L’un des défis majeurs du déploiement de l’IA agentique réside dans la préparation des applications. Il s’agit d’intégrer les agents d’IA en toute sécurité dans un environnement informatique complexe et d’orchestrer leurs interactions sur différents systèmes. Ce que les entreprises doivent faire pour y parvenir :

Tirer parti des investissements existants : utiliser les investissements stratégiques existants dans les plateformes de données et d’IA. Qu’il s’agisse d’IBM watsonx, de Microsoft Azure, d’Amazon Web Services (AWS) ou de Google Cloud, ces plateformes constituent la couche fondamentale nécessaire à la mise en œuvre de l’IA agentique.

Évaluer les cas d’utilisation : mener des évaluations approfondies des processus métier afin d’identifier ceux qui peuvent bénéficier de l’IA agentique. Cela suppose d’évaluer leur pertinence à travers ce prisme et de déterminer les capacités d’IA nécessaires pour les transformer.

Concevoir une architecture évolutive : développer une architecture qui soutienne l’intégration et l’orchestration fluides des agents sur plusieurs plateformes. Cela inclut des capacités comme l’orchestration multiagent, la collaboration sécurisée entre agents, le contrôle d’accès aux outils et la gestion centralisée du cycle de vie des agents.