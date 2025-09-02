Services d’intégration de l’IA

Créez des workflows de bout en bout, alimentés par l’IA, fiables et générateurs de valeur

Comment l’IA agentique peut maintenir des rendements financiers durables Demander une session exploratoire
Personnes réunies autour d’une table dans un bureau, collaborant sur des ordinateurs portables, des tablettes et des documents.
Brisez les silos grâce à la transformation pilotée par l’IA

Nos services d’intégration de l’IA permettent aux entreprises de créer des expériences alimentées par l’IA pour leurs clients et collaborateurs, ouvrant la voie à de nouvelles sources de croissance. Avec l’intégration de services d’IA prédéfinis, notamment IBM Consulting Advantage for Agentic Applications, optimisez votre préparation à l’IA et obtenez des résultats mesurables dans des domaines critiques tels que les RH, l’approvisionnement, le service client et au-delà.

Ne vous contentez pas d’automatiser les tâches : repensez le travail. Exploitez vos données via une orchestration de l’IA observable et gouvernée, accessible depuis n’importe quelle interface utilisateur, pour créer plus rapidement des workflows évolutifs intégrant l’IA.
Fonctionnalités Concevoir et déployer des applications d’IA agentique

Nous ne nous contentons pas de créer des modèles d’IA et des agents. Nous fournissons des applications agentiques qui intègrent de façon fluide l’expérience utilisateur, l’exécution autonome des processus et les produits de données alimentés par l’IA afin de favoriser des résultats concrets pour l’entreprise.

 Vous débutez avec les agents ? En savoir plus ici Transformation à l’échelle de l’entreprise

Obtenez des résultats évolutifs dans toutes les fonctions de votre organisation (service client, finance, approvisionnement, RH, etc.) grâce à nos partenariats stratégiques, à la plateforme watsonx.ai et à nos actifs de pointe. Le tout avec une gouvernance de l’IA d’entreprise, un contrôle et une mesure de la valeur créée dès le départ.

 En savoir plus sur nos partenaires Gouvernance intégrée dès la conception

Nous intégrons la gouvernance tout au long du cycle de développement de l’IA, avec une surveillance, un contrôle et un suivi de la réalisation de valeur intégrés, pour garantir que chaque application agentique est sûre, conforme et mesurable.

 En savoir plus sur nos services de gouvernance de l’IA Exécution de l’IA de bout en bout

Transformez les processus dans leur ensemble, de l’IA générative à l’expérience utilisateur, en passant par les workflows et les données, grâce aux applications agentiques. Bénéficiez ainsi de plus d’automatisation, de coûts réduits et de décisions plus rapides et intelligentes sur l’ensemble du processus.

 En savoir plus sur nos services d’automatisation

Informations

Deux personnes debout dans un bureau, l’une avec un ordinateur portable et l’autre tenant un carnet.
Découvrez comment les dirigeants d’entreprise peuvent déployer efficacement l’IA agentique.
Trois collègues discutant au bureau.
Vos agents d’IA sont-ils sous-exploités ?
Dans cet article de blog, apprenez à naviguer dans la complexité de l’IA agentique pour en exploiter tout le potentiel.
Deux collègues analysant des résultats sur une tablette numérique
Utiliser des agents d’IA pour la transformation opérationnelle
Découvrez comment le directeur des investissements exploite les agents d’IA pour fournir des informations en temps réel et améliorer l’efficacité de ses équipes.
Femme assise sur son lieu de travail devant un ordinateur dans un bureau
Déployer l’IA agentique à grande échelle sur AWS avec IBM Consulting Advantage
Découvrez l’approche structurée proposée par IBM Consulting Advantage for Agentic Applications pour concevoir, déployer et faire évoluer des applications agentiques sur Amazon Web Services.
Rencontrez nos experts Francesco Brenna
Senior Partner and VP, AI Integration, IBM Consulting
Sumeet Parashar
Associate Partner, Global AI Integration Services, Microsoft Offering, IBM Consulting
Janorious Rabeela
Global CTO, AI Integration Services, IBM Consulting
Shobhit Varshney
Responsable des données et de l’IA, Vice-président et associé principal, IBM Consulting
Tom Utiger
Global AI Integration Services Leader, IBM Consulting
Solutions connexes Conseils en intelligence artificielle

Créez des flux de travaux intelligents qui utilisent l’IA, les données et les analyses des risques pour transformer le potentiel de l’IA en résultats concrets.

 Découvrir les services de conseil en IA Conseil en données

Libérez toute la valeur de vos données grâce à une stratégie personnalisée pour tirer parti de vos investissements en intelligence artificielle.

 Découvrir les services de conseil en données Gouvernance de l’IA

Découvrons comment nous travaillons avec nos clients pour créer une stratégie d’IA responsable et transparente, soutenue par des cadres de gouvernance organisationnelle et des méthodologies, ainsi que par des plateformes automatisées de gouvernance de l’IA.

 Découvrir les services de gouvernance de l’IA
Étapes suivantes

Inscrivez-vous à notre newsletter pour obtenir des informations pertinentes sur les tendances émergentes.

 Abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire En savoir plus
Carrières chez IBM Consulting Partenariat avec IBM Accéder à la page des ressources IBM Consulting