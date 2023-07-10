Dans le paysage industriel concurrentiel d’aujourd’hui, assurer le bon fonctionnement et la longévité de vos machines est primordial. Suivre un processus d’analyse des vibrations étape par étape peut vous aider à tirer parti des vibrations des machines pour mieux comprendre la santé de l’équipement et du système.

Étape 1. Recueillir les données préliminaires

Pour effectuer une analyse des vibrations, commencez par recueillir des données sur l’équipement et/ou la structure que vous souhaitez analyser. Veillez à identifier l’emplacement et le type de capteurs dont vous aurez besoin pour les mesures de vibrations, y compris les plages d’amplitude et de fréquence, car les capteurs vous serviront de collecteurs de données tout au long du processus. Il est également important de recueillir des informations sur les conditions de fonctionnement de l’équipement, telles que la vitesse, la charge et la température.

Étape 2. Mesurer les vibrations

L’étape suivante du processus consiste à mesurer les vibrations provenant de la machine choisie. L’analyse des vibrations consiste généralement à mesurer l’amplitude des vibrations d’un actif ou d’un système.

Dans ce cas, vous utiliserez un accéléromètre rattaché aux sites de vibrations les plus importants pour effectuer des mesures. Les accéléromètres (par exemple, les accéléromètres piézoélectriques, les sondes de proximité, les vibromètres laser Doppler, etc.) utilisent des réponses à haute fréquence pour mesurer l’accélération d’un objet soumis à des vibrations dans trois directions : de haut en bas, d’un côté à l’autre et d’avant en arrière.

Vous pouvez également mesurer les vibrations à l’aide de capteurs de vitesse et de capteurs de déplacement. Les capteurs de vitesse mesurent la vitesse d’un objet vibrant, offrant une réponse à moyenne fréquence idéale pour surveiller l’état général d’une machine. Les capteurs de déplacement, en revanche, mesurent le déplacement d’un objet soumis à des vibrations et fournissent une réponse à basse fréquence adaptée à la détection de problèmes structurels et de déséquilibres.

Étape 3. Analyser les données

Une fois que vous avez recueilli toutes les données pertinentes, il est temps de les analyser. L’étape d’analyse vous obligera à utiliser des algorithmes informatiques et des logiciels pour identifier les modèles de vibrations et les tendances des données, et vous devrez comparer les données aux normes et directives établies.

Les équipes de maintenance peuvent utiliser diverses techniques pour analyser les données de vibration, et notamment :

Analyse du domaine temporel : pour effectuer une analyse du domaine temporel, vous devez analyser le signal de vibration brut au fil du temps. Les techniciens peuvent extraire et évaluer les données (par exemple, l’amplitude du pic, le facteur de crête, l’asymétrie, la moyenne quadratique, etc.) du signal directement à partir de la forme d’onde temporelle. Cette technique est utile pour détecter des phénomènes transitoires tels que les impacts ou les chocs.

en utilisant une opération d’analyse mathématique des fréquences appelée Fast Fourier Transform (FFT), l’analyse du domaine fréquentiel consiste à convertir le signal du domaine temporel en un signal du domaine fréquent. Le spectre de fréquences obtenu facilite l’identification des fréquences spécifiques associées aux défauts mécaniques. Analyse d’enveloppe : également connue sous le nom de démodulation, l’analyse d’enveloppe est principalement utilisée pour détecter les défauts de roulement à un stade précoce. Elle consiste à extraire les signaux d’impact à haute fréquence générés par les roulements endommagés du signal de vibration global, ce qui permet aux techniciens d’identifier la présence et la gravité des défauts des roulements.

Étape 4. Interpréter les résultats

Une analyse réussie exigera que les analystes de vibrations comprennent les fréquences spécifiques associées à divers problèmes mécaniques. Voici quelques fréquences de défauts courantes :

Fréquence fondamentale : la fréquence à laquelle un composant en rotation effectue une rotation complète. Les écarts par rapport à la fréquence fondamentale de référence peuvent vous aider à identifier des défauts spécifiques, tels qu’un déséquilibre, un défaut d’alignement et un desserrage.

les multiples entiers de la fréquence fondamentale souvent associés aux problèmes de maillage en engrenage ou à d’autres événements cycliques. Bandes latérales : résultat de la modulation de fréquence fondamentale par une autre fréquence, comme dans l’interaction entre un défaut de roulement et la fréquence d’un composant tournant. Les bandes latérales apparaissent souvent comme des pics symétriques autour de la fréquence fondamentale ou de ses harmoniques et peuvent être le signe de problèmes de roulement et/ou de rupture des composants d’engrenage.

Étape 5. Prendre des mesures correctives

Une fois que vous avez identifié des problèmes potentiels lors de la phase d’interprétation, définissez des seuils d’alarme qui déclenchent une réponse lorsque les vibrations les dépassent. Ces seuils peuvent être basés sur des normes du secteur, des données historiques ou les recommandations des fabricants. Les types de seuils d’alarme les plus couramment utilisés sont les seuils absolus, les seuils de tendances et les seuils statistiques.

Les seuils absolus sont des valeurs fixes basées sur des niveaux de vibrations acceptables pour des types d’équipements spécifiques.

sont des valeurs fixes basées sur des niveaux de vibrations acceptables pour des types d’équipements spécifiques. Les seuils de tendance sont des valeurs dynamiques qui changent au fil du temps en fonction des performances historiques de l’équipement. Lorsque les niveaux de vibrations augmentent soudainement, cela peut indiquer un problème à venir.

sont des valeurs dynamiques qui changent au fil du temps en fonction des performances historiques de l’équipement. Lorsque les niveaux de vibrations augmentent soudainement, cela peut indiquer un problème à venir. Les seuils statistiques sont issus d’analyses statistiques de données historiques qui tiennent compte de la moyenne et de l’écart-type des niveaux de vibrations.

Lorsqu’un système ou un actif dépasse le seuil d’alarme, le responsable de la maintenance doit prendre les mesures appropriées pour régler le problème. Cela peut impliquer la planification de la maintenance, l’ajustement des paramètres de fonctionnement ou la réalisation d’une analyse approfondie pour identifier la cause du problème.