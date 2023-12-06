Pour vraiment exploiter la puissance de l'IA, vous avez besoin de plus que les bons outils. Vous devez comprendre les compétences dont vous disposez au sein de votre entreprise, identifier et classer par ordre de priorité les compétences dont vous aurez besoin à l'avenir et créer des opportunités pour que les employés les développent. La compétence en données et en littératie numérique est essentielle pour que les employés puissent comprendre lorsqu’ils interagissent avec les outils d’IA. Ils devront comprendre que l’IA générative n’est pas une source de vérité, mais utilise plutôt des données pour fournir des réponses et des solutions potentielles que les employés doivent ensuite appliquer à leur expérience, à leurs connaissances et à leurs compétences de pensée critique pour prendre la meilleure décision.

Même si la maîtrise de l'IA et les compétences techniques continueront à être importantes, les compétences plus douces des employés humains joueront un rôle crucial dans la création de valeur commerciale et l'intégration réussie de l'IA dans le lieu de travail. La créativité et la collaboration deviendront des compétences de plus en plus précieuses au fur et à mesure que les gens s'adapteront aux changements. À mesure que l'IA et les outils d'automatisation effectuent des tâches routinières, les gens devront s'appuyer sur leur créativité pour travailler avec leurs collègues humains et IA. Simultanément, l'essor de nouvelles technologies, de nouveaux processus et de nouveaux systèmes permettra également d'écrire et de réécrire de nouvelles règles au sein des entreprises. Ainsi, les employés qui peuvent rester adaptables et flexibles face à des dynamiques changeantes peuvent s'épanouir.

Pour préparer votre personnel à la nouvelle ère de l'IA, vous devez réellement investir dans vos employés et dans leur développement. Les responsables RH doivent donc comprendre les besoins, les expériences et les objectifs des employés afin de créer des programmes qui leur permettront de progresser. Cela commence par l'évaluation et la hiérarchisation des compétences techniques et non techniques des employés et par la mise à disposition de ressources permettant aux employés de se recycler, de s'exercer et de se perfectionner.