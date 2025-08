Restez connecté en permanence à vos opérations. Maximo s’intègre aux capteurs IdO pour assurer une surveillance continue et en temps réel de vos actifs les plus précieux. En capturant des données telles que les vibrations, la température et la pression, vous obtenez une visibilité précoce sur les problèmes de performance, ce qui permet des réponses plus rapides et plus intelligentes, qui évitent les temps d’arrêt.