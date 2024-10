À la demande d’IBM, The Harris Poll a interrogé 2 000 entreprises à travers le monde afin de déterminer ce qui différencie les leaders de l’IA (15 % des répondants) des novices de l’IA (les 85 % restants) et la manière dont les leaders surmontent les défis et les inquiétudes liés à l’IA pour créer de la valeur.

Les leaders recherchent la convergence entre opportunités, besoins et capacités internes pour développer une feuille de route orientée action, favoriser l’alignement à l’échelle de l’organisation grâce à une communication claire et authentique et concevoir une base de données solide qui offre la flexibilité nécessaire pour personnaliser l’IA.