L’essor des modèles de fondation qui alimentent la croissance de l’IA générative et d’autres cas d’utilisation de l’IA offre des possibilités passionnantes, mais elle soulève aussi de nouvelles questions et préoccupations concernant leur conception éthique, leur développement, leur déploiement et leur utilisation éthiques.

La publication du Comité d’éthique de l’IA d’IBM, Modèles de fondation : opportunités, risques et atténuations, aborde ces préoccupations et découvre les avantages, risques, garde-fous et mesures d’atténuation de la technologie.

L’article présente les risques potentiels associés aux modèles de fondation sous l’angle de l’éthique, des lois et des réglementations dans trois catégories différentes :

Traditionnels. Risques connus liés à des formes antérieures de systèmes d’IA. Amplifiés. Risques identifiés, mais désormais intensifiés en raison des caractéristiques intrinsèques des modèles de fondation, notamment leurs capacités génératives inhérentes Nouveaux. Risques émergents intrinsèques aux modèles de fondation et à leurs capacités génératives inhérentes

Ces risques sont structurés selon qu’ils sont associés au contenu fourni au modèle de fondation (l’entrée) ou au contenu généré par celui-ci (la production) ou selon qu’ils sont liés à des défis supplémentaires. Ils sont présentés dans un tableau qui montre pourquoi ces risques sont préoccupants et pourquoi il est important d’en tenir compte lors du développement, de la publication et de l’utilisation des modèles de fondation.

De plus, cet article met en lumière certaines stratégies et cetains outils d’atténuation disponibles, tels que le portefeuille de produits d’IA Watsonx et des outils d’IA open source dignes de confiance. Ces stratégies visent à équilibrer sécurité et innovation et à permettre aux utilisateurs de découvrir la puissance de l’IA et des modèles de fondation.

Les exemples ci-dessous illustrent l’utilisation des informations fournies dans le document.