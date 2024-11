Qu’est-ce que les tests shift-left?

Les boucles de retour d’informations plus courtes intégrées aux processus shift-left apportent plusieurs avantages. Les défauts peuvent être détectés plus rapidement, les correctifs peuvent être appliqués plus efficacement et les leçons apprises au cours d’une itération peuvent être appliquées dans la suivante, pour n’en nommer que quelques-uns.

Quelle que soit la méthodologie de gestion de projet ou la cadence de livraison de votre équipe, vous pouvez bénéficier des boucles de vérification plus courtes des tests shift-left.

Économies de coûts

Un défaut détecté par un test unitaire automatisé sur la machine locale d’un développeur coûte moins cher à identifier et à corriger. En effet, le coût de correction augmente lorsqu’un défaut se propage dans un environnement orienté client.

Bien-être des développeurs

Correctement réalisés, les tests automatisés et l’intégration continue apportent la confiance dont les ingénieurs logiciels ont besoin pour effectuer des déploiements fréquents, même les vendredis. Trouver les défauts plus tôt signifie moins de moments de panique. Dans la mesure où les lancements se font sans difficulté, il est aussi plus rapide et plus facile de corriger les quelques erreurs qui ont échappé aux développeurs.

Architecture résiliente

De même qu’un logiciel plus accessible est généralement plus facile à utiliser pour tout un chacun, un logiciel plus testable est généralement plus facile à analyser et à gérer. En envisageant de tester à un stade précoce, il est possible de mieux séparer les préoccupations et de renforcer la résilience de l’architecture globale.

Une meilleure qualité globale

Améliorer l’expérience client est notre objectif ultime. L’approche shift-left élimine certains incidents que les utilisateurs finaux peuvent rencontrer et réduit les répercussions des autres incidents. Il est possible d’utiliser l’observabilité pour compléter cette boucle de retour d’informations et améliorer l’état global des logiciels.