L’utilisation la plus efficace de ces modèles d’IA avancés impliquera probablement un partenariat entre l’expertise humaine et les capacités des machines. « L'être humain devra toujours apporter sa contribution, approuver la planification et vérifier ces éléments », a déclaré M. Hay.

M. Hay a mis en garde contre une surestimation des capacités des modèles : « Je pense que l'on peut obtenir d'excellents résultats. Je pense que lorsque les gens entendent les mots « AGI », ils imaginent une grande tête pulsante dans les nuages... En réalité, si j'y réfléchis bien, les modèles, tels qu'ils sont, avec leur prédiction du prochain token, leurs bonnes données d'entraînement, leur planification, etc., font un travail remarquable, meilleur que celui des humains dans de nombreuses tâches. »

Le développement de ces modèles soulève des questions sur la nature de l'intelligence artificielle et sa comparaison avec la cognition humaine. Les nouveaux modèles ont démontré des capacités remarquables dans certains domaines, surpassant les humains dans des tests standardisés tels que l'examen du barreau et les SAT. Pourtant, ils ont encore du mal à accomplir des tâches que la plupart des humains trouvent intuitives.

M. Hay a souligné que les modèles peuvent avoir des difficultés avec des tâches que les humains trouvent simples : « Le modèle excelle dans des tâches spécifiques et individuelles. Cependant, il a actuellement du mal à faire la distinction entre les différentes parties d’une conversation. Cela crée de la confusion quant à sa capacité à gérer plusieurs concepts simultanément. Le modèle met trop l'accent sur le contexte, prenant souvent en compte trop d'informations non pertinentes lors du traitement des demandes. »

Mme Baracaldo a ajouté une mise en garde : « Même si ce modèle est extrêmement impressionnant, il lui arrive parfois de commettre des erreurs. » Et si vous lisez le rapport technique, parfois cela crée des solutions qu’un expert, un être humain, jugera irréalisables, mais le modèle ne connaît pas toutes les hypothèses. »

Les implications de ces avancées dépassent le secteur technologique. Dans les domaines de la recherche et de l'enseignement supérieur, ils pourraient accélérer le rythme des découvertes en facilitant l'analyse de données complexes et la formulation d'hypothèses. Dans des domaines tels que la médecine et le droit, ils peuvent servir d’outils pour renforcer l’expertise humaine, conduisant potentiellement à des diagnostics plus précis ou à des analyses juridiques plus complètes.

M. Hay a résumé la valeur pratique des nouveaux modèles pour les entreprises : « Ils sont de bien meilleurs codeurs qu'auparavant. »