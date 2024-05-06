L’essor des modèles de fondation qui alimentent la croissance de l’IA générative et d’autres cas d’utilisation de l’IA offre des possibilités passionnantes, mais elle soulève aussi de nouvelles questions et préoccupations concernant leur conception éthique, leur développement, leur déploiement et leur utilisation éthiques.
La publication du Comité d’éthique de l’IA d’IBM, Modèles de fondation : opportunités, risques et atténuations, aborde ces préoccupations et découvre les avantages, risques, garde-fous et mesures d’atténuation de la technologie.
L’article présente les risques potentiels associés aux modèles de fondation sous l’angle de l’éthique, des lois et des réglementations dans trois catégories différentes :
Ces risques sont structurés selon qu’ils sont associés au contenu fourni au modèle de fondation (l’entrée) ou au contenu généré par celui-ci (la production) ou selon qu’ils sont liés à des défis supplémentaires. Ils sont présentés dans un tableau qui montre pourquoi ces risques sont préoccupants et pourquoi il est important d’en tenir compte lors du développement, de la publication et de l’utilisation des modèles de fondation.
De plus, cet article met en lumière certaines stratégies et cetains outils d’atténuation disponibles, tels que le portefeuille de produits d’IA Watsonx et des outils d’IA open source dignes de confiance. Ces stratégies visent à équilibrer sécurité et innovation et à permettre aux utilisateurs de découvrir la puissance de l’IA et des modèles de fondation.
Les exemples ci-dessous illustrent l’utilisation des informations fournies dans le document.
Newsletter sectorielle
Obtenez des informations sur les actualités les plus importantes et les plus intrigantes en matière d’intelligence artificielle. Abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire Think. Lire la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
L’Atlas des risques propose une expérience pédagogique interactive sur la taxonomie des risques décrite dans cet article. Il permet aux clients de watsonx et au grand public de découvrir plus en détail les risques, leurs implications pour les entreprises, les exemples et les solutions IBM permettant de les atténuer.
Selon Michael Hind, membre distingué du personnel de recherche d’IBM, « L’atlas des risques permet aux gestionnaires de risques, aux praticiens de l’IA et aux chercheurs de partager un vocabulaire commun de l’IA en matière de risques. Il sert de base aux stratégies d’atténuation des risques et aux nouvelles technologies de recherche. »
Le contenu de l’atlas des risques est désormais disponible sur watsonx.governance. La bibliothèque des risques peut être liée à des cas d’utilisation de l’IA utilisant des modèles prédictifs et une IA générative. Ce processus est automatisé à l’aide d’un questionnaire d’évaluation des risques qui peut automatiquement copier les risques identifiés pouvant s’appliquer au cas d’utilisation pour une évaluation ultérieure par le propriétaire du cas d’utilisation. Cela peut aider les utilisateurs à créer un profil de risque de leur cas d’utilisation de l’IA en quelques clics, afin de mettre en place les mesures d’atténuation et les contrôles appropriés. Une fois que les risques liés au cas d’utilisation ont été évalués, le cas d’utilisation peut être envoyé pour approbation en vue du développement du modèle.
« Le nouveau questionnaire d’évaluation des risques alimenté par Risk Atlas aide les utilisateurs de watsonx.governance à comprendre le niveau de risque associé à un cas d’utilisation et à comprendre le type et la fréquence de surveillance nécessaires pour gérer les risques. Le profil de risque est enregistré dans le cadre de la piste d’audit du cycle de vie du modèle et permet d’établir l’explicabilité et la transparence nécessaires à une adoption responsable de l’IA », déclare Heather Gentile, directrice de la gestion produit watsonx.governance pour les données et l’IA d’IBM et responsable de l’éthique de l’IA.
Pour les concepteurs de systèmes d’IA générative, il est essentiel d’intégrer l’atténuation des risques à tous les stades du processus de conception, en particulier lors de la définition de la solution. En articulant l’entrée de l’utilisateur, en définissant les données et la formation requises, et en identifiant la variabilité de la production générée, les équipes sont habilitées à mieux comprendre les risques de formation, de réglage et d’inférence qui peuvent être associés à nos conceptions. En intégrant cette cartographie des risques dans notre processus de conception via des activités ciblées de design thinking, les entreprises peuvent atténuer de manière proactive ces risques par des itérations de conception ou par des solutions alternatives.
L’adoption d’une approche de conception centrée sur l’humain étend l’évaluation des risques aux utilisateurs secondaires et tertiaires, approfondit notre compréhension de tous les risques, y compris les risques non techniques et sociétaux, et les identifie probablement dans les phases de conception et de mise en œuvre. Aborder ces risques dès le début du processus favorise le développement de solutions d’IA responsables et dignes de confiance.
Selon Adam Cutler, designer émérite dans le domaine de l’IA, « la prise de décision éthique n’est pas une autre forme de résolution de problèmes techniques. Enterprise design thinking pour les données et l’IA aide les équipes à découvrir et à résoudre des problèmes fondés sur les données tout en gardant les besoins humains comme point de mire, en permettant à l’ensemble des équipes d’être intentionnelles sur l’objectif, la valeur et la confiance avant qu’une seule ligne de code ne soit écrite (ou générée).
Le modèle de fondation : Opportunités, Risques et Atténuations vous permettra de réaliser le potentiel du modèle de fondation, de comprendre l’importance des risques qu’il peut engendrer et d’apprendre la stratégie pour atténuer ses effets potentiels.
Découvrez IBM Granite, notre famille de modèles d'IA ouverts, performants et fiables, conçus pour les entreprises et optimisés pour dimensionner vos applications d'IA. Explorez les options de langage, de code, de séries temporelles et de garde-fous.
Découvrez comment choisir le modèle de fondation d’IA le mieux adapté à votre cas d’utilisation.
Plonger dans les articles, les blogs et les tutoriels d'IBM Developer pour approfondir vos connaissances sur les LLM.
Découvrez comment pousser continuellement vos équipes à améliorer les performances des modèles et à dépasser la concurrence en utilisant les dernières techniques et infrastructures d’IA.
Découvrez la valeur des modèles de fondation dédiés aux entreprises qui offrent confiance, performances et avantages rentables à tous les secteurs.
Apprenez comment intégrer l’IA générative, le machine learning et les modèles de fondation dans vos opérations métier pour améliorer les performances.
Explorez la bibliothèque de modèles de fondation d’IBM dans le portefeuille watsonx pour déployer l’IA générative dans votre entreprise en toute confiance.
Mettez l’IA au service de votre entreprise en vous appuyant sur l’expertise de pointe d’IBM dans le domaine de l’IA et sur son portefeuille de solutions.
Réinventez les workflows et les opérations critiques en ajoutant l’IA pour optimiser les expériences, la prise de décision et la valeur métier en temps réel.
Explorez la bibliothèque de modèles de fondation d’IBM dans le portefeuille IBM watsonx pour déployer l’IA générative dans votre entreprise en toute confiance.