Voyage et transports La New York Power Authority souhaite devenir le premier fournisseur public d’électricité du pays à opérer une transformation numérique complète. Voyage et transports La Riyadh Airports Company vise à moderniser ses opérations de maintenance avec le logiciel IBM Maximo. Secteur public Le cabinet de conseil Sund & Bælt a rationalisé les inspections et en a tiré de nouveaux avantages.