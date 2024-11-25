Au-delà de la conformité : les coûts considérables liés à l’absence de gouvernance de l’IA

À mesure que l’IA générative ouvre la voie à de nouveaux cas d’utilisation, elle influe de plus en plus souvent et de manière inédite sur la vie des êtres humains. Il est donc d’autant plus crucial que l’IA soit conçue et utilisée dans le respect des valeurs humaines et des attentes éthiques. À cette fin, la gouvernance de l’IA établit des cadres et des garde-fous qui contribuent à garantir que l’IA ait des effets positifs sur la société. En leur absence, des dommages involontaires peuvent être causés aux personnes ou à la planète. Bien que ces dommages puissent être plus généraux et plus difficiles à mesurer, ils n’en sont pas moins importants.

« Une gouvernance efficace de l’IA repose sur un équilibre délicat entre les collaborateurs, les processus et la technologie, réaffirme Phaedra Boinodiris, responsable de l’IA digne de confiance chez IBM Consulting. Elle exige supervision organisationnelle, outils techniques et initiatives éducatives afin d’harmoniser les besoins sociétaux et les avancées technologiques pour permettre l’adoption responsable de l’IA. »

La gouvernance de l’IA contribue à atténuer les risques potentiels pour la société en établissant des attentes organisationnelles de base en matière d’explicabilité, de transparence et d’équité, entre autres. Elle facilite également la mise en place d’une culture d’entreprise axée sur la confiance. Cela implique notamment de créer des équipes diversifiées, inclusives et pluridisciplinaires afin d’examiner et de traiter de manière plus holistique les différents niveaux d’incidences potentielles de l’IA.

En fin de compte, les justifications métier de la gouvernance de l’IA ne se limitent pas à la mise en conformité avec les exigences réglementaires. Elles visent également à répondre aux attentes croissantes des parties prenantes en matière de développement, de déploiement et d’utilisation responsables de la technologie. Or, ces attentes n’ont jamais été aussi élevées qu’aujourd’hui.

Chez IBM, nous comprenons cette nécessité, car nous cheminons depuis près d’une décennie sur la voie de l’éthique de l’IA. Notre mécanisme de gouvernance organisationnelle, l’IBM Responsible Technology Board, travaille de concert avec notre mécanisme de gouvernance des modèles d’IA, l’Integrated Governance Program (IGP), afin de permettre une gouvernance holistique de l’IA chez IBM.

« En consolidant ces mécanismes en un cadre unique et évolutif, non seulement nous réduisons le gaspillage, minimisons les frais généraux et maximisons le retour sur investissement (ROI), mais nous favorisons également la transparence, la responsabilité et l’équité, explique Steven Eliuk, membre du conseil de technologie responsable d’IBM et directeur technique pour les données, l’IA et la gouvernance, à propos de l’Integrated Governance Program d’IBM. C’est une véritable preuve de la puissance de l’IA à l’échelle, fondée sur l’éthique de l’IA. »

La mise en place de mécanismes de gouvernance organisationnelle et de gouvernance des modèles d’IA, et leur intégration afin qu’ils se soutiennent et se complètent mutuellement, permettent aux entreprises de déployer l’IA rapidement et en toute confiance. En effet, ancrer une stratégie de mise en œuvre de la gouvernance de l’IA dans la création de valeur permet aux entreprises de mesurer de manière holistique le retour sur investissement tangible et intangible de la gouvernance de l’IA. De la réduction des coûts et des risques à la création de valeur à long terme, il est de plus en plus évident qu’une bonne gouvernance est bon pour les affaires.

