres structures de contrôle qui utilisent largement les capacités de raisonnement inhérentes au modèle pour accomplir une tâche de bout en bout », écrivent des chercheurs d'IBM. « Grâce à la possibilité d'utiliser des outils, des plug-ins et des fonctions d'appel, les agents sont habilités à effectuer des tâches plus générales. »

Prenons quelques cas d’utilisation dans le secteur des services financiers : les systèmes d’IA agentique pourraient optimiser de manière autonome les communications avec les clients et adapter les stratégies d’engagement. Ils pourraient évaluer la solvabilité, personnaliser les offres de prêt et gérer de manière autonome les comptes à haut risque. Ils pourraient également suivre en temps réel les menaces du marché et recommander des mesures d’atténuation des risques. Ces systèmes pourraient être en mesure d'améliorer considérablement la productivité, mais seulement si les questions de sécurité et d'observabilité sont abordées.