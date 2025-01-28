Campbell Watson explique comment les modèles de fondation de l’IA transforment les sciences de la Terre, du climat et de l’espace.
Bienvenue dans le podcast L’IA en action, qui vous propose les réflexions et les enseignements de dirigeants ayant réussi à mettre en œuvre l’IA dans le monde réel. Après une première saison très réussie, le podcast revient avec une nouvelle série de conversations sur l’IA en compagnie d’invités issus de divers secteurs. Rejoignez l’animateur David Levy alors qu’il échange avec des experts d’IBM et d’ailleurs pour comprendre comment l’IA transforme leur manière de faire des affaires. Que vous commenciez votre parcours dans l’IA ou que vous cherchiez à l’accélérer, chaque épisode propose des éclairages précieux à chaque étape : de l’implémentation à l’optimisation, avec des points essentiels à retenir et des résultats mesurables.
David Levy occupe le poste d’ingénieur technologique conseil pour l’ingénierie client chez IBM. D’abord développeur, il possède une grande expertise en architecture de systèmes, ingénierie cloud, conception d’applications web, entre autres. Il a participé à deux épisodes du podcast L’IA en action et animé deux vidéos sur la chaîne YouTube IBM Technology. David maîtrise l’art de transformer des concepts techniques en solutions pratiques et faciles à mettre en œuvre. Sa passion pour la résolution de problèmes complexes à l’aide d’idées simples façonne sa manière d’interagir avec ses invités : il pose des questions pertinentes et exploratoires tout en veillant à ce que la conversation reste agréable et captivante.
Campbell Watson participe au dernier épisode du podcast L’IA en action, où il explique comment il utilise l’IA pour étudier la Terre, le climat et l’espace.
Invités :
- Monica Ellingson, partenaire consultante chez IBM et responsable du pôle IBM ix Sports and Entertainment
- Jim « Bones » Mackay, caddie de la PGA et correspondant NBC
Invitée : Wendi Whitmore, vice-présidente senior de l’unité 42 chez Palo Alto Networks
Invité : Steve Moss, directeur, watsonx Americas Client Zero Go-to-Market
Invité : Ron Insana, PDG d’iFi AI et contributeur chevronné de CNBC
Invité : Morgan J. Ingram
Fondateur et PDG, AMP Creative
Invitée : Allie K. Miller, PDG d’Open Machine
Invité : Ariel Dos Santos, vice-président senior des produits et de la conception chez Redfin
Invité : Vikram Murali, vice-président du développement des produits pour IBM Automation
Invitée : Cassie Kozyrkov, PDG de Koyzr
Invité : Joseph Majkut, directeur du programme Sécurité énergétique et changement climatique au Center for Strategic and International Studies (CSIS)
À l’ère de l’IA, la manière dont les équipes sont constituées et gérées doit évoluer. Découvrez comment les entreprises peuvent adopter des solutions d’IA qui motivent et responsabilisent véritablement leurs employés.
Invitée : Debbie Lovich, directrice générale et associée principale, BCG
Les informations fournies par l’IA transforment la gestion des stocks et l’engagement des clients à l’échelle. Découvrez comment les entreprises de vente au détail adoptent l’IA à l’heure actuelle.
Invité : Glenn Allison, vice-président des plateformes d’IA, Tractor Supply Company
Le monde de la robotique est en pleine mutation. Découvrez l’impact de la rencontre entre l’IA et la robotique sur le secteur industriel.
Invité : Aaron Saunders, directeur technique, Boston Dynamics
L’un des principaux obstacles à l’adoption de l’IA est la présence de données désorganisées ou obsolètes. Découvrez les facteurs clés que les entreprises doivent prendre en compte pour réussir leur adoption de l’IA.
Invité : Conor Grennan, architecte d’IA en chef, NYU Stern School of Business et PDG, AI Mindset
Fini l’approvisionnement au ralenti. Découvrez comment l’IA accélère les processus, révèle des informations et transforme la manière dont les équipes d’approvisionnement prennent leurs décisions.
