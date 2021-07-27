Quels sont les avantages de la blockchain ?

La blockchain pour les entreprises repose sur un grand livre partagé et immuable auquel seuls les membres autorisés peuvent accéder. Les membres du réseau contrôlent quelles informations chaque organisation ou individu peut consulter et quelles actions ils peuvent entreprendre. La blockchain est parfois qualifiée de réseau « sans confiance », non pas parce que les partenaires commerciaux ne se font pas confiance, mais parce qu'ils n'ont pas besoin de le faire.

Cette confiance repose sur la sécurité renforcée, la transparence accrue et la traçabilité instantanée offertes par la blockchain. Au-delà des questions de confiance, la blockchain apporte encore plus d'avantages commerciaux, notamment des économies grâce à une accélération des processus, une efficacité accrue et une automatisation plus poussée. En réduisant considérablement la paperasserie et les erreurs, la blockchain diminue de manière significative les frais généraux et les coûts de transaction, tout en réduisant ou éliminant la nécessité de recourir à des tiers ou intermédiaires pour vérifier les transactions.