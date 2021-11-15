Le data Fabric et la recherche de la source d’information unique

Environ une fois par an, généralement à cette période et pour des raisons inconnues, je regarde le film Benjamin Gates et le Trésor des Templiers. Je suppose que le fait de voir Nicolas Cage relier les points pour trouver un trésor caché fait que je ne peux pas m’empêcher de le regarder quand il passe à la télévision. Je sais que je ne suis pas le seul à faire ça : que ce soit Nicolas Cage qui vole la Déclaration d’Indépendance ou Indiana Jones à la recherche du Saint Graal, rassembler des indices pour accomplir une quête est un récit ancestral. Depuis des décennies, les entreprises et les responsables des données en particulier (depuis que le poste existe) sont tous en quête de leur propre Graal. Ils veulent une source unique de vérité pour les données, une source qui soit facilement accessible, gouvernée de manière responsable, qui fonctionne avec les systèmes actuels, qui s’intègre dans un ensemble de données disparates et qui ne soit pas trop coûteuse. Plus ils en savent sur le data fabric, plus ce dernier apparaît comme le protagoniste idéal. Et sans surprise, la connexion des données joue un rôle crucial dans l’obtention du trésor recherché.
Lors de Think 2021, IBM a annoncé le lancement d’un data fabric modulaire et composable qui permet une harmonisation dynamique et intelligente des données dans un environnement informatique distribué, créant ainsi un réseau d’informations instantanément disponibles pour les consommateurs de données. Ses capacités de consommation en libre-service permettent aux utilisateurs d’avoir une vue d’ensemble de leurs données, en les connectant comme une seule entité, quel que soit l’endroit où elles se trouvent ou le degré de cloisonnement qu’elles présentaient auparavant. Cet accès aux données optimisé permet aux entreprises de réduire immédiatement la quantité de processus de duplication et de migration de données nécessaires. De plus, les données peuvent être interrogées là où elles se trouvent. Les entreprises peuvent ainsi obtenir des résultats plus rapidement et accéder à des données plus récentes. L’ajout de Watson Query (anciennement AutoSQL) permet d’accéder à des bases de données, entrepôts de données, data lakes et données de streaming, mais aussi d’exécuter des requêtes sans modifications manuelles supplémentaires ni déplacement de données. Et parce que toutes les données sont visibles et accessibles depuis un seul point, le catalogage automatisé des données et l’application des politiques de gouvernance des données sont beaucoup plus simples. Les entreprises n’avaient plus besoin d’appliquer ces composants cruciaux dans une multitude de silos individuels.
Aujourd’hui, un peu plus de six mois après cette première annonce, IBM dévoile de nouvelles capacités de data fabric qui relient davantage les données et les rendent facilement accessibles à une utilisation, même dans les environnements réglementaires les plus stricts. Le plus important est l’inclusion du traitement de données distribué. Les clients peuvent désormais exécuter des exécutions cloud à distance via IBM® Cloud Satellite, ce qui signifie que les charges de travail peuvent être exécutées partout où résident les données[1]. Grâce à cette capacité à exécuter des exécutions en place, les besoins en déplacement des données sont encore réduits, permettant d’économiser jusqu’à 47 %[2] en minimisant les coûts de sortie des données, en éliminant le besoin d’utiliser différents outils selon les charges de travail et en maintenant la souveraineté des données grâce à leur maintien dans la zone géographique où elles ont été créées. Amélioration de la performance de 195 %[3] lors de la colocalisation de la charge de travail avec les données.
Les fonctionnalités de Confidentialité avancée des données sont également intégrées dans le data fabric. Grâce à cette capacité, outre le masquage dynamique des données structurées, le masquage des données non structurées peut désormais être appliqué automatiquement et de manière cohérente, contrairement au processus manuel habituel. Des copies statiques masquées de données structurées ou de données non structurées peuvent être envoyées aux sources de données cibles demandées par les clients. Cette capacité est particulièrement importante pour faciliter l’anonymat des données de formation et la création d’ensembles de données de test. En d’autres termes, il s’agit d’un moyen supplémentaire permettant aux entreprises de tirer pleinement parti de leur data fabric tout en respectant la vie privée de leurs clients et les réglementations locales.
Bien que nous croyons en la valeur d’une infrastructure de données robuste pour chaque entreprise, nous croyons également que chaque organisation présente des défis uniques qui différencient leur mise en œuvre de celle des autres. Pendant que vous réfléchissez à la manière dont un data fabric peut vous aider à atteindre votre ambitieux objectif axé sur les données, nous sommes là pour vous faire profiter de notre expertise. Vous pouvez prendre rendez-vous avec l’un de nos experts ou découvrir le data fabric à votre rythme grâce à ce smart Paper très utile.
