Le data Fabric et la recherche de la source d’information unique

Aujourd’hui, un peu plus de six mois après cette première annonce, IBM dévoile de nouvelles capacités de data fabric qui relient davantage les données et les rendent facilement accessibles à une utilisation, même dans les environnements réglementaires les plus stricts. Le plus important est l’inclusion du traitement de données distribué. Les clients peuvent désormais exécuter des exécutions cloud à distance via IBM® Cloud Satellite, ce qui signifie que les charges de travail peuvent être exécutées partout où résident les données[1]. Grâce à cette capacité à exécuter des exécutions en place, les besoins en déplacement des données sont encore réduits, permettant d’économiser jusqu’à 47 %[2] en minimisant les coûts de sortie des données, en éliminant le besoin d’utiliser différents outils selon les charges de travail et en maintenant la souveraineté des données grâce à leur maintien dans la zone géographique où elles ont été créées. Amélioration de la performance de 195 %[3] lors de la colocalisation de la charge de travail avec les données.

Les fonctionnalités de Confidentialité avancée des données sont également intégrées dans le data fabric. Grâce à cette capacité, outre le masquage dynamique des données structurées, le masquage des données non structurées peut désormais être appliqué automatiquement et de manière cohérente, contrairement au processus manuel habituel. Des copies statiques masquées de données structurées ou de données non structurées peuvent être envoyées aux sources de données cibles demandées par les clients. Cette capacité est particulièrement importante pour faciliter l’anonymat des données de formation et la création d’ensembles de données de test. En d’autres termes, il s’agit d’un moyen supplémentaire permettant aux entreprises de tirer pleinement parti de leur data fabric tout en respectant la vie privée de leurs clients et les réglementations locales.