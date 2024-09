Lors de la conception de sa nouvelle plateforme d’analyse, le groupe Constance Hotels, Resorts & Golf a identifié deux défis à surmonter. D’abord, il lui fallait relier les systèmes isolés de gestion des propriétés dans chacun de ses complexes hôteliers et créer une source unique d’informations à l’échelle du groupe. Ensuite, il devait mettre en œuvre la nouvelle solution de manière à minimiser le temps et les efforts que l’équipe informatique devrait consacrer à la maintenance et à l’assistance.

« Nous voulions créer une architecture d’analyse hybride, en reliant nos systèmes sur site à un entrepôt de données et à des outils d’analyse dans le cloud, affirme Roshan Koonja. Nous nous sommes intéressés à différents fournisseurs, mais IBM, avec sa solution IBM® Watson Analytics, sortait vraiment du lot. Plus qu’un simple entreposage de données et des rapports basés sur le cloud, l’entreprise nous fournissait les analyses prédictives et avancées dont nous aurions plus tard besoin. »

La nouvelle solution du groupe Constance Hotels, Resorts & Golf s’appuie sur IBM® Db2 Warehouse on Cloud comme référentiel central pour les données provenant de tous les systèmes de gestion des propriétés de ses complexes hôteliers. Ces systèmes sur site sont connectés à l’entrepôt de données cloud via IBM Secure Gateway Service. IBM Data Refinery (désormais disponible via IBM Watson Studio et IBM Watson Knowledge Catalog) simplifie la préparation des données en transformant rapidement de grandes quantités de données brutes en informations exploitables et de qualité pouvant être analysées. IBM Watson Analytics propose également des fonctionnalités d’exploration des données, de modélisation prédictive et de tableaux de bord. IBM® Cognos Analytics, de son côté, fournit des fonctionnalités avancées de reporting.

« Relier chaque complexe au cloud est beaucoup plus facile que d’essayer de mettre en place un entrepôt de données sur une île et de connecter tous les complexes des autres îles, soutient Roshan Koonja. Utiliser IBM Cloud en tant que concentrateur est bien plus rapide et fiable que d’établir des connexions point à point. D’ailleurs, si une île rencontre des problèmes de connectivité, les utilisateurs des autres complexes n’en seront pas affectés. »

En exploitant le cloud, l’équipe informatique de Constance Hotels, Resorts & Golf a également pu éliminer bon nombre d’autres problèmes : aujourd’hui, la maintenance du serveur, l’application de correctifs et l’installation de mises à niveau sont désormais gérées par l’équipe de support d’IBM.

« Nous nous spécialisons dans l’hôtellerie, et pas dans l’hébergement informatique, déclare Roshan Koonja. IBM Cloud nous aide à nous concentrer sur notre activité principale, plutôt que de perdre du temps à gérer notre infrastructure. »