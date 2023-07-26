Traditionnellement, de nombreux processus, applications et technologies RH, tels que l'analyse de CV, la recherche et la sélection de candidats, ainsi que la mise en correspondance des compétences des candidats, ont bénéficié des capacités d'automatisation et d'intelligence artificielle et s'y sont étroitement alignés. Cependant, dans cette nouvelle ère, l'IA générative peut offrir davantage grâce à des conseillers ciblés, et les cas d'utilisation qui en tirent parti continueront de se multiplier. Le travail des employés humains sur des processus tels que la création de descriptions de poste et la recherche intelligente peut désormais être amélioré grâce à des informations fondées sur les données et à l'IA générative. Cela permet non seulement de transformer les processus RH et d'améliorer les opérations commerciales, mais aussi de donner aux professionnels des ressources humaines les moyens d'innover et de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.

Par exemple, le service RH d'IBM s'est efforcé, au cours des six dernières années, de développer les capacités de son assistant numérique interne piloté par l'IA, AskHR, afin d'automatiser plus d'une centaine de processus et de traiter plus d'un million et demi de conversations avec les employés chaque année. AskHR fournit aux utilisateurs des informations pertinentes et a récemment commencé à envoyer des notifications aux employés qui préparent un voyage, à envoyer des alertes météo et à aider à d'autres processus routiniers. À mesure qu'AskHR continue d'apprendre et d'étendre ses capacités, les employés peuvent espérer gagner du temps sur les tâches répétitives et se concentrer sur de l'œuvre plus complexe.

L'évolution des capacités de l'IA dans des cas d'utilisation tels que le recrutement et l'acquisition est devenue de plus en plus sophistiquée, permettant de gérer les coûts et le temps associés à l'embauche de nouveaux employés. Grâce à la possibilité de segmenter les demandes en fonction des exigences du poste, de la disponibilité des talents et d'autres critères obligatoires, les recruteurs peuvent potentiellement améliorer l'adéquation des compétences des candidats, attirer des talents plus diversifiés et accroître leur productivité.