Lors des rencontres avec les chefs d’entreprise, l’enthousiasme est palpable quant au potentiel de l’IA agentique. Mais il existe également un besoin évident de répondre à la question suivante : comment les chefs d’entreprise peuvent-ils déployer efficacement l’IA agentique ?
Une nouvelle étude de l’IBM® Institute for Business Value montre l’adhésion et l’enthousiasme des chefs d’entreprise : 86 % des personnes interrogées s’attendent à ce que l’automatisation des processus et la réinvention des workflows soient plus efficaces grâce aux agents d’IA à l’horizon 2027.
Les outils traditionnels d’IA ou d’automatisation de l’IA offrent des gains de productivité utiles, mais encore marginaux, sans pour autant transformer le processus sous-jacent. Grâce à l’IA agentique, nous pouvons réellement commencer à obtenir des résultats plus importants et plus stratégiques, susceptibles d’améliorer la productivité et l’efficacité de l’entreprise.
La question n’est pas seulement que l’IA nous indique quoi faire, mais qu’elle commence à le faire. Nous devons aller au-delà des assistants d’IA et élargir les possibilités offertes par les agents d’IA capables d’exécuter et d’adapter des processus sous la supervision humaine. Ce changement nécessite une véritable réorganisation de la manière dont le travail est effectué, afin de libérer le type de valeur que les chefs d’entreprise souhaitent réellement atteindre.
Selon l’IBM Institute for Business Value, 76 % des dirigeants interrogés déclarent déjà exploiter et fournir des démonstrations de faisabilité qui permettent d’automatiser de manière autonome des workflows intelligents grâce à des agents d’IA.
Tous les clients avec lesquels j’ai travaillé souhaitent que nous ayons une compréhension approfondie de l’IA agentique, ainsi qu’un point de vue et une expérience crédibles en matière de mise à l’échelle de l’IA agentique. Et pour de bonnes raisons. L’IA agentique est très prometteuse et présente un immense potentiel pour transformer votre entreprise, mais elle s’accompagne d’exigences techniques et nécessite un changement culturel au sein de l’entreprise.
D’après ma propre expérience, j’ai appris que le « comment » est devenu une préoccupation majeure pour les clients et les entreprises. Ils souhaitent vivement obtenir des résultats exceptionnels en matière de réduction des coûts, d’efficacité et de productivité. Voici mes réflexions sur la manière d’intégrer cette technologie et de la déployer à l’échelle pour obtenir d’excellents résultats.
Les domaines dans lesquels nous avons observé l’IA agentique à l’œuvre comprennent le service client, les achats, la finance et l’ensemble du processus informatique, mais c’est dans le service client en particulier que nous voyons une opportunité significative.
En effet, nous avons transformé les centres de contact qui utilisaient des chatbots traditionnels et des outils d’automatisation en adoptant une approche agentique. Notre approche conversationnelle agentique introduit une équipe coordonnée d’agents d’IA capables de traiter un éventail plus large et plus complexe de demandes client, au lieu d’un assistant unique fonctionnant à partir d’un script, à la manière d’un chatbot. Cela permet de réaliser des gains d’efficacité significatifs tout en fonctionnant sur la base de garde-fous définis afin de garantir la conformité et la cohérence.
Ce qui rend l’IA agentique plus efficace que les chatbots traditionnels, c’est sa capacité à fonctionner de manière holistique, non seulement en suivant des scripts, mais aussi en coordonnant dynamiquement les actions, en s’adaptant aux exceptions et en apprenant en permanence. Les agents ne travaillent pas selon une séquence fixe. Ils collaborent entre eux et avec des humains afin de déterminer le moyen le plus efficace de résoudre des tâches complexes en temps réel.
Certaines mesures préventives et préparatoires doivent être prises pour mettre en œuvre l’IA agentique de manière efficace avant qu’une entreprise puisse déployer des solutions à l’échelle et constater une amélioration des résultats.
La première étape consiste à identifier une opportunité au sein de votre entreprise. Par exemple, supposons que je souhaite améliorer l’efficacité de ma fonction achats et mettre en œuvre une solution agentique. IBM a mis au point une méthodologie permettant aux clients d’évaluer formellement si une solution agentique apporte de la valeur ajoutée et améliore le processus ou le workflow.
