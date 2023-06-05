7 étapes pour gérer le processus de bons de fabrication

Alors que ses collègues sont debout et travaillent sur un circuit imprimé dans un laboratoire, un scientifique examine un élément au microscope.

Les bons de travail sont la force motrice de tout appareil de gestion des actifs d'une organisation. Chaque fois qu’une personne ou une entité envoie une demande de service, l’équipe de maintenance qui la reçoit doit créer un document papier et/ou numérique formel incluant tous les détails des tâches de maintenance et définissant un processus pour les accomplir. Ce document est appelé bon de travail.

L'objectif principal d'un bon de travail est de tenir toutes les personnes impliquées dans l'opération de maintenance informées du flux de travail, ce qui aide finalement l'organisation à organiser, communiquer et suivre les travaux de maintenance de manière plus efficace.

Newsletter sectorielle

Les dernières actualités technologiques, étayées par des avis d’expert

Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la déclaration de confidentialité d’IBM.
Lire la Déclaration de confidentialité d’IBM.

Merci ! Vous êtes abonné(e).

Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.

Gestion du processus de bons de travail

Le processus de gestion des bons de travail décrit le parcours d'un bon dans le processus de maintenance, en commençant par l'identification des tâches de maintenance et l'analyse post-achèvement.

AI Academy

Devenir un expert en IA

Obtenez les connaissances nécessaires pour privilégier les investissements dans l’IA qui favorisent la croissance commerciale. Lancez-vous dès aujourd’hui avec notre AI Academy gratuite et menez l’avenir de l’IA au sein de votre organisation.
Regarder la série

Phase 1 : identification de la tâche

Dans la première phase du processus, une personne ou une organisation identifie les tâches que le personnel de maintenance doit accomplir. Les tâches aideront également le destinataire à déterminer si les tâches d'entretien relèvent de l'entretien planifié – les travaux étant alors facilement identifiables à l'avance, ou de l'entretien non planifié – l'étendue et les spécificités du travail nécessitant une évaluation initiale.

Phase 2 : soumission de la demande de travail

Une fois que la partie initiatrice a identifié les problèmes de maintenance, elle doit en exposer les détails dans un formulaire de demande de maintenance et l'envoyer à maintenance pour avis et approbation. Les demandes de travail peuvent intervenir dans diverses circonstances, qu'il s'agisse de demandes émanant de locataires ou d'audits de maintenance préventive.

Phase 3 : évaluation des demandes de travail

Le service (ou l'équipe) de maintenance est responsable de l'évaluation des demandes de travail une fois qu'elles sont soumises. Idéalement, le service examinera les détails de la demande de travail pour déterminer la faisabilité du travail, puis déterminera les besoins en personnel et en ressources. Si elle est approuvée, la demande de bon de travail est convertie en bon.

Phase 4 : création d'un bon de travail

Une fois que l’équipe de maintenance ou le superviseur approuve la demande de travail et alloue les matériaux, l’équipement et le personnel nécessaires à la réalisation des tâches, il crée un nouveau bon de fabrication. Celui-ci doit inclure tous les détails nécessaires à la tâche, ainsi que les coordonnées de l’entreprise et une indication du niveau de priorité et de la date d’achèvement. Pour rationaliser ce processus, les entreprises peuvent standardiser le format des bons de fabrication à l’aide d’un modèle.

À ce stade, le service de maintenance identifie également le type de bon de fabrication dont il aura besoin. Ainsi, si une entreprise s’appuie sur une approche de maintenance proactive pour anticiper et réduire les temps d’arrêt des équipements, elle utilisera probablement un bon de fabrication de maintenance préventive. En revanche, si un équipement est déjà en panne ou si l’organisation utilise un programme plus réactif, l’équipe dédiée créera probablement un bon de fabrication de maintenance corrective ou un bon de fabrication d’urgence.

Phase 5 : distribution et achèvement des bons de fabrication

Au cours de cette phase, l’équipe ou le superviseur attribue les tâches de maintenance requises à un technicien qualifié qui effectuera la liste de contrôle des tâches sur le calendrier proposé. Si l’entreprise emploie un logiciel de gestion de la maintenance informatisée (CMMS), la tâche sera automatiquement assignée à un technicien.

