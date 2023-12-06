Alors que l'adoption de l'IA et d'autres technologies continue de se développer, cela transformera notre façon de travailler, avec le potentiel de perturber 83 millions d'emplois dans le monde et de créer 69 millions de nouveaux postes d'ici 2025, selon le Forum économique mondial. Comme d'autres technologies révolutionnaires avant elle, l'évolution de l'IA créera des opportunités pour de nouveaux secteurs, de nouveaux emplois et de nouvelles approches pour les secteurs existants. Pour préparer leur personnel et leurs entreprises, les organisations doivent s'assurer que leurs employés possèdent les compétences nécessaires pour l'avenir sans perturber les activités actuelles.
Les employeurs sont confrontés simultanément à deux défis critiques en matière de ressources humaines : attirer et retenir les bons talents et résoudre le déficit croissant de compétences. Recruter des personnes ayant les compétences adaptées aux emplois d’aujourd’hui peut ressembler à une course contre la montre et s’assurer qu’eux et les employés existants développent les compétences critiques nécessaires à l’application de l’IA générative et de l’automatisation à de plus en plus de domaines de travail.
Les dirigeants sont bien conscients du défi qui les attend, puisqu'une récente étude de l'IBM Institute for Business Value a révélé que 4 dirigeants interrogés sur 5 pensent que l'IA générative modifiera les rôles et les compétences des employés. Cela aura un impact sur les employés à tous les niveaux. Si les employés débutants ressentiront ces changements plus tôt en raison de l'automatisation des activités transactionnelles, les cadres et les cadres supérieurs n'en sont pas exemptés. Par conséquent, les responsables des ressources humaines doivent être proactifs et aider les employés à mettre à jour leurs compétences existantes, à s'adapter à l'évolution du travail et à cultiver de nouvelles compétences :
Les responsables des ressources humaines doivent identifier et fournir aux employés les compétences et les outils dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches et préciser comment ils travailleront avec les outils d'IA. Les ressources humaines doivent donc être au cœur de la manière dont l'Entreprise redéfinit ses processus, mais aussi de la manière dont elle requalifie et améliore les compétences de ses employés et fait évoluer sa nouvelle culture basée sur l'IA.
Les défis auxquels les entreprises sont confrontées avec les méthodes de formation traditionnelles ne sont pas toujours à la hauteur de la tâche à accomplir. Ceci crée une énorme opportunité pour les RH de repenser les méthodologies et les approches de formation utilisées pour s’adapter à l’environnement changeant d’aujourd’hui.
Paradoxalement, l'élément qui perturbe le lieu de travail et rend nécessaire la requalification est celui-là même qui peut aider les salariés à développer les compétences requises pour un travail à plus forte valeur ajoutée. L'avenir de la reconversion, de la formation et du développement des talents utilise l'IA pour proposer aux employés des cours moins prescriptifs en tenant compte de leur expérience, de leur rôle et de leurs compétences existantes afin de leur proposer un parcours d'apprentissage véritablement personnalisé et pertinent qui leur est propre, ainsi qu'un meilleur apprentissage dans le cadre de leur travail. Ceci peut même simplifier leur capacité à obtenir les réponses nécessaires pour apprendre tout en résolvant des problèmes concrets.
L'IA générative peut également aider les responsables des ressources humaines à déchiffrer le code de l'apprentissage personnalisé à grande échelle, une approche qui était auparavant impossible avec les outils existants. L'IA peut utiliser des informations plus approfondies sur les données pour proposer un programme de développement sur mesure. Les employés n’auront plus besoin de suivre une formation générique générique, ils auront accès à des programmes personnalisés, chaque module étant adapté à leurs besoins individuels.
Pour vraiment exploiter la puissance de l'IA, vous avez besoin de plus que les bons outils. Vous devez comprendre les compétences dont vous disposez au sein de votre entreprise, identifier et classer par ordre de priorité les compétences dont vous aurez besoin à l'avenir et créer des opportunités pour que les employés les développent. La compétence en données et en littératie numérique est essentielle pour que les employés puissent comprendre lorsqu’ils interagissent avec les outils d’IA. Ils devront comprendre que l’IA générative n’est pas une source de vérité, mais utilise plutôt des données pour fournir des réponses et des solutions potentielles que les employés doivent ensuite appliquer à leur expérience, à leurs connaissances et à leurs compétences de pensée critique pour prendre la meilleure décision.
Même si la maîtrise de l'IA et les compétences techniques continueront à être importantes, les compétences plus douces des employés humains joueront un rôle crucial dans la création de valeur commerciale et l'intégration réussie de l'IA dans le lieu de travail. La créativité et la collaboration deviendront des compétences de plus en plus précieuses au fur et à mesure que les gens s'adapteront aux changements. À mesure que l'IA et les outils d'automatisation effectuent des tâches routinières, les gens devront s'appuyer sur leur créativité pour travailler avec leurs collègues humains et IA. Simultanément, l'essor de nouvelles technologies, de nouveaux processus et de nouveaux systèmes permettra également d'écrire et de réécrire de nouvelles règles au sein des entreprises. Ainsi, les employés qui peuvent rester adaptables et flexibles face à des dynamiques changeantes peuvent s'épanouir.
Pour préparer votre personnel à la nouvelle ère de l'IA, vous devez réellement investir dans vos employés et dans leur développement. Les responsables RH doivent donc comprendre les besoins, les expériences et les objectifs des employés afin de créer des programmes qui leur permettront de progresser. Cela commence par l'évaluation et la hiérarchisation des compétences techniques et non techniques des employés et par la mise à disposition de ressources permettant aux employés de se recycler, de s'exercer et de se perfectionner.
La transformation massive de la main-d'œuvre et des compétences approche à grands pas et les organisations doivent préparer de manière proactive leur entreprise et leurs employés à l'avenir du travail. Dotés de la bonne stratégie, des bons outils et de nouvelles façons de travailler grâce à l’IA et à l’automatisation, les professionnels RH ont la capacité de guider les organisations vers l’avenir et de se préparer à tout ce qui pourrait arriver.
