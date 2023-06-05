À mesure qu’une entreprise grandir, il peut devenir intenable de s’appuyer sur des systèmes de gestion des bons papier (ou même des feuilles de calcul Excel) pour gérer des besoins en données en constante évolution. Les grandes entreprises et celles qui ont des besoins plus complexes devraient envisager d’investir dans un logiciel de gestion de la maintenance informatisée (CMMS), un type de logiciel de gestion des bons de fabrication.

Un logiciel de GMAO de haute qualité planifiera, créera, suivra et organisera automatiquement les demandes de service, les bons de travail et la maintenance de routine, éliminant ainsi les tâches excessives de planification des tâches pour les responsables et superviseurs de maintenance.

L’utilisation d’un logiciel de GMAO permet également à votre entreprise de stocker de grandes quantités de données par voie électronique, dans un emplacement centralisé. Toutes les données relatives aux bons de travail étant au même endroit, votre équipe de gestion peut avoir un accès en temps réel aux bons de travail au fur et à mesure qu'ils progressent dans leur cycle de vie. Les plateformes de GMAO accompagnées d'un logiciel pour appareils mobiles poussent l'accès encore plus loin, en permettant aux utilisateurs de suivre les bons de travail et d'accéder aux activités de maintenance à distance.

De plus, une bonne plateforme de GMAO peut agréger et afficher les données sur les bons de travail selon les besoins spécifiques du département. Les équipes de maintenance peuvent créer et consulter des rapports personnalisables, visualiser les données de tendance et les indicateurs clés de performance, et surveiller la fonctionnalité des actifs pour simplifier le dépannage et la gestion des stocks.

Bien que l’adoption d’une GMAO puisse être un processus complexe, intégrer un logiciel de GMAO dans vos opérations de maintenance peut aider votre entreprise à réduire les coûts, augmenter l’accès aux données et la visibilité, diminuer l’arriéré et les erreurs humaines, et rationaliser vos systèmes de gestion des installations.