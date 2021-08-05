Qu’est-ce que la blockchain et l’intelligence artificielle (IA) ?

Authenticité

L’enregistrement numérique de la blockchain permet de comprendre le cadre sous-jacent de l’IA et la provenance des données qu’elle utilise, ce qui lui permet de relever le défi de l’IA explicable. Ces informations contribuent à améliorer la confiance dans l’intégrité des données et dans les recommandations fournies par l’IA. L’utilisation de la blockchain pour stocker et distribuer les modèles IA fournit une piste d’audit et l’association de la blockchain et de l’IA renforce la sécurité des données.

Augmentation

L’IA peut lire, comprendre et corréler les données de manière rapide et complète, à une vitesse incroyable, apportant un nouveau niveau d’intelligence aux réseaux d’activité basés sur la blockchain. En fournissant un accès à de grands volumes de données depuis l’intérieur et l’extérieur de l’organisation, la blockchain aide l’IA à évoluer pour fournir des informations plus exploitables, gérer l’utilisation des données et le partage des modèles et créer une économie de données fiable et transparente.

Automatisation

L’IA, l’automatisation et la blockchain peuvent apporter une nouvelle valeur aux processus métier qui concernent plusieurs parties prenantes : en supprimant les frictions, en ajoutant de la vitesse et en augmentant l’efficacité. Par exemple, les modèles IA intégrés dans les contrats intelligents exécutés sur une blockchain peuvent effectuer les actions suivantes :