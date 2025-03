L'IA générative transforme les opérations au sein des institutions financières dans des domaines tels que les interactions avec les clients, la gestion des risques, la productivité des développeurs et la détection des fraudes. Cependant, l’adoption de cette technologie nécessite que les organisations procèdent à des changements importants en termes d’outils, de processus et de compétences requises pour les mettre en œuvre.

De nombreuses organisations ont fait des progrès significatifs dans l’expérimentation de l’IA générative. Cependant, pour réussir le passage de l’expérimentation à la production à grande échelle, il est nécessaire de bien prendre en compte les facteurs clés. Les organisations doivent établir des cadres solides pour la gestion des risques, la gouvernance et la préparation opérationnelle afin de réaliser pleinement le potentiel de l’IA générative.

Nationwide Building Society est le deuxième plus grand fournisseur de prêts hypothécaires au Royaume-Uni et la plus grande société de construction au monde, réputée pour son engagement à donner la priorité aux besoins de ses membres et à permettre à son personnel d’offrir une expérience client exceptionnelle. En tant que fournisseur de services financiers appartenant à ses membres et comptant plus de 16 millions de membres, Nationwide a été intriguée par les opportunités potentielles que l’IA pourrait offrir à ses clients.

Reconnaissant le rôle essentiel que l'IA pourrait jouer pour surmonter les défis, identifier les opportunités à grande échelle et soutenir les objectifs stratégiques de l'organisation, Nationwide a recherché des conseils d'experts et un soutien à la mise en œuvre pour naviguer dans les complexités de l'adoption de l'IA et intégrer de manière responsable les capacités fondamentales requises.