Lors des rencontres avec les chefs d’entreprise, l’enthousiasme est palpable quant au potentiel de l’IA agentique. Mais il existe également un besoin évident de répondre à la question suivante : comment les chefs d’entreprise peuvent-ils déployer efficacement l’IA agentique ?

Une nouvelle étude de l’IBM® Institute for Business Value montre l’adhésion et l’enthousiasme des chefs d’entreprise : 86 % des personnes interrogées s’attendent à ce que l’automatisation des processus et la réinvention des workflows soient plus efficaces grâce aux agents d’IA à l’horizon 2027.

Les outils traditionnels d’IA ou d’automatisation de l’IA offrent des gains de productivité utiles, mais encore marginaux, sans pour autant transformer le processus sous-jacent. Grâce à l’IA agentique, nous pouvons réellement commencer à obtenir des résultats plus importants et plus stratégiques, susceptibles d’améliorer la productivité et l’efficacité de l’entreprise.

La question n’est pas seulement que l’IA nous indique quoi faire, mais qu’elle commence à le faire. Nous devons aller au-delà des assistants d’IA et élargir les possibilités offertes par les agents d’IA capables d’exécuter et d’adapter des processus sous la supervision humaine. Ce changement nécessite une véritable réorganisation de la manière dont le travail est effectué, afin de libérer le type de valeur que les chefs d’entreprise souhaitent réellement atteindre.

Selon l’IBM Institute for Business Value, 76 % des dirigeants interrogés déclarent déjà exploiter et fournir des démonstrations de faisabilité qui permettent d’automatiser de manière autonome des workflows intelligents grâce à des agents d’IA.

Tous les clients avec lesquels j’ai travaillé souhaitent que nous ayons une compréhension approfondie de l’IA agentique, ainsi qu’un point de vue et une expérience crédibles en matière de mise à l’échelle de l’IA agentique. Et pour de bonnes raisons. L’IA agentique est très prometteuse et présente un immense potentiel pour transformer votre entreprise, mais elle s’accompagne d’exigences techniques et nécessite un changement culturel au sein de l’entreprise.

D’après ma propre expérience, j’ai appris que le « comment » est devenu une préoccupation majeure pour les clients et les entreprises. Ils souhaitent vivement obtenir des résultats exceptionnels en matière de réduction des coûts, d’efficacité et de productivité. Voici mes réflexions sur la manière d’intégrer cette technologie et de la déployer à l’échelle pour obtenir d’excellents résultats.