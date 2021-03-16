Nous vivons une époque façonnée par les données, où les entreprises qui les utilisent pour optimiser la prise de décision et répondre plus rapidement à l’évolution des besoins ont plus de chances de se démarquer. Vous pouvez voir ces données à l’œuvre dans les nouvelles offres de services (telles que les applications de covoiturage), ainsi que dans les systèmes performants qui alimentent la vente au détail (transactions en ligne et en magasin).

Dans le domaine de la science des données, il existe deux types de systèmes de traitement des données : le traitement analytique en ligne (OLAP) et le traitement des transactions en ligne (OLTP). La principale différence est que l’un utilise les données pour obtenir des informations utiles, tandis que l’autre est purement opérationnel. Cependant, il existe des façons intéressantes d’utiliser les deux systèmes pour résoudre les problèmes liés aux données.

La question n’est pas de savoir quoi choisir, mais comment utiliser au mieux les deux types de système pour votre situation.