Les plateformes de réseaux sociaux sont devenues une mine d’or d’informations, offrant aux entreprises une occasion sans précédent d’exploiter la puissance du contenu généré par les utilisateurs. Et avec des logiciels avancés comme IBM watsonx Assistant, les données des réseaux sociaux ont plus de pouvoir que jamais.

IBM watsonx Assistant est une plateforme d’IA conversationnelle leader sur le marché, conçue pour vous aider à dynamiser votre entreprise. S’appuyant sur des modèles d’apprentissage profond, de machine learning et de traitement automatique du langage naturel, watsonx Assistant permet d’extraire des informations précises, fournit des informations granulaires tirées de documents et améliore la précision des réponses. Watson s’appuie également sur la classification d’intentions et la reconnaissance d’entités pour aider les entreprises à mieux comprendre les besoins et les perceptions des clients.

À l’ère du big data, les entreprises sont toujours à la recherche d’outils et de techniques avancés pour extraire des informations des réserves de données. En exploitant les informations tirées de la fouille de textes effectuée sur le contenu des réseaux sociaux avec watsonx Assistant, votre entreprise peut maximiser la valeur des flux interminables de données que les utilisateurs des réseaux sociaux créent chaque jour et, en fin de compte, améliorer à la fois les relations avec les consommateurs et leurs résultats.