Phase 6 : documentation et fermeture du bon de travail

Les techniciens de maintenance sont chargés de documenter et de clôturer un bon de travail une fois qu'ils ont accompli toutes les tâches qui leur ont été confiées. Les techniciens devront indiquer le temps passé sur chaque tâche, énumérer les matériaux/équipements utilisés, fournir des images de leur travail et inclure des notes et observations sur le travail. Selon le cas, un responsable peut devoir signer le bon de travail terminé et fournir des conseils sur les prochaines étapes et les suivis avant de passer à la phase finale.

Phase 7 : examen et analyse du bon de fabrication

L’examen des bons de fabrication clôturés peut fournir des informations précieuses sur les opérations de maintenance. Les entreprises doivent donc s’efforcer de les examiner aussi souvent que possible. L’analyse de ces bons clôturés peut vraiment aider les organisations à identifier les possibilités d’amélioration du processus de gestion des bons. L’analyse post-achèvement aide également les membres de l’équipe à identifier les tâches manquées ou à revoir.

Optimiser votre processus de gestion des bons de travail

À mesure qu’une entreprise grandir, il peut devenir intenable de s’appuyer sur des systèmes de gestion des bons papier (ou même des feuilles de calcul Excel) pour gérer des besoins en données en constante évolution. Les grandes entreprises et celles qui ont des besoins plus complexes devraient envisager d’investir dans un logiciel de gestion de la maintenance informatisée (CMMS), un type de logiciel de gestion des bons de fabrication.

Un logiciel de GMAO de haute qualité planifiera, créera, suivra et organisera automatiquement les demandes de service, les bons de travail et la maintenance de routine, éliminant ainsi les tâches excessives de planification des tâches pour les responsables et superviseurs de maintenance.

L’utilisation d’un logiciel de GMAO permet également à votre entreprise de stocker de grandes quantités de données par voie électronique, dans un emplacement centralisé. Toutes les données relatives aux bons de travail étant au même endroit, votre équipe de gestion peut avoir un accès en temps réel aux bons de travail au fur et à mesure qu'ils progressent dans leur cycle de vie. Les plateformes de GMAO accompagnées d'un logiciel pour appareils mobiles poussent l'accès encore plus loin, en permettant aux utilisateurs de suivre les bons de travail et d'accéder aux activités de maintenance à distance. 

De plus, une bonne plateforme de GMAO peut agréger et afficher les données sur les bons de travail selon les besoins spécifiques du département. Les équipes de maintenance peuvent créer et consulter des rapports personnalisables, visualiser les données de tendance et les indicateurs clés de performance, et surveiller la fonctionnalité des actifs pour simplifier le dépannage et la gestion des stocks.

Bien que l’adoption d’une GMAO puisse être un processus complexe, intégrer un logiciel de GMAO dans vos opérations de maintenance peut aider votre entreprise à réduire les coûts, augmenter l’accès aux données et la visibilité, diminuer l’arriéré et les erreurs humaines, et rationaliser vos systèmes de gestion des installations.

IBM Maximo Application Suite

Tirez le meilleur parti de vos actifs d’entreprise avec la IBM Maximo Application Suite, un système complet de gestion des actifs d'entreprise qui aide les entreprises à optimiser la performance des actifs, à prolonger la durée de vie des actifs et à réduire les temps d’arrêt. IBM Maximo offre aux utilisateurs une plateforme intégrée, alimentée par l'IA, basée sur le cloud, avec des capacités GMAO complètes qui produisent des analyses de données avancées et aident les responsables de maintenance à prendre des décisions plus intelligentes et plus fondées sur les données.

 
Solutions connexes
Logiciel de gestion d’actifs d’entreprise Maximo

Optimisez les calendriers, les ressources et les performances des actifs avec IBM Maximo Application Suite.

 Découvrir Maximo Application Suite
Logiciels et solutions de gestion du cycle de vie des actifs (ALM)

Utilisez l’IA et les informations sur les données pour optimiser la performance des actifs de bout en bout.

 Découvrir les solutions ALM
Services de conseils opérationnels

Transformez vos opérations à l’aide de données riches et de puissantes technologies d’IA pour intégrer les processus d’optimisation et favoriser une croissance intelligente.

         Découvrir les services de conseils opérationnels
    Passer à l’étape suivante

    Tirez le meilleur parti des actifs de votre entreprise avec IBM Maximo Application Suite, un ensemble intégré de logiciels intelligents. Gérez et surveillez vos actifs de manière plus efficace en utilisant l’analytique, l’IA et l’automatisation, y compris la maintenance prédictive pour améliorer la fiabilité des actifs.

         Découvrez Maximo Application Suite Réserver une démo en direct