À mesure que les entreprises intègrent de plus en plus l'intelligence artificielle (IA) générative et agentique dans leurs workflow, les stratégies traditionnelles gestion du changement doivent évoluer pour exploiter le potentiel transformateur de ces technologies.

Traditionnellement, la gestion du changement vise à guider les entreprises dans leur transition à l’aide de la formation, de la communication, de l’alignement des dirigeants et de l’engagement des parties prenantes afin de minimiser les perturbations et d’aider les employés à s’adapter aux changements.

L'intégration de l'IA, en particulier de l'IA agentique, dans les workflows et les processus des entreprises peut « nous aider à prendre de meilleures décisions, à anticiper les pénuries de talents, à identifier les opportunités de croissance et à mieux soutenir nos employés », explique Nickle LaMoreaux, directeur des ressources humaines chez IBM. Mais elle peut également entraver les pratiques traditionnelles de gestion du changement. Par exemple, l'intégration de l'IA peut susciter l'incertitude des employés quant à l'impact sur les rôles et les performances professionnelles.

La gestion du changement axée sur l'IA permet aux Entreprise d'adresse les préoccupations uniques liées à l'Intégration de l'IA et de gérer l'Intégration de l'IA d'une manière conforme à leurs objectifs stratégiques et à leurs niveaux de tolérance au risque.

L’analytique piloté par l’IA peut faciliter des modifications plus précises et en temps réel des stratégies de gestion du changement, permettant aux entreprises de répondre rapidement et efficacement aux tendances émergentes et aux avancées technologiques. Compte tenu de la nature évolutive de l'Intégration de l'IA, la gestion du changement est vitale au-delà de la mise en œuvre initiale. La gestion du changement implique une formation continue, des ajustements de programmes et une collaboration avec les parties prenantes afin de maintenir l’alignement avec les objectifs stratégiques.

Les pratiques de gestion du changement axées sur l’IA contribuent à instaurer la confiance et la transparence autour de l’intégration de cette technologie dans les opérations commerciales. Notre nouveau livre blanc, Accélérer la création de valeur commerciale grâce à une gestion du changement axée sur l'IA, propose un cadre des exigences pour gérer de manière responsable le changement axé sur l'IA à travers quatre aspects clés de la gestion du changement :

· La confiance : instaurer la confiance permet d'atténuer la résistance des employés au changement et les aide à se sentir en sécurité, valorisés et confiants tant dans leur utilisation de la technologie IA que dans les objectifs de l'entreprise en matière d'intégration de l'IA. Sélectionnez des solutions percutantes qui priorisent les besoins des utilisateurs, établissez des indicateurs clés de performance (KPI) mesurables pour l’intégration de l’IA, proposez des opportunités de perfectionnement en IA et formez les employés à l’éthique et à l’utilisation responsable de l’IA.

- Transparence : La transparence permet au personnel de mieux comprendre la technologie qu'ils utilisent, ce qui les rend plus enclins à s'adapter à l'IA et à l'utiliser pour améliorer leur travail. Intégrer la Formation à l’IA dans les programmes principaux, communiquer clairement les objectifs de l’IA, expliquer les transformations des fonctions professionnelles, proposer des Ressources de perfectionnement et établir des mécanismes pour contester les décisions en IA et signaler les préoccupations éthiques.

· Compétences : le développement des compétences soutient une culture d'apprentissage continu en développant la maîtrise de l'IA. Ainsi, les employés peuvent travailler en partenariat avec l'IA afin de promouvoir une utilisation responsable de la technologie et d'encourager une attitude expérimentale susceptible d'accélérer la création de valeur pour l'entreprise. Créez des stocks de compétences, utilisez des Stratégies d'apprentissage personnalisées, encouragez l'apprentissage autonome ou collaboratif et célébrez les succès par le biais d'initiatives telles que des hackathons et des projets pilotes.

· Agilité : L’agilité du changement, c’est-à-dire la capacité d’un individu à s’adapter et à s’épanouir dans des situations nouvelles et incertaines, peut être cultivée à tous les niveaux de l’entreprise pour répondre efficacement aux nouveaux défis et opportunités présentés par l’IA. Mettez progressivement en œuvre les changements liés à l'IA, actualisez régulièrement les ressources, prévoyez des résultats inattendus et maintenez un leadership flexible afin d'adapter les stratégies à l'évolution des technologies de l'IA et des priorités de l'entreprise.

Alors que les entreprises adoptent de plus en plus l'IA et découvrent les capacités de l'IA agentique, la gestion du changement axée sur l'IA est devenue un facilitateur essentiel pour maximiser les avantages de ces technologies. En privilégiant la confiance, la transparence, le développement des compétences et l’agilité du changement, les entreprises peuvent s’attaquer avec succès aux subtilités et aux dimensions éthiques de l’intégration de l’IA. Cette orientation stratégique nourrit une culture qui encourage l'intégration responsable de l'IA, déverrouillant ainsi le potentiel de croissance et d'innovation.

Lire le livre blanc : Accelerating business value through AI-focused change management (Optimiser la valeur de l'entreprise grâce à une gestion du changement axée sur l'IA)

En savoir plus sur l'approche d'IBM en matière d'IA responsable