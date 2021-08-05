Qu’est-ce que la blockchain et l’intelligence artificielle (IA) ?

Blockchain et intelligence artificielle (IA) fait référence à la convergence de ces deux technologies, qui apporte une valeur ajoutée aux entreprises en terme d’authenticité, d’augmentation et d’automatisation.
La blockchain est un registre partagé et non modifiable qui fournit un échange de données instantané, commun et transparent de données chiffrées à plusieurs parties en même temps, lorsqu’elles initient et effectuent des transactions. Un réseau blockchain peut suivre les commandes, les paiements, les comptes, la production et bien plus encore. Étant donné que les membres autorisés partagent une vue unique de la source de vérité, ils gagnent en confiance dans leurs transactions avec d’autres entreprises, et développent de nouveaux niveaux d'efficacité et de nouvelles opportunités.
L’intelligence artificielle (IA) utilise des ordinateurs, des données et parfois des machines pour imiter les capacités de résolution de problèmes et de prise de décision de l’esprit humain. L’IA englobe les sous-domaines du machine learning et de l’apprentissage profond, qui utilisent des algorithmes d’IA entraînés à partir de données pour établir des prédictions ou des classifications. Les avantages de l’IA incluent l’automatisation des tâches répétitives, une meilleure prise de décision et une meilleure expérience client.
Authenticité
L’enregistrement numérique de la blockchain permet de comprendre le cadre sous-jacent de l’IA et la provenance des données qu’elle utilise, ce qui lui permet de relever le défi de l’IA explicable. Ces informations contribuent à améliorer la confiance dans l’intégrité des données et dans les recommandations fournies par l’IA. L’utilisation de la blockchain pour stocker et distribuer les modèles IA fournit une piste d’audit et l’association de la blockchain et de l’IA renforce la sécurité des données.
Augmentation
L’IA peut lire, comprendre et corréler les données de manière rapide et complète, à une vitesse incroyable, apportant un nouveau niveau d’intelligence aux réseaux d’activité basés sur la blockchain. En fournissant un accès à de grands volumes de données depuis l’intérieur et l’extérieur de l’organisation, la blockchain aide l’IA à évoluer pour fournir des informations plus exploitables, gérer l’utilisation des données et le partage des modèles et créer une économie de données fiable et transparente.
Automatisation
L’IA, l’automatisation et la blockchain peuvent apporter une nouvelle valeur aux processus métier qui concernent plusieurs parties prenantes : en supprimant les frictions, en ajoutant de la vitesse et en augmentant l’efficacité. Par exemple, les modèles IA intégrés dans les contrats intelligents exécutés sur une blockchain peuvent effectuer les actions suivantes :
Dans tous les secteurs, l’intégration de l’IA dans la blockchain offre de nouvelles opportunités
L’IA peut contribuer à faire progresser presque tous les domaines des soins de santé, depuis la découverte d’informations sur les traitements et la prise en charge des besoins des utilisateurs jusqu’à l’identification d’informations à partir des données des patients et la mise en évidence de tendances. Grâce aux données des patients sur la blockchain, notamment les dossiers médicaux électroniques, les organisations peuvent collaborer pour améliorer les soins tout en protégeant la vie privée des patients.
La blockchain et l’IA dans l’industrie pharmaceutique peuvent améliorer la visibilité et la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement des médicaments tout en augmentant considérablement le taux de réussite des essais cliniques. La combinaison d’une analyse avancée des données avec un cadre décentralisé pour les essais cliniques permet l’intégrité des données, la transparence, le suivi des patients, la gestion des consentements et l’automatisation de la participation aux essais et de la collecte des données.
La blockchain et l’IA transforment le secteur des services financiers en favorisant la confiance, en éliminant les frictions liées aux transactions à plusieurs parties et en écourtant les délais des transactions. Prenons l’exemple d’un processus de prêt. Les candidats donnent leur consentement pour l’accès aux dossiers personnels stockés sur la blockchain. Faites confiance aux données et aux processus automatisés pour évaluer les demande afin d’écouter les délais de réponse et d’améliorer la satisfaction des clients.
En numérisant un processus en grande partie basé sur papier, en rendant les données partageables et fiables et en intégrant des solutions d’intelligence et d’automatisation pour l’exécution des transactions, l’IA et la blockchain transforment les chaînes d’approvisionnement dans tous les secteurs et créent de nouvelles opportunités. Par exemple, un fabricant peut suivre les données d’émissions de carbone au niveau du produit ou des pièces, ce qui renforce la précision et l’intelligence de ses efforts de décarbonation.
IPwe a créé le Global Patent Registry (GPR), la première plateforme de brevets au monde alimentée par la blockchain pour gérer la propriété intellectuelle, augmentant ainsi la visibilité et la flexibilité pour les acheteurs et les vendeurs.
La technologie Blockchain d’IBM Food Trust et la puissante IA de l’IBM Watson Decision Platform for Agriculture améliorent la prise de décision au niveau des exploitations et accélèrent les transactions.
