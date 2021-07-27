Quels sont les avantages de la blockchain ?

La blockchain renforce la confiance, la sécurité et la transparence entre les membres d'un réseau d'entreprises en améliorant la traçabilité des données partagées, tout en générant des économies grâce à de nouveaux gains d'efficacité.
La blockchain pour les entreprises repose sur un grand livre partagé et immuable auquel seuls les membres autorisés peuvent accéder. Les membres du réseau contrôlent quelles informations chaque organisation ou individu peut consulter et quelles actions ils peuvent entreprendre. La blockchain est parfois qualifiée de réseau « sans confiance », non pas parce que les partenaires commerciaux ne se font pas confiance, mais parce qu'ils n'ont pas besoin de le faire.
Cette confiance repose sur la sécurité renforcée, la transparence accrue et la traçabilité instantanée offertes par la blockchain. Au-delà des questions de confiance, la blockchain apporte encore plus d'avantages commerciaux, notamment des économies grâce à une accélération des processus, une efficacité accrue et une automatisation plus poussée. En réduisant considérablement la paperasserie et les erreurs, la blockchain diminue de manière significative les frais généraux et les coûts de transaction, tout en réduisant ou éliminant la nécessité de recourir à des tiers ou intermédiaires pour vérifier les transactions.
Vos données sont essentielles et confidentielles, et la blockchain peut changer considérablement votre façon de traiter ces informations critiques. En créant un enregistrement qui ne peut pas être modifié et qui est chiffré de bout en bout, la blockchain contribue à prévenir les fraudes et les activités non autorisées.
Vous pouvez résoudre les problèmes de confidentialité sur la blockchain en anonymisant les données personnelles et en utilisant des autorisations pour empêcher l’accès. Au lieu d’un serveur unique, un réseau d’ordinateurs stocke les informations, ce qui complique la visualisation des données par des hackers.
Sans la blockchain, chaque organisation doit maintenir une base de données distincte. Grâce au grand livre distribué de la blockchain, les transactions et les données sont enregistrées de manière identique à plusieurs endroits.
Tous les participants au réseau disposant d’un accès autorisé peuvent consulter les mêmes informations simultanément, ce qui garantit une transparence totale. Chaque transaction est enregistrée de façon immuable, horodatée et datée, ce qui permet de visualiser tout l’historique d’une transaction, éliminant quasiment toute possibilité de fraude.
La blockchain crée une piste d’audit qui retrace la provenance d’un actif à chaque étape de son parcours. Dans les secteurs où les consommateurs sont sensibles aux questions environnementales ou aux droits de l’homme associés à un produit, ou dans les industries touchées par la contrefaçon et la fraude, la blockchain permet d’apporter des preuves tangibles.
Avec la blockchain, il est possible de partager ces données de provenance directement avec les clients. En outre, ces données peuvent révéler les faiblesses potentielles d’une chaîne d’approvisionnement, comme l’immobilisation de marchandises sur un quai en attente de transport.
Les processus traditionnels, souvent lourds en documents papier, sont chronophages, sujets aux erreurs humaines, et nécessitent parfois l’intervention de tiers. En optimisant ces processus avec la blockchain, les transactions peuvent être effectuées plus rapidement et avec plus d’efficacité.
La blockchain permet de stocker la documentation, ainsi que les détails des transactions, éliminant ainsi la nécessité d’échanger des documents papier. L'absence de réconciliation entre plusieurs grands livres permet une compensation et un règlement bien plus rapides.
Les « contrats intelligents » automatisent les transactions, augmentant encore l'efficacité et accélérant le processus. Une fois que les conditions préétablies sont remplies, ils déclenchent automatiquement la prochaine étape de la transaction ou du processus.
Ces contrats intelligents réduisent l’intervention humaine et la dépendance aux tiers pour vérifier le respect des termes du contrat. Dans le domaine de l’assurance, par exemple, une fois que le client a fourni tous les documents requis pour déposer une réclamation, le système règle et paie automatiquement l'indemnisation.
L'instauration de la confiance entre les partenaires commerciaux, la visibilité de bout en bout, la rationalisation des processus et la résolution plus rapide des problèmes grâce à la blockchain se traduisent par des chaînes d'approvisionnement plus solides, plus résilientes et de meilleures relations d'affaires. De plus, les participants peuvent agir plus rapidement en cas de perturbations. Dans l'industrie alimentaire, la blockchain peut contribuer à garantir la sécurité et la fraîcheur des aliments, tout en réduisant le gaspillage. En cas de contamination, il est possible de retracer la source des aliments en quelques secondes, plutôt qu'en plusieurs jours.
Lorsque les institutions financières remplacent les processus traditionnels et la paperasserie par la blockchain, elles bénéficient de nombreux avantages : élimination des frictions et des retards, et amélioration de l'efficacité opérationnelle dans l'ensemble du secteur, y compris le commerce mondial, le financement du commerce, la compensation, le règlement, les services bancaires aux consommateurs, les prêts et bien d'autres transactions.
Dans un secteur confronté aux violations de données, la blockchain peut améliorer la sécurité des données des patients tout en facilitant le partage des dossiers entre les prestataires, les assureurs et les chercheurs. Le contrôle de l'accès reste entre les mains du patient, renforçant ainsi la confiance.
Au fur et à mesure que les produits pharmaceutiques circulent dans la chaîne d'approvisionnement, chaque action est enregistrée par le système. La piste d'audit qui en résulte permet de tracer un produit depuis son origine jusqu'à la pharmacie ou au détaillant, contribuant ainsi à prévenir la contrefaçon et permettant aux fabricants de localiser un produit rappelé en quelques secondes.
La blockchain peut aider les gouvernements à travailler de manière plus intelligente et à innover plus rapidement. Le partage sécurisé des données entre les citoyens et les agences renforce la confiance tout en fournissant une piste d'audit immuable pour la conformité réglementaire, la gestion des contrats, la gestion de l'identité et les services aux citoyens.
Les compagnies d'assurance utilisent la blockchain et les contrats intelligents pour automatiser les processus manuels et gourmands en papier tels que la souscription et le règlement des sinistres, ce qui augmente la rapidité et l'efficacité tout en réduisant les coûts. Les échanges de données plus rapides et vérifiables via la blockchain aident également à réduire les fraudes et les abus.
