Promouvoir un avenir plus éthique en tirant parti de la technologie

L'introduction de l'IA générative (IA générative) a rapidement soulevé de nouvelles questions et de nouveaux défis sur le marché mondial. Chez IBM, nos principes de confiance et de transparence servent de base pour aider nos clients à relever ces défis de front, et grâce à notre travail avec les décideurs politiques, les chercheurs, les clients et autres parties prenantes, nous continuons à relever ces défis et à développer des garanties technologiques et politiques.
Nous nous efforçons de montrer l'exemple en matière de mise en œuvre et de maintenance d'une technologie responsable, comme nous le faisons depuis plus d'un siècle. Grâce à cette expertise, IBM est particulièrement positionné pour fonctionner comme un « laboratoire vivant », améliorant continuellement la technologie que nous mettons sur le marché et qui aide les entreprises et les gouvernements à utiliser et déployer l’intelligence artificielle (IA) de manière responsable. IBM a mis en place un programme de gouvernance intégrée pour promouvoir une approche de conformité continue afin de répondre à l’environnement réglementaire en constante évolution, qui a ensuite été utilisé dans la création du modèle de fondation IBM® Granite™.
Il est vrai que l'innovation avance souvent trop vite pour que tout le monde puisse suivre. Cependant, c'est le meilleur moment pour définir et mettre en place les bonnes stratégies afin de protéger les personnes et leurs intérêts. Nous sommes à un moment critique dans le développement de technologies telles que l'IA générative, ce qui soulève des questions importantes. IBM possède une vaste expérience dans l'introduction de Technologie responsable dans les domaines des affaires et de la recherche, et nous travaillons à maintenir la confiance alors que la société découvre les opportunités présentées par ces technologies transformatrices, toujours guidée par notre engagement continu envers l'éthique.
Au cœur de nos efforts de technologie responsable se trouve notre Conseil d'éthique de l'IA, qui intègre nos principes dans les pratiques commerciales et la prise de décision. En plus de soutenir nos principes, le conseil partage le thought leadership autour des questions émergentes et de la technologie qui aident IBM à jouer un rôle de leader et de pilote de l'innovation dans ce domaine important et évolutif qu'est l'IA générative. Cette orientation a conduit à des jalons importants l’année dernière, tels que la mise en place d’IBM® watsonx.governance™ pour accélérer les workflows responsables en IA responsable, et la création de l’AI Alliance, une communauté internationale axée sur la promotion d’une IA ouverte, sûre et responsable.
Nos efforts internes sont bien alignés sur l’approche éthique de l’IA que nous promouvons à l’extérieur, comprenant que l’objectif de l’IA est d’augmenter l’intelligence humaine, que les données et les informations appartiennent à leur créateur et que cette technologie doit être transparente et explicable. Tout cela est étayé par nos principes d'explicabilité, d'équité, de robustesse, de transparence et de respect de la vie privée.
Alors que nous nous efforçons en permanence de conserver la confiance de nos clients et de la société en introduisant de nouvelles technologies puissantes dans le monde de manière responsable et avec un objectif clair, nous savons que notre mission s'étend également à la collaboration avec nos fournisseurs afin d'amplifier encore davantage notre impact. Au-delà de notre personnel, nous progressons sur l’objectif annoncé en 2023 de former 1 000 fournisseurs de technologie à l’éthique de la technologie d’ici 2025, avec plus de 600 fournisseurs IBM entraînés à la fin de 2023.
Enfin, nous complétons ce travail en utilisant notre expérience et notre expertise pour nous adapter avec succès aux nouvelles ères de la transformation numérique. En tant qu’Entreprise, nous nous engageons à élaborer des politiques et des pratiques qui donnent également la priorité à la gestion responsable des données qui nous sont confiées par nos clients, y compris le rôle que jouent les données dans le développement de modèles d’IA robustes et dignes de confiance. Nous mettons également en œuvre une approche multifacette de gestion des risques pour identifier et traiter les risques liés à la cybersécurité, protégeant ainsi l’intégrité des réseaux IBM, des appareils utilisateurs, des serveurs, des applications, des données et des solutions cloud.
Avoir la crédibilité de défendre l’éthique de l’IA commence également par s’appuyer sur des piliers solides et holistiques, de la gouvernance d’entreprise à la formation des employés à l’éthique. Chez IBM, nous aspirons à créer des innovations, des politiques et des pratiques qui privilégient l’éthique, la confiance, la transparence et la responsabilité. Cependant, tout ce travail n'est possible que grâce à une base solide et à des piliers d'intégrité dans nos processus, nos décisions et nos opérations.
Ce ne sont là que quelques exemples de la manière dont IBM s'efforce d'avoir un impact éthique en tirant parti de la technologie.
Obtenez des informations précieuses pour vous préparer et réagir plus rapidement et plus efficacement aux cyberattaques avec IBM X-Force Threat Intelligence Index.
Découvrez pourquoi IBM a été désigné comme acteur majeur et obtenez des informations qui vous permettront de sélectionner le fournisseur de services de conseil en cybersécurité le mieux adapté aux besoins de votre organisation.
Découvrez comment l’environnement de la sécurité actuel évolue, comment faire face aux défis de l’IA générative et comment tirer pleinement parti de sa résilience.
Comprenez les dernières menaces et renforcez vos défenses cloud avec le rapport IBM X-Force sur le paysage des menaces dans le cloud.
Découvrez comment la sécurité des données permet de protéger les informations numériques contre l’accès non autorisé, la corruption et le vol tout au long de leur cycle de vie.