Invité : Daniel Barnes, directeur du marketing produit et client chez Gatekeeper
Découvrez comment la gouvernance de l’IA et la cybersécurité s’associent pour façonner une innovation responsable, où un leadership fort et une culture de la responsabilité favorisent des progrès sécurisés.
Invitée : Jen Easterly, ancienne directrice de la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency
Découvrez comment la curation des données et la gouvernance alimentent l’IA agentique, aidant les entreprises à passer de données chaotiques à la clarté et à prendre des décisions en toute confiance.
Invitée : Madison Faulkner, partenaire, NEA
Découvrez comment WealthBuild utilise l’IA agentique pour démocratiser les conseils financiers, soutenir les banques communautaires et rendre les conseils personnalisés accessibles à l’échelle.
Invitée : Ramona Ortega, fondatrice et PDG, WealthBuild
IBM a aidé le Masters à se rapprocher des fans de golf du monde entier. Jim Mackay, caddie de la PGA, explique comment une fonctionnalité développée par IBM, telle que Hole Insights, a modifié la dynamique de ce championnat pour tous.
Dans cet épisode, Emily McReynolds, responsable de la stratégie d’IA mondiale chez Adobe, et Pierre Charchaflian, vice-président senior et responsable mondial du marketing chez IBM, discutent de la manière dont l’IA générative est en train de changer la donne dans le domaine du contenu marketing personnalisé.
Dans cet épisode, le Dr Guru Kowlgi, électrophysiologiste cardiaque à la Mayo Clinic, explique comment l’IA aide les médecins à améliorer la santé cardiaque des patients, aborde les craintes liées à l’IA en médecine, notamment les biais et la confiance, et explore l’avenir de l’IA dans le domaine de la santé.
Ne-Yo, artiste récompensé aux Grammy Awards, et Ed Ulbrich, directeur du contenu chez Metaphysic, discutent de l’éthique et des risques liés à l’utilisation de l’IA pour créer de l’art et divertir. L’IA est utilisée dans l’art comme n’importe quel autre outil technologique, et nous avons besoin de garde-fous pour préserver le bien commun.
Et si nous pouvions utiliser l’IA comme un outil pour résoudre des problèmes humanitaires ? Écoutez James Hodson, cofondateur et PDG d’AI for Good, qui nous explique comment la technologie d’IA peut avoir un impact positif sur la société.
Les agents d’IA peuvent-ils vous aider à mieux accomplir votre travail ? Écoutez Ethan Mollick, codirecteur du Generative AI Lab à Wharton (États-Unis), qui vous explique comment utiliser les agents d’IA pour gagner en créativité et en efficacité.
Alors que 81 % des dirigeants soulignent l’importance d’une IA sécurisée et digne de confiance, seuls 24 % des projets sont sécurisés. Est-il acceptable de privilégier l’innovation plutôt que la sécurité en matière d’IA ? Écoutez Chris Thompson, directeur mondial d’IBM X-Force Red, et Moumita Saha, architecte senior en sécurité chez AWS, discuter des surfaces d’attaque de l’IA générative, de ses risques et des moyens de sécuriser les modèles d’IA.
Il est relativement facile de créer un projet pilote d’IA, mais sa mise en œuvre est beaucoup plus complexe. C’est pourquoi 4 sur 5 échouent avant même d’avoir démarré. Dans cet épisode, nos invités Anupam Singh, vice-président de l’ingénierie chez Roblox, et Nick Renotte, ingénieur-chef en IA chez IBM, révèlent les pièges cachés qui compromettent les implémentations d’IA, tels que le coût, la qualité des données et l’expérience utilisateur, et vous expliquent comment échapper à ces écueils.
Certains précurseurs mènent la charge pour rendre l’IA accessible à tous, tandis que d’autres sont encore à la traîne. Cependant, malgré ces progrès, une réalité préoccupante se dessine : un fossé entre les sexes se creuse dans le domaine de l’IA. Écoutez Reshma Saujani, fondatrice et PDG de Girls Who Code, parler de l’« IA ambitieuse » et de ce que nous pouvons faire pour combler ce fossé.
