Au-delà de la conformité : les coûts considérables liés à l’absence de gouvernance de l’IA

La puissance et les possibilités de l’IA ont évolué, tout comme les risques qu’elle comporte et son éventuelle mauvaise utilisation. Pour mettre en place une IA responsable, il est essentiel que les entreprises et les gouvernements qui développent, déploient ou utilisent l’IA adoptent des pratiques de gouvernance solides.
Une gouvernance solide de l’IA nécessite une approche holistique qui intègre à la fois la gouvernance organisationnelle et la gouvernance des modèles d’IA, englobant tout, des principes fondamentaux jusqu’à la conformité réglementaire. Si l’efficacité d’une telle approche robuste ne fait aucun doute, elle nécessite également un investissement continu en ressources humaines et financières qui peut sembler difficile à justifier.
Mais la vérité est que la gouvernance de l’IA est un domaine dont on ne peut faire l’économie. Au-delà des amendes évidentes en cas de non-respect des exigences réglementaires, il existe plusieurs autres coûts potentiels liés à l’absence de programme de gouvernance de l’IA, ce qui rend cette dernière indispensable pour toute entreprise souhaitant mettre l’IA à l’échelle.
L’un des principaux objectifs de la gouvernance de l’IA est de garantir que les systèmes d’IA fonctionnent conformément aux intentions de l’entreprise, aux attentes de ses parties prenantes et aux exigences réglementaires applicables. « La gouvernance de l’IA repose généralement sur la conformité réglementaire. Cependant, ce n’est qu’un aspect important parmi d’autres », explique Lee Cox, vice-président chargé de la gouvernance intégrée et de la préparation au marché chez IBM.
La gouvernance de l’IA établit la responsabilité en définissant des principes organisationnels pour une IA responsable, en attribuant les responsabilités tout au long du cycle de développement de l’IA et en mettant en œuvre ces principes dans les cycles de développement et de lancement. Cela permet d’équilibrer la valeur promise par l’IA et la nécessité d’une surveillance et d’une gestion des risques.
L’absence de ces mécanismes de responsabilité accroît le risque que les systèmes ne fonctionnent pas comme prévu ou escompté. Cela peut entraîner une baisse du taux d’adoption, une capacité d’exploitation et de mise à l’échelle compromise, une diminution du retour sur investissement de l’IA et une augmentation des risques et de la fréquence des pannes du système. « Mais en mettant en place un programme de gouvernance complet et intégré, vous pouvez déterminer des paramètres de fonctionnement acceptables, notamment en matière de risques et d’alignement des politiques », précise L. Cox.
Selon 71 % des PDG, l’établissement et le maintien de la confiance des clients auront une incidence plus importante sur la réussite de l’entreprise que n’importe quel produit ou service spécifique, et la gouvernance de l’IA est un facteur essentiel pour gagner la confiance des clients. À défaut de gouvernance, ce n’est pas seulement la réussite des projets d’IA qui est en jeu, mais aussi la réputation de l’entreprise.
Si le système d’IA de l’entreprise ne fonctionne pas comme prévu, la perte de confiance peut s’étendre à l’ensemble de l’écosystème des parties prenantes. Outre la perte de clients, il peut également y avoir une perte de talents : 69 % des travailleurs déclarent être plus disposés à accepter une offre d’emploi d’une entreprise qu’ils considèrent comme socialement responsable. La perte de clients et d’employés peut être un signal d’alarme pour les investisseurs, et conduire à une perte de confiance des actionnaires.
Tout cela peut rapidement avoir une incidence sur la perception du public et l’avantage concurrentiel d’une entreprise, avec pour conséquence potentielle des effets en aval tels que des opportunités manquées en matière de croissance, d’innovation et de leadership sur le marché.
« Il y a un dicton qui dit que "la confiance se gagne en gouttes et se perd en litres". Et c’est tout à fait vrai », déclare Christina Montgomery, responsable de la confidentialité et de la confiance. La gouvernance de l’IA permet aux entreprises de renforcer leur réputation en intégrant systématiquement l’éthique dans les cycles de vie technologiques, en gérant la conformité réglementaire dans toutes les juridictions et en permettant une surveillance continue des systèmes, autant d’éléments qui contribuent à maintenir la confiance.
À mesure que l’IA générative ouvre la voie à de nouveaux cas d’utilisation, elle influe de plus en plus souvent et de manière inédite sur la vie des êtres humains. Il est donc d’autant plus crucial que l’IA soit conçue et utilisée dans le respect des valeurs humaines et des attentes éthiques. À cette fin, la gouvernance de l’IA établit des cadres et des garde-fous qui contribuent à garantir que l’IA ait des effets positifs sur la société. En leur absence, des dommages involontaires peuvent être causés aux personnes ou à la planète. Bien que ces dommages puissent être plus généraux et plus difficiles à mesurer, ils n’en sont pas moins importants.
« Une gouvernance efficace de l’IA repose sur un équilibre délicat entre les collaborateurs, les processus et la technologie, réaffirme Phaedra Boinodiris, responsable de l’IA digne de confiance chez IBM Consulting. Elle exige supervision organisationnelle, outils techniques et initiatives éducatives afin d’harmoniser les besoins sociétaux et les avancées technologiques pour permettre l’adoption responsable de l’IA. »
La gouvernance de l’IA contribue à atténuer les risques potentiels pour la société en établissant des attentes organisationnelles de base en matière d’explicabilité, de transparence et d’équité, entre autres. Elle facilite également la mise en place d’une culture d’entreprise axée sur la confiance. Cela implique notamment de créer des équipes diversifiées, inclusives et pluridisciplinaires afin d’examiner et de traiter de manière plus holistique les différents niveaux d’incidences potentielles de l’IA.
En fin de compte, les justifications métier de la gouvernance de l’IA ne se limitent pas à la mise en conformité avec les exigences réglementaires. Elles visent également à répondre aux attentes croissantes des parties prenantes en matière de développement, de déploiement et d’utilisation responsables de la technologie. Or, ces attentes n’ont jamais été aussi élevées qu’aujourd’hui.
Chez IBM, nous comprenons cette nécessité, car nous cheminons depuis près d’une décennie sur la voie de l’éthique de l’IA. Notre mécanisme de gouvernance organisationnelle, l’IBM Responsible Technology Board, travaille de concert avec notre mécanisme de gouvernance des modèles d’IA, l’Integrated Governance Program (IGP), afin de permettre une gouvernance holistique de l’IA chez IBM.
« En consolidant ces mécanismes en un cadre unique et évolutif, non seulement nous réduisons le gaspillage, minimisons les frais généraux et maximisons le retour sur investissement (ROI), mais nous favorisons également la transparence, la responsabilité et l’équité, explique Steven Eliuk, membre du conseil de technologie responsable d’IBM et directeur technique pour les données, l’IA et la gouvernance, à propos de l’Integrated Governance Program d’IBM. C’est une véritable preuve de la puissance de l’IA à l’échelle, fondée sur l’éthique de l’IA. »
La mise en place de mécanismes de gouvernance organisationnelle et de gouvernance des modèles d’IA, et leur intégration afin qu’ils se soutiennent et se complètent mutuellement, permettent aux entreprises de déployer l’IA rapidement et en toute confiance. En effet, ancrer une stratégie de mise en œuvre de la gouvernance de l’IA dans la création de valeur permet aux entreprises de mesurer de manière holistique le retour sur investissement tangible et intangible de la gouvernance de l’IA. De la réduction des coûts et des risques à la création de valeur à long terme, il est de plus en plus évident qu’une bonne gouvernance est bon pour les affaires.
