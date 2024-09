The Hub Power Company Limited

Aujourd’hui, les processus métier et les activités de gestion de la sécurité de Hubco sont plus efficaces et rationalisés. « Pour Hubco, la plupart des avantages de Maximo Oil and Gas sont liés à la sécurité et à l’intégration des systèmes, que nous avons mis en place », ajoute M. Ladak.

Par exemple, par le passé, le processus MOC était géré manuellement et nécessitait des informations provenant de plusieurs systèmes informatiques déconnectés les uns des autres. De ce fait, les approbations pouvaient prendre jusqu’à six mois, voire un an ou plus. Aujourd’hui, le processus ne prend que quelques mois, soit jusqu’à 60 % plus rapidement, car le module MOC du logiciel Maximo Oil and Gas s’intègre aux systèmes de bons de travail et de sécurité.

L’application d’évaluation des risques du logiciel a également permis à Hubco d’améliorer la gestion de la sécurité des ordres de travail. En outre, Hubco a amélioré son suivi des actions et des tâches liées à la sécurité, réduisant ainsi de 20 % le nombre d’incidents faisant l’objet d’une enquête ou en attente d’une enquête.

La facturation est également plus rapide. Après avoir intégré le système financier Oracle à l’aide du module complémentaire Maximo ERP Integration, Hubco a réduit le délai moyen de traitement des factures de 50 %, passant d’une moyenne de 50-60 jours à 30-35 jours, ce qui a permis d’accélérer le flux de trésorerie des opérations.Les autres avantages incluent des vérifications plus rapides des dossiers de maintenance préventive, une meilleure surveillance des changements temporaires et une meilleure gestion de la conformité avec les plannings de marche de sécurité.

« Par rapport aux autres solutions, les modules de Maximo sont bien meilleurs, ajoute M. Aftab. Il y a plus de fonctionnalités et c’est également plus rentable. »

Hubco déploie actuellement le logiciel Maximo Oil and Gas dans ses nouvelles usines et l’appliquera à de nouvelles initiatives informatiques. « Maximo donne à nos équipes de gestion, d’ingénierie et d’exploitation la confiance nécessaire pour mettre en œuvre l’IdO dans nos nouvelles usines, conclut M. Aftab. C’est un système très critique dans une opération, surtout dans notre secteur. »