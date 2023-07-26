Balises
Les ressources humaines et les talents à l'ère de l'IA

L’émergence de l’IA générative et des modèles de base a révolutionné la manière dont les entreprises, tous secteurs confondus, évoluent en cette période charnière. Cela est particulièrement vrai dans le domaine des ressources humaines, qui s’est retrouvé au premier plan de la nouvelle ère de l’IA. Dans une récente étude de l’IBM Institute for Business Value (IBV), « CEO decision-making in the age of AI », 36 % des PDG interrogés ont cité le personnel et les compétences comme le facteur le plus important ayant un impact sur leur entreprise. L’extension de l’utilisation des capacités de l’IA pour améliorer le travail humain dans les processus RH fondamentaux que sont le recrutement, la fidélisation et le développement des compétences et des talents promet de transformer les entreprises et de leur permettre d’être compétitives sur le marché mondial.

Téléchargez le rapport « Enterprise generative AI: State of the market » pour découvrir comment les organisations peuvent exploiter la puissance de l'IA générative

L'avenir des ressources humaines et des talents grâce à l'IA générative

Traditionnellement, de nombreux processus, applications et technologies RH, tels que l'analyse de CV, la recherche et la sélection de candidats, ainsi que la mise en correspondance des compétences des candidats, ont bénéficié des capacités d'automatisation et d'intelligence artificielle et s'y sont étroitement alignés. Cependant, dans cette nouvelle ère, l'IA générative peut offrir davantage grâce à des conseillers ciblés, et les cas d'utilisation qui en tirent parti continueront de se multiplier. Le travail des employés humains sur des processus tels que la création de descriptions de poste et la recherche intelligente peut désormais être amélioré grâce à des informations fondées sur les données et à l'IA générative. Cela permet non seulement de transformer les processus RH et d'améliorer les opérations commerciales, mais aussi de donner aux professionnels des ressources humaines les moyens d'innover et de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.

Par exemple, le service RH d'IBM s'est efforcé, au cours des six dernières années, de développer les capacités de son assistant numérique interne piloté par l'IA, AskHR, afin d'automatiser plus d'une centaine de processus et de traiter plus d'un million et demi de conversations avec les employés chaque année. AskHR fournit aux utilisateurs des informations pertinentes et a récemment commencé à envoyer des notifications aux employés qui préparent un voyage, à envoyer des alertes météo et à aider à d'autres processus routiniers. À mesure qu'AskHR continue d'apprendre et d'étendre ses capacités, les employés peuvent espérer gagner du temps sur les tâches répétitives et se concentrer sur de l'œuvre plus complexe.

L'évolution des capacités de l'IA dans des cas d'utilisation tels que le recrutement et l'acquisition est devenue de plus en plus sophistiquée, permettant de gérer les coûts et le temps associés à l'embauche de nouveaux employés. Grâce à la possibilité de segmenter les demandes en fonction des exigences du poste, de la disponibilité des talents et d'autres critères obligatoires, les recruteurs peuvent potentiellement améliorer l'adéquation des compétences des candidats, attirer des talents plus diversifiés et accroître leur productivité.

L'IA au service des ressources humaines

Vous voulez transformer les défis des RH en opportunités ? Découvrez comment les organisations s'appuient sur l'IA pour mieux recruter et développer les talents afin de répondre aux besoins métier. 
Considérations essentielles pour une adoption responsable d'IA

Si les possibilités sont infinies, l'explosion des cas d'utilisation de l'IA générative dans les ressources humaines soulève également des questions concernant les abus et les risques de partialité. L'adoption et l'utilisation généralisées de l'IA dans les applications RH peuvent susciter des inquiétudes quant aux implications éthiques et à l'impact sur les données et la vie privée des employés. Avant d'adopter l'IA dans leurs processus, les entreprises doivent définir clairement ce que signifie pour elles, individuellement, une IA responsable, et identifier non seulement ce qu'elles sont prêtes à faire, mais aussi ce à quoi elles ne sont pas disposées. L'absence d'adoption d'une stratégie organisationnelle qui soutient l'utilisation responsable de l'IA peut entraîner des répercussions accrues sur la réputation, la réglementation, la législation et même les finances.

Par conséquent, une utilisation responsable de l'IA est essentielle à la réussite tout au long du cycle de vie des employés et doit être prise en compte dans la stratégie d'IA générative. De ce fait, les responsables RH ne peuvent pas simplement s’en remettre à l’IA pour prendre des décisions. Il est recommandé d'impliquer les employés dans l'utilisation responsable de l'IA afin de gagner leur confiance et leur adhésion à l'entreprise.

Pour aider à intégrer l'utilisation responsable de l'IA dans la culture d'entreprise, IBM recommande de suivre ces cinq piliers de l'éthique de l'IA.

