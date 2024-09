Bruce Power a fait appel à IBM Global Business Services pour déployer la plateforme EAM IBM Maximo for Nuclear Power. Remplaçant un système EAM obsolète, l’outil aide les directeurs d’usine à comprendre les performances des actifs en temps réel et à les gérer depuis n’importe quel endroit. Ils bénéficient également de rapports et d’analyses intégrés qui génèrent des informations opérationnelles et documentent la conformité réglementaire. Grâce à ces capacités, Bruce Power est en mesure de gérer sa production nucléaire de manière plus fiable, plus efficace et plus sûre.