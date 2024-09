L’équipe d’externalisation des processus métier de la finance et de la comptabilité (FAO) d’IBM Consulting possède des compétences uniques pour associer des ressources et des technologies sectorielles avancées, tels que le cloud hybride, les données et les analyses IA, aux workflows intelligents qui deviennent nécessaires dans le cadre de l’effort de modernisation de votre entreprise. Nous travaillons conjointement avec vous pour réinventer et repenser votre expérience de bout en bout, en élaborant des processus intelligents intégrés pouvant trouver, connecter et analyser des données. Cela permet d’identifier des informations plus détaillées qui permettent une prise de décisions éclairées et de meilleure qualité dans votre organisation financière et comptable. Nous créerons ensemble la plateforme d’orchestration des processus métier dont vous avez besoin, à savoir une plateforme qui s’affranchit des frontières entre front-office et back-office et tire parti de données provenant de l’ensemble de la chaîne de valeur de votre entreprise afin de vous fournir des informations en continu et en temps réel.