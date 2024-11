La nature délicate du travail de l’Arizona DCS nécessitait une approche réfléchie. Pour s’assurer que les changements dans les processus allaient être traités avec soin et considération, l’Arizona DCS s’est associé à IBM Consulting et a choisi d’adopter une approche en plusieurs phases reposant sur Microsoft Azure et les capacités d'IA générative de Microsoft. Cette combinaison a permis une transformation stratégique, innovante et axée sur les résultats, spécifiquement adaptée aux exigences distinctes des opérations du DCS. Les équipes IBM Consulting en charge du projet se sont également appuyées sur IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation (optimisé par IBM watsonx) pour gérer les principaux supports du programme et les workflows internes, ce qui a permis d’améliorer la précision et de prendre des décisions plus rapides et plus éclairées.

La transformation et la modernisation de l’Arizona DCS lui ont permis d’améliorer la classification dans le fichier central, de mettre en place un support par assistant virtuel pour les changements de politiques et de rationaliser les processus de développement, pour une charge de travail réduite et une productivité améliorée. Tout cela a permis aux professionnels du DCS de passer plus de temps avec les familles et les membres de la communauté, plutôt que de s'occuper de tâches administratives.

« En collaborant avec IBM Consulting, nous avons mis en place des solutions d'IA générative Microsoft qui ont permis à nos travailleurs sociaux de gagner en efficacité, leur permettant ainsi de mieux répondre aux besoins des familles », souligne Frank Sweeney, responsable des technologies de l’information de l’Arizona DCS.