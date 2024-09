Des appels de service de routine aux inspections à distance, la réussite ou l'échec des missions des techniciens dépend de leurs connaissances. Pourtant, à mesure que les actifs deviennent plus intelligents et plus connectés, les informations nécessaires à leur maintenance et à leur gestion se développent. Comment les techniciens sur site peuvent-ils suivre ces évolutions ? En utilisant l'IA et une plateforme mobile.

Les solutions mobiles IBM Maximo offrent une assistance spécialisée à distance et basée sur l’IA, un historique des actifs en temps réel et des données opérationnelles provenant de dispositifs portables, de capteurs de sécurité et d’interfaces de diagnostic vers le jumeau numérique. Explorez les solutions EAM mobiles ci-dessous et découvrez comment l’EAM mobile intelligent peut contribuer à maintenir le lien entre les techniciens et à accroître la productivité de votre entreprise.