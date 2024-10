Qu’est-ce que l’analyse prescriptive ?

L’analyse prescriptive comporte généralement les étapes suivantes :

Définition du problème : Tout d’abord, les spécialistes doivent définir ce que le modèle doit prédire pour déterminer la meilleure approche. De nombreux types de modèles sont adaptés à plusieurs cas d’utilisation spécifiques. Il est essentiel d’utiliser le modèle approprié et les données adaptées pour obtenir les meilleurs résultats plus rapidement et de manière plus économique.



Collecte et prétraitement des données : Le processus commence par la collecte des données pertinentes de diverses sources internes et des données externes provenant de fournisseurs tiers. La qualité et la quantité des données collectées sont cruciales pour garantir la précision et l’efficacité des modèles. Une fois collectées, les données sont prétraitées, à savoir nettoyées, transformées et préparées pour l’analyse. Cela peut impliquer le traitement des valeurs manquantes, la suppression des doublons, la normalisation des formats et l’encodage des variables catégorielles. Le prétraitement des données permet de s’assurer que les données sont cohérentes et qu’elles se prêtent à la modélisation.



Sélection et ingénierie des caractéristiques : Ensuite, les caractéristiques pertinentes sont sélectionnées à partir du jeu de données pour être utilisées comme entrées pour les modèles. Cette étape consiste à identifier les caractéristiques les plus informatives avec un pouvoir prédictif, elle peut nécessiter une expertise du domaine pour déterminer quelles variables sont les plus pertinentes pour la tâche de prédiction.



Analyse descriptive et prédictive : Avant de procéder à l’analyse prescriptive, les organisations réalisent généralement une analyse descriptive pour comprendre les performances passées, ainsi qu’une analyse prédictive pour prédire les résultats futurs. L’analyse descriptive consiste à synthétiser et à visualiser les données afin d’obtenir des informations sur les tendances et les schémas historiques, tandis que l’analytique prédictive associe modèles statistiques et machine learning pour prédire les événements ou les comportements futurs.



Modélisation prescriptive : Les solutions d’analyse prescriptive impliquent la création de modèles mathématiques et d’algorithmes d’optimisation pour recommander les décisions métier qui conduiront aux meilleurs résultats possibles. Ces modèles prennent en compte divers facteurs tels que les contraintes, les objectifs, les incertitudes et les compromis. Ils s’appuient sur les résultats de l’analyse descriptive et prédictive pour suggérer aux organisations une marche à suivre face à divers scénarios.



Déploiement : Après évaluation, les modèles sont déployés dans des systèmes opérationnels ou des applications où ils peuvent faire des prédictions en temps réel et suggérer le meilleur plan d’action. Cela peut impliquer l’intégration des modèles dans des systèmes logiciels, des API ou des tableaux de bord existants pour automatiser les processus de prise de décision ou fournir des informations prescriptives aux utilisateurs. Les automatisations contribuent à une collecte et à une utilisation plus transparentes des informations.