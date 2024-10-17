S’adapter ou se laisser distancer : le rôle stratégique de l’IA pour les directeurs financiers avant-gardistes

Les directeurs financiers (CFO) ne sont plus de simples compilateurs de chiffres ; ils sont des leaders stratégiques chargés de stimuler l'innovation et la croissance. Avec les progrès des nouvelles technologies telles que l'IA générative, les responsables financiers disposent d'outils remarquables pour remodeler la façon dont ils opèrent, innovent et apportent de la valeur à l'ensemble de leur Entreprise.
Alors que la volatilité économique continue de se renforcer, les directeurs financiers font face à une pression croissante pour garantir l’efficacité opérationnelle tout en dirigeant la transformation numérique. Le défi réside dans l’adoption de nouvelles technologies pour garder une longueur d’avance sur la concurrence, tout en gérant la complexité de l’environnement financier actuel. La réponse à ce défi pourrait résider dans la mise en œuvre de la puissance de l’intelligence artificielle (IA).
L’IA a déjà commencé à transformer la façon dont les directeurs financiers gèrent leurs équipes, leurs processus et leur stratégie globale. Parmi toutes les avancées rapides de l’IA au cours des dernières années, on trouve l’IA générative, une technologie qui ne se contente pas d’analyser des données mais qui génère également du contenu, des idées et des solutions sur la base de ces données. Grâce à l’IA générative, les responsables financiers peuvent automatiser les tâches répétitives, améliorer la prise de décision et réaliser des gains d’efficacité jusqu’alors inimaginables.
Imaginez un monde où votre assistant IA génère des rapports financiers complexes en quelques minutes, prédit les tendances du marché avec une grande précision, voire suggère des stratégies de réduction des coûts basées sur des données en temps réel. Avec l’IA générative, ce n’est plus un avenir lointain ; ça se passe maintenant.
Mais comment les directeurs financiers peuvent-ils utiliser efficacement ces outils afin de maximiser les résultats de l’entreprise ? Une nouvelle étude de l’Institute of Business Value (IBV) d’IBM met en lumière les actions clés que les directeurs financiers doivent entreprendre, allant de la gestion de la tolérance au risque et du renforcement des partenariats technologiques à l’adoption de l’IA générative pour utiliser la technologie et faire avancer les activités.
1. La technologie au cœur de la démarche : le rôle du directeur financier ne se limite plus à la gestion financière. Aujourd’hui, il joue un rôle de plus en plus essentiel dans l’intégration de la technologie et des stratégies métier. Les directeurs financiers de premier rang déclarent que les directeurs techniques sont leur relation la plus importante, 72 % la qualifiant de très importante ou d’essentielle.
2. l'exécution et la stratégie sont comme le yin et le yang - opposées mais interconnectées l'une à l'autre : Les directeurs financiers sont des agents clés du changement, qui doivent trouver un équilibre entre la précision et l'agilité en réponse à l'évolution des facteurs stratégiques. Les directeurs financiers de premier plan sont 36 % plus capables de réagir rapidement aux changements de stratégie que leurs homologues.
3. Les données sont le moteur de votre IA : l'adoption de l'IA dans le secteur financier ne vise pas seulement à réduire les coûts, mais à déverrouiller de nouvelles opportunités de croissance. Une meilleure analyse des données permet à une organisation de prendre des décisions financières plus judicieuses. Malgré ses avantages avérés, le potentiel de l'IA dans la finance est sous-utilisé, avec seulement 34 % des opérations financières utilisant ou optimisant l'IA traditionnelle.
4. Prenez le risque avec confiance : l’un des principaux défis auxquels sont confrontés les directeurs financiers est d’équilibrer l’appétit pour le risque et de gérer efficacement ce risque. Sans une gestion appropriée des risques, l'entreprise devient très vulnérable aux événements inattendus, aux pertes financières, aux prises de décision inefficaces, aux atteintes à la réputation, à la mauvaise allocation des ressources et aux perturbations opérationnelles. L’IA peut aider à identifier les risques potentiels plus tôt, permettant une gestion plus proactive et une meilleure allocation des ressources.
Pour les directeurs financiers qui cherchent à rester compétitifs dans un environnement métier en constante évolution, il est essentiel de comprendre et d’appliquer l’IA générative. Éléments à prendre en compte dans votre parcours d’apprentissage de l’IA générative :
Les directeurs financiers occupent une position idéale pour apporter des changements significatifs au sein de leur entreprise. En adoptant le pouvoir de transformation de l’IA générative, les responsables financiers peuvent déplacer au-delà de la gestion financière traditionnelle et devenir de véritables innovateurs.
Que vous cherchiez à rationaliser les opérations, à améliorer la prise de décision fondée sur les données ou à mener votre entreprise à travers la transformation numérique, l'IA offre un ensemble d'outils puissants pour vous aider à atteindre ces objectifs.
Ne manquez pas cette occasion de découvrir le futur de la finance et de l’innovation. Pour plus d’informations, nous vous invitons à télécharger l’étude complète de l’IBV dédiée aux directeurs financiers. Vous pouvez aussi écouter ce webinaire à la demande pour en savoir plus sur le rôle évolutif des directeurs financiers à l’ère de l’IA.