L’IA générative coûte cher, et son coût augmente encore plus à mesure de son déploiement. Découvrez les coûts cachés de l’IA, tels que l’intégration, les données et la sécurité.
Les agents conversationnels font partie de notre vie depuis longtemps, mais peuvent-ils remplacer les humains à mesure qu’ils gagnent en rapidité et en précision grâce à l’IA générative ?
L’IA générative change la vie de tout le monde, y compris celle de ceux qui la créent, c’est-à-dire les développeurs. Dans cet épisode, JJ Asghar, développeur chez IBM, explique pourquoi l’« ouverture » est si importante pour la sécurité de l’IA et comment se lancer dans les modèles d’IA.
13 août 2024 | Épisode 5 L’animateur d’ESPN Mike Greenberg explique pourquoi il est préférable de ne pas se fier à son instinct lorsqu’on joue au fantasy football et comment l’IA peut nous aider à gagner.
L’IA est capable d’écrire du code, mais nous sommes loin de pouvoir remplacer les développeurs par l’IA.
Avez-vous réellement besoin d’un humain en ligne, ou devriez-vous plutôt donner une chance aux agents conversationnels ? Écoutez cet épisode pour découvrir comment l’IA générative améliore les performances des agents conversationnels et humains.
Écoutez l’animateur Albert Lawrence, Jon Lester, vice-président des ressources humaines, de la technologie, des données et de l’IA chez IBM, et David Levy, ingénieur technologique consultant chez IBM, discuter de la manière dont vous pouvez utiliser l’IA et les données de manière éthique pour rendre les RH plus efficaces et plus humaines.
Imaginez une intégration parfaite de l’IA dans toutes vos données, qu’elles soient sur site ou dans le cloud. Les experts technologues d’IBM discutent de la manière dont vous pouvez surmonter les complexités des environnements de données disparates.
Écoutez l’animateur du podcast Albert Lawrence, accompagné de Jessica Rockwood, vice-présidente de l’ingénierie client chez IBM, et Morgan Carroll, ingénieure en IA dans le domaine de l’ingénierie client chez IBM, discuter de la manière dont vous pouvez vous libérer des tâches fastidieuses, et des données dont vous avez besoin pour y parvenir.
Écoutez des discussions perspicaces sur les dernières tendances et innovations en matière d’IA et leur impact sur les entreprises. Animé par Tim Hwang, le podcast offre un mélange équilibré d’expertise et d’analyse sur tout, de la recherche révolutionnaire aux applications pratiques.
Laissez-vous inspirer par une conversation entre des personnes qui sont à la pointe de l'innovation. Écoutez Malcolm Gladwell, l'un des penseurs et écrivains les plus renommés au monde dans le domaine des sciences sociales, parler aux dirigeants de la technologie qui peut transformer votre entreprise.
Découvrez IBM AI Academy, une nouvelle expérience pédagogique phare en matière d’IA pour les entreprises. Obtenez des informations de la part des leaders d'opinion d'IBM sur la façon de prioriser efficacement les investissements en IA qui peuvent stimuler la croissance, grâce à une formation conçue pour les chefs d'entreprise comme vous.
Un podcast hebdomadaire mêlant actualités en matière de cybersécurité et des conversations approfondies avec des professionnels du domaine. Tous les mercredis, nos bulletins d’information mettent en avant un groupe d’experts qui analysent les actualités les plus importantes du moment, qu’il s’agisse des dernières tendances en matière de logiciels malveillants et d’attaques ou de nouveaux outils et techniques prometteurs.
Animé par Ann Funai, DSI et vice-présidente de la transformation des plateformes d’entreprise chez IBM, le podcast Transformers vous emmène découvrir les coulisses et l’univers des dirigeants transformationnels d’aujourd’hui. Découvrez leurs défis, leurs enseignements inspirants et leurs bonnes pratiques.
Le podcast The Coherence Times décrypte le monde merveilleux de l’informatique quantique à travers des leçons fondamentales explorant les défis et les percées de cette technologie générationnelle qui marque notre époque.