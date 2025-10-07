Qu'est-ce que la sécurité de la blockchain ?

Lors de la conception d'une solution de blockchain, il convient de se poser les questions suivantes :

Quel est le modèle de gouvernance des organisations ou des membres participants ?





Quelles données seront capturées dans chaque bloc ?





Quelles sont les exigences réglementaires pertinentes et comment peuvent-elles être respectées ?





Comment sont gérés les détails de l'identité ? Le contenu des blocs est-il chiffré ? Comment les clés sont-elles gérées et révoquées ?





Quel est le plan de reprise après incident pour les participants à la blockchain ?





Quelle est la posture de sécurité minimale pour la participation des clients à la blockchain ?





Quelle est la logique pour résoudre les collisions de blocs de la blockchain ?

Lors de la mise en place d'une blockchain privée, veillez à la déployer dans une infrastructure sécurisée et résiliente. Des choix technologiques sous-jacents inadaptés aux besoins et aux processus de l'entreprise peuvent entraîner des risques de sécurité des données en raison de leurs vulnérabilités.

Tenez compte des risques métier et de gouvernance. Les risques métier comprennent les implications financières, les facteurs de réputation et les risques de conformité.

Les risques liés à la gouvernance émanent principalement de la nature décentralisée des solutions de blockchain, et ils nécessitent des contrôles solides sur les critères de décision, les politiques de gouvernance et la gestion des identités et des accès.

La sécurité de la blockchain consiste à comprendre les risques liés aux réseaux de blockchain et à les gérer. Le plan d'implémentation de la sécurité de ces contrôles constitue un modèle de sécurité de blockchain. Créez un modèle de sécurité blockchain pour vous assurer que toutes les mesures sont en place pour sécuriser de manière appropriée vos solutions blockchain.

Pour implémenter un modèle de sécurité de solution de blockchain, les administrateurs doivent élaborer un modèle de risque capable de prendre en compte tous les risques liés à l'entreprise, à la gouvernance, à la technologie et aux processus. Ensuite, ils doivent évaluer les menaces qui pèsent sur la solution de blockchain et créer un modèle de menace. : Enfin, les administrateurs doivent définir les contrôles de sécurité qui atténuent les risques et les menaces en fonction des trois catégories suivantes :

Appliquer des contrôles de sécurité propres à la blockchain





Appliquer des contrôles de sécurité conventionnels





Appliquer des contrôles métier pour la blockchain

Les services et le conseil en blockchain d'IBM peuvent vous aider à concevoir et à activer un réseau de blockchain qui répond aux besoins de gouvernance, de valeur métier et de technologie tout en garantissant la confidentialité, la confiance et la sécurité.