Créez des workflows de bout en bout, alimentés par l’IA, fiables et générateurs de valeur
Nos services d’intégration de l’IA permettent aux entreprises de créer des expériences alimentées par l’IA pour leurs clients et collaborateurs, ouvrant la voie à de nouvelles sources de croissance. Avec l’intégration de services d’IA prédéfinis, notamment IBM Consulting Advantage for Agentic Applications, optimisez votre préparation à l’IA et obtenez des résultats mesurables dans des domaines critiques tels que les RH, l’approvisionnement, le service client et au-delà.
Ne vous contentez pas d’automatiser les tâches : repensez le travail. Exploitez vos données via une orchestration de l’IA observable et gouvernée, accessible depuis n’importe quelle interface utilisateur, pour créer plus rapidement des workflows évolutifs intégrant l’IA.
Nous ne nous contentons pas de créer des modèles d’IA et des agents. Nous fournissons des applications agentiques qui intègrent de façon fluide l’expérience utilisateur, l’exécution autonome des processus et les produits de données alimentés par l’IA afin de favoriser des résultats concrets pour l’entreprise.
Obtenez des résultats évolutifs dans toutes les fonctions de votre organisation (service client, finance, approvisionnement, RH, etc.) grâce à nos partenariats stratégiques, à la plateforme watsonx.ai et à nos actifs de pointe. Le tout avec une gouvernance de l’IA d’entreprise, un contrôle et une mesure de la valeur créée dès le départ.
Nous intégrons la gouvernance tout au long du cycle de développement de l’IA, avec une surveillance, un contrôle et un suivi de la réalisation de valeur intégrés, pour garantir que chaque application agentique est sûre, conforme et mesurable.
Transformez les processus dans leur ensemble, de l’IA générative à l’expérience utilisateur, en passant par les workflows et les données, grâce aux applications agentiques. Bénéficiez ainsi de plus d’automatisation, de coûts réduits et de décisions plus rapides et intelligentes sur l’ensemble du processus.
Créez des flux de travaux intelligents qui utilisent l’IA, les données et les analyses des risques pour transformer le potentiel de l’IA en résultats concrets.
Libérez toute la valeur de vos données grâce à une stratégie personnalisée pour tirer parti de vos investissements en intelligence artificielle.
Découvrons comment nous travaillons avec nos clients pour créer une stratégie d’IA responsable et transparente, soutenue par des cadres de gouvernance organisationnelle et des méthodologies, ainsi que par des plateformes automatisées de gouvernance de l’IA.
Inscrivez-vous à notre newsletter pour obtenir des informations pertinentes sur les tendances émergentes.