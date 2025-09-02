Nos services d’intégration de l’IA permettent aux entreprises de créer des expériences alimentées par l’IA pour leurs clients et collaborateurs, ouvrant la voie à de nouvelles sources de croissance. Avec l’intégration de services d’IA prédéfinis, notamment IBM Consulting Advantage for Agentic Applications, optimisez votre préparation à l’IA et obtenez des résultats mesurables dans des domaines critiques tels que les RH, l’approvisionnement, le service client et au-delà.

Ne vous contentez pas d’automatiser les tâches : repensez le travail. Exploitez vos données via une orchestration de l’IA observable et gouvernée, accessible depuis n’importe quelle interface utilisateur, pour créer plus rapidement des workflows évolutifs intégrant l’IA.