  1. Explicabilité. Gagner et conserver la confiance en expliquant clairement les éléments qui ont motivé les recommandations, en précisant comment et pourquoi certaines décisions ont été prises, et en faisant preuve de transparence lorsque les employés interagissent avec l'IA.
  2. Équité. Une fois correctement calibrée, l'IA peut aider les humains à faire des choix qui contribuent à contrer les préjugés humains et à promouvoir l'inclusion.
  3. Fiabilité. Protéger les systèmes d'IA contre les menaces hostiles et les intrusions potentielles.
  4. La transparence favorise et renforce la confiance en partageant les informations relatives à l’utilisation de l’IA avec des parties prenantes occupant différentes fonctions.
  5. ConfidentialitéLes systèmes d'IA doivent privilégier et protéger la vie privée et les droits des employés en matière de données tout au long de leur parcours professionnel, de la formation à la production et à la gouvernance.

Bien que nous ne sachions pas comment évoluera la prochaine génération d'IA générative, nous encourageons les entreprises à intégrer ces principes éthiques comme fondements de leur culture. Les responsables des ressources humaines donnent le ton. Ils doivent interpeller le reste de l'entreprise sur les implications éthiques de l'IA et de la confidentialité des données. Mais également être en mesure d’expliquer à leur entreprise comment ils prévoient d’utiliser l’IA de manière éthique et fiable.

Repensez les bases pour limiter les difficultés

Écoutez le podcast pour découvrir les avancées audacieuses de l'intelligence artificielle dans le domaine des ressources humaines et ce que les responsables RH devraient envisager de faire à mesure que les entreprises intègrent l'IA dans leurs systèmes.

L'introduction de l'IA dans les processus RH implique de nombreuses considérations, ce qui confronte les dirigeants d'entreprise à une surcharge de décisions quant à la manière, le moment et le lieu de l'utiliser au profit de leur personnel. Entre les questions relatives à la manière de procéder, la vérification des compétences et des technologies nécessaires, et l'utilisation de données de qualité, le processus décisionnel peut s'avérer complexe, accablant et déroutant. De plus, la pression est forte pour intégrer l'IA dans un nombre croissant de cas d'utilisation, améliorer les niveaux de productivité et créer de nouveaux modèles commerciaux. 

Afin de simplifier et de déterminer la meilleure ligne de conduite, il est toutefois recommandé de revenir aux fondamentaux, en mettant l'accent sur votre stratégie, votre modèle opérationnel et vos collaborateurs pour évaluer le niveau de préparation de votre entreprise à l'IA.

  1. Établissez un plan clair et exploitable qui combine à la fois les stratégies métier et IA. Définissez des objectifs et des buts précis, accompagnés de critères de réussite clairement établis. Évaluez votre personnel actuel et identifiez les lacunes en matière de compétences. Prévoyez de combler ces lacunes en requalifiant vos talents actuels, en redéfinissant les rôles professionnels afin d'intégrer l'IA dans les flux de travail humains, en automatisant les tâches routinières et en tirant parti des partenaires de votre écosystème.
  • Faites évoluer votre modèle d’exploitation en repensant l’expérience de votre personnel et de celle de vos clients pour les adapter à de nouvelles méthodes de travail. Visualisez les processus de bout en bout et identifiez les opportunités d’appliquer l’IA et de gagner en efficacité. Déterminez si les systèmes existants s'intégreront et utiliseront l'AIOps pour résoudre les problèmes informatiques.
  • Investissez dans les talents et les compétences de votre personnel. Créez une culture d'apprentissage continu. Le succès dans la nouvelle ère de l'IA exige que vous placiez les personnes, plutôt que la technologie, au cœur de votre stratégie. Votre personnel est essentiel à la réussite de cette transformation numérique. Leur expertise leur confère des informations uniques sur les domaines dans lesquels l'automatisation et l'IA pourraient améliorer les performances. Encouragez la création d'un forum de communication ouvert afin qu'ils puissent apporter directement leurs contributions et leurs idées.
  • Préparez-vous à poser des questions difficiles et à y répondre. L'IA générative transforme notre façon de travailler à l'échelle mondiale et les responsables RH doivent être en mesure de répondre à de nombreuses questions complexes afin de garantir que les personnes, les processus et les technologies collaborent efficacement pour créer de la valeur commerciale, mettre en œuvre la stratégie commerciale et améliorer l'efficacité opérationnelle.

Il est possible de limiter les difficultés en alignant d'abord la stratégie commerciale globale de votre organisation sur la stratégie d'IA générative, en définissant des processus et des workflows de bout en bout, et en formant les personnes et les technologies sur la façon dont tout cela se conjuguera. Où que vous en soyez dans ce processus, IBM Consulting peut vous aider à répondre aux questions difficiles, à intégrer des applications d’IA dans vos systèmes RH existants, à accélérer la transformation numérique et à exploiter le potentiel de votre personnel.

 
