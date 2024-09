Aujourd’hui, la plupart des entreprises privilégient l’optimisation continue des opérations afin d’équilibrer la consommation d’énergie et de ressources et la performance des actifs, tout en livrant des services ou des biens sans interruption. Avec l’augmentation du coût de l’énergie, des matières premières et des pièces de rechange, les organisations sont contraintes de maîtriser leurs dépenses. Étant également dans l’obligation d’adhérer à des objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) nationaux et internationaux, elles doivent limiter leur déchets, réduire leur empreinte carbone et optimiser leurs opérations pour soutenir les objectifs de durabilité.

Avec IBM Maximo Application Suite, vous pouvez surveiller, gérer et assurez la continuité des opérations de manière à promouvoir des pratiques de durabilité tout au long du cycle de vie des actifs. Grâce à cette plateforme intégrée de gestion des actifs et de la fiabilité, vous pouvez :