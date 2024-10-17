S’adapter ou se laisser distancer : le rôle stratégique de l’IA pour les directeurs financiers avant-gardistes

1. La technologie au cœur de la démarche : le rôle du directeur financier ne se limite plus à la gestion financière. Aujourd’hui, il joue un rôle de plus en plus essentiel dans l’intégration de la technologie et des stratégies métier. Les directeurs financiers de premier rang déclarent que les directeurs techniques sont leur relation la plus importante, 72 % la qualifiant de très importante ou d’essentielle.

2. l'exécution et la stratégie sont comme le yin et le yang - opposées mais interconnectées l'une à l'autre : Les directeurs financiers sont des agents clés du changement, qui doivent trouver un équilibre entre la précision et l'agilité en réponse à l'évolution des facteurs stratégiques. Les directeurs financiers de premier plan sont 36 % plus capables de réagir rapidement aux changements de stratégie que leurs homologues.

3. Les données sont le moteur de votre IA : l'adoption de l'IA dans le secteur financier ne vise pas seulement à réduire les coûts, mais à déverrouiller de nouvelles opportunités de croissance. Une meilleure analyse des données permet à une organisation de prendre des décisions financières plus judicieuses. Malgré ses avantages avérés, le potentiel de l'IA dans la finance est sous-utilisé, avec seulement 34 % des opérations financières utilisant ou optimisant l'IA traditionnelle.

4. Prenez le risque avec confiance : l’un des principaux défis auxquels sont confrontés les directeurs financiers est d’équilibrer l’appétit pour le risque et de gérer efficacement ce risque. Sans une gestion appropriée des risques, l'entreprise devient très vulnérable aux événements inattendus, aux pertes financières, aux prises de décision inefficaces, aux atteintes à la réputation, à la mauvaise allocation des ressources et aux perturbations opérationnelles. L’IA peut aider à identifier les risques potentiels plus tôt, permettant une gestion plus proactive et une meilleure allocation des ressources.