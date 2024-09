Les pratiques inefficaces, le manque de visibilité entre le terrain et le back-office, et les processus papier obsolètes sont autant d’obstacles à l’efficacité de la gestion des services sur le terrain. Ces défis sont susceptibles d’affecter vos résultats et d’entraîner une augmentation des coûts, une dégradation de la qualité des données et une baisse des taux de résolution en première intervention (FTFR).

Avec IBM Maximo Field Service Management, vous pouvez améliorer vos opérations de service sur le terrain grâce à la planification avancée, la répartition intelligente et un accès mobile aux informations relatives aux actifs critiques. Cette solution permet aux équipes de maintenance et de répartition de travailler ensemble de façon fluide et aux techniciens de résoudre rapidement et efficacement les problèmes, tout en améliorant la satisfaction client.