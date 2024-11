IBM Consulting renforce et étend ses partenariats stratégiques avec des leaders mondiaux de l'intelligence artificielle (IA). Ces collaborations visent à :



Accélérer l'innovation pilotée par l’IA, propulser les entreprises vers l'avenir.

Minimiser les coûts et les risques inhérents à la transformation numérique.

Découvrir des opportunités commerciales inexploitées, permettre aux entreprises d'atteindre leur plein potentiel.

En utilisant des intégrations validées des technologies existantes, les entreprises peuvent améliorer leurs applications commerciales en y intégrant des fonctionnalités alimentées par l'IA. Un partenariat avec IBM Consulting offre l'opportunité d'étendre encore davantage le potentiel de ces capacités.

Ces initiatives façonnent un avenir non seulement plus intelligent et plus efficace, mais également riche en possibilités infinies. Dans cet environnement numérique en constante évolution, IBM Consulting s'impose comme un partenaire de confiance, guidant les entreprises vers un avenir caractérisé par la croissance, l'innovation et le succès.