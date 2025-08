Ce que les DSI doivent savoir sur l’utilisation des agents d’IA pour la transformation opérationnelle

En termes simples, un agent d’IA est un outil efficace doté d’un grand potentiel, mais qui doit tout de même être utilisé correctement pour en tirer tous les bénéfices.

Considérez vos anciens systèmes comme une voiture de course de collection. Même si sa conception remonte à l’époque des technologies anciennes, le potentiel est là. Il vous suffit de quelques modernisations bien ciblées pour pouvoir y intégrer les technologies les plus récentes et les plus performantes. Faites-le et vous regagnerez du terrain, plus fort que jamais.

Nous avons vu de nos propres yeux à quoi ressemble l’utilisation d’agents d’IA avant d’aborder les intégrations de plateforme critiques et les incohérences des formats de données. Les systèmes obsolètes et cloisonnés peuvent être des bloqueurs à l’adoption de l’IA. Que pouvez-vous faire ?

Établissez une cartographie des workflows critiques Identifiez les goulets d’étranglement Prioriser les intégrations pour éliminer les silos de données ciblés

Pour mon équipe, il s’agissait d’optimiser l’infrastructure et les environnements d’application, mais aussi de redéfinir nos processus opérationnels de bout en bout. Nous avons investi dans des architectures orientées API, des solutions de partenaires de plateformes stratégiques et des outils d’automatisation d’IBM afin de rationaliser l’interopérabilité entre les systèmes anciens et modernes.