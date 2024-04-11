Promouvoir un avenir plus éthique en tirant parti de la technologie

Il est vrai que l'innovation avance souvent trop vite pour que tout le monde puisse suivre. Cependant, c'est le meilleur moment pour définir et mettre en place les bonnes stratégies afin de protéger les personnes et leurs intérêts. Nous sommes à un moment critique dans le développement de technologies telles que l'IA générative, ce qui soulève des questions importantes. IBM possède une vaste expérience dans l'introduction de Technologie responsable dans les domaines des affaires et de la recherche, et nous travaillons à maintenir la confiance alors que la société découvre les opportunités présentées par ces technologies transformatrices, toujours guidée par notre engagement continu envers l'éthique.

Au cœur de nos efforts de technologie responsable se trouve notre Conseil d'éthique de l'IA, qui intègre nos principes dans les pratiques commerciales et la prise de décision. En plus de soutenir nos principes, le conseil partage le thought leadership autour des questions émergentes et de la technologie qui aident IBM à jouer un rôle de leader et de pilote de l'innovation dans ce domaine important et évolutif qu'est l'IA générative. Cette orientation a conduit à des jalons importants l’année dernière, tels que la mise en place d’IBM® watsonx.governance™ pour accélérer les workflows responsables en IA responsable, et la création de l’AI Alliance, une communauté internationale axée sur la promotion d’une IA ouverte, sûre et responsable.

Nos efforts internes sont bien alignés sur l’approche éthique de l’IA que nous promouvons à l’extérieur, comprenant que l’objectif de l’IA est d’augmenter l’intelligence humaine, que les données et les informations appartiennent à leur créateur et que cette technologie doit être transparente et explicable. Tout cela est étayé par nos principes d'explicabilité, d'équité, de robustesse, de transparence et de respect de la vie privée.

Alors que nous nous efforçons en permanence de conserver la confiance de nos clients et de la société en introduisant de nouvelles technologies puissantes dans le monde de manière responsable et avec un objectif clair, nous savons que notre mission s'étend également à la collaboration avec nos fournisseurs afin d'amplifier encore davantage notre impact. Au-delà de notre personnel, nous progressons sur l’objectif annoncé en 2023 de former 1 000 fournisseurs de technologie à l’éthique de la technologie d’ici 2025, avec plus de 600 fournisseurs IBM entraînés à la fin de 2023.

Enfin, nous complétons ce travail en utilisant notre expérience et notre expertise pour nous adapter avec succès aux nouvelles ères de la transformation numérique. En tant qu’Entreprise, nous nous engageons à élaborer des politiques et des pratiques qui donnent également la priorité à la gestion responsable des données qui nous sont confiées par nos clients, y compris le rôle que jouent les données dans le développement de modèles d’IA robustes et dignes de confiance. Nous mettons également en œuvre une approche multifacette de gestion des risques pour identifier et traiter les risques liés à la cybersécurité, protégeant ainsi l’intégrité des réseaux IBM, des appareils utilisateurs, des serveurs, des applications, des données et des solutions cloud.