Notre approche d’évaluation de la préparation à l’IA agentique repose sur :
La deuxième partie du « comment » examine les capacités sous-jacentes de l’architecture d’entreprise et identifie la manière dont les architectures pourraient devoir évoluer. Cela peut impliquer de dépasser les couches d’intégration traditionnelles et de mettre en place une architecture moderne conçue pour des workflows autonomes et pilotés par l’IA. Voici quelques-unes des capacités nécessaires :
Les données restent essentielles au bon déploiement de l’IA et constituent un élément crucial de la conversation initiale. Chez IBM, nous estimons que cette application d’IA agentique ne peut apporter de valeur ajoutée que si vous combinez expérience, processus et données.
La gestion des données structurées et non structurées, la garantie de la qualité des données et la protection de leur confidentialité constituent des défis permanents. Cependant, avec les bonnes stratégies en place, les entreprises peuvent exploiter la puissance de l’IA en vue de stimuler la transformation et la croissance future.
Trois défis fondamentaux doivent être pris en compte concernant la préparation de l’entreprise à la transformation par l’IA.
Un autre facteur clé que les clients doivent prendre en compte est une gestion efficace du changement. Plus précisément, les clients doivent tenir compte des personnes qui doivent adopter l’IA dans le cadre de leur travail quotidien.
Un exemple concret est celui de la transformation des ressources humaines (RH), un cas d’utilisation pour lequel nous devons vraiment repenser les rôles des collaborateurs et déterminer où l’IA pourrait être la plus utile. Bon nombre de nos clients dans le domaine des RH envisagent d’améliorer les compétences et de procéder à une requalification des employés dont les rôles sont en cours de redéfinition.
La gestion du changement doit faire partie intégrante de toute transformation par l’IA. Il ne s’agit pas seulement d’une mise en œuvre technique, mais d’un processus holistique qui exige du client qu’il prenne en compte l’ensemble de l’écosystème qui permet à l’entreprise de fonctionner correctement, notamment la technologie, les processus et les collaborateurs.
Cette évolution vers l’IA agentique ne se résume pas à un simple changement pour les employés, ni à une reconfiguration des fonctions professionnelles. Chez IBM, par exemple, c’est la réinvention des processus visant à créer des workflows dans lesquels l’IA peut être intégrée pour optimiser le fonctionnement de l’entreprise qui a rendu cette transformation possible et permis de réaliser 3,5 milliards de gains de productivité.
Nous disposons des outils et de l’expertise nécessaires afin de conseiller nos clients sur la stratégie et la méthode appropriées pour intégrer l’IA agentique dans leur entreprise.
Une fois que le « comment » a été établi et que le client comprend ce qui est nécessaire pour déployer l’IA agentique efficacement, l’étape suivante consiste à intégrer l’IA agentique dans l’entreprise.
Voici trois recommandations pour intégrer l’IA agentique dans votre entreprise :
Prévoyez l’évolutivité : concevez votre architecture d’IA pour qu’elle puisse évoluer rapidement, en commençant par une gouvernance robuste dès le départ et des données de qualité avec lesquelles travailler dès maintenant et à l’avenir.
L’IA agentique est déjà au cœur de l’innovation dans les entreprises. Les plateformes SaaS traditionnelles évoluent vers des marketplaces d’agents, où les applications agentiques peuvent sourcer, invoquer et orchestrer des agents d’IA sur plusieurs systèmes pour exécuter des workflows complets.
Au lieu de s’appuyer sur des applications monolithiques afin d’exécuter des tâches rigides, les entreprises commenceront à déployer des systèmes multi-agents qui coordonnent le travail de manière dynamique, s’adaptent au contexte et réduisent le besoin d’intervention manuelle.
Cette transformation marque le début d’une nouvelle architecture pour les opérations numériques, axée sur l’autonomie, la rapidité et l’optimisation continue.
* Livre blanc IDC : The untapped value of unstructured data (La valeur inexploitée des données non structurées)
