Pour relever ces défis, Blue Pearl s’est associée à IBM Client Engineering pour développer une solution automatisée. La preuve de concept (POC) a utilisé de grands modèles de langage (LLM) du studio d’entreprise IBM watsonx.ai pour les générateurs d’IA, afin d’analyser des données RH structurées et non structurées, notamment des descriptions de postes et des CV. Cela a conduit à la création d’un générateur automatisé de descriptions de postes, capable de générer des offres d’emploi hautement spécifiques et pertinentes, adaptées aux besoins uniques de diverses organisations. En s’appuyant sur IBM Granite, un outil d’analyse sémantique avancée, l’équipe a mis au point un moteur de mise en correspondance des offres d’emploi. Ce moteur associe les qualifications des candidats aux critères d’emploi en comprenant les significations nuancées des données non structurées, surpassant ainsi la simple correspondance par mot-clé. La compréhension sémantique approfondie du moteur, qui permet d’identifier la pertinence des différentes terminologies et qualifications, contribue à garantir une meilleure correspondance entre les candidats et les exigences de l’